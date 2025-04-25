'Mücevher stil tamamlayıcısı değil, stilin kendisi'

GÜLBİN ÖZBEY

Melis Göral, tasarım dünyasında zarafeti ve yenilikçi yaklaşımıyla adından söz ettiren bir isim. Milano’daki Istituto Europeo di Design’da mücevher tasarımı eğitimi alan Göral, ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi. 2009’da kendi markasını kuran tasarımcı, zamansız ve modern parçalar yaratıyor. Yalın ve iddialı tasarımlarıyla hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda beğeni toplayan Melis Göral, Rihanna, Jennifer Lopez gibi dünya yıldızlarının da tercih ettiği bir marka.

Mücevherin tasarım yolculuğunu anlatır mısınız?

Mücevher tasarım sürecim hiç şüphesiz bir ilhamla başlar. Bazen bir form, bazen bir taş ya da bir an, sürecin çıkış noktası oluyor. Önce hayalimdeki tasarımı kağıda dökerim; oranlar, çizgiler, taş yerleşimleri netleşir. Sonrasında teknik süreç başlıyor; 3D modellemeden kalıp çıkarmaya, altının dökülmesinden tasarıma uygun taşların bulunması, kesilmesi ve mıhlanmasına kadar uzanan çok sayıda sürecin titizlikle gerçekleşmesi gerekiyor.

En çok hangi materyalleri kullanmayı tercih ediyorsunuz?

Tasarımlarımda genellikle altın ve karakteri olan renkli taşlar kullanıyorum. Pırlanta vazgeçilmezim ama yakut, safir, zümrüt, aqua marine, tanzanite gibi renkli taşların yanı sora malachite, onyx, lapis, turkuvaz gibi doğal taşları da aynı anda tasarımlarımda bir araya getirmeyi seviyorum.

Moda trendlerinin tasarımlarınızı oluşturmada etkisi var mı?

Mücevher dünyası kendi ritmiyle ilerleyen, zamana dirençli bir alan. Elbette dönemsel eğilimleri, trendleri takip ediyorum ama tasarımlarımı geçici moda trendlerine göre şekillendirmem. Benim için mücevher; kişinin stilini, duygusunu ve hikâyesini yansıtan kalıcı bir ifade biçimi. Zamanla tarzımız değişebilir ama bizi gerçekten yansıtan parçalar hayatımızda kalır. Mücevher de tam olarak böyle bir bağ kurar; bir hatıra, bir miras, bazen de içsel bir sembol olarak.

Tasarımlarınızı kimler taşıyor?

Benim için bir tasarımın hem güçlü bir karakteri hem de zamansız bir duruşu olmalı. Tasarımlarımda Art Deco'nun mimari çizgileriyle sade bir zarafet arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Geometrik formlar, net hatlar, ama aynı zamanda duygusu olan parçalar…

Kendi ayakları üzerinde duran, hayata kendi ritmiyle yön veren, güçlü ve stil sahibi kişiler tercih ediyor. Tasarımlarım yalın ama iddialı; günlük hayatın doğal bir parçası olurken aynı zamanda ‘ben buradayım’ diyebilen zarif eşlikçiler.

Rihanna, Jennifer Lopez, Taylor Swift ve Zoe Saldana gibi dünyaca ünlü isimlerin de Melis Göral tasarımlarını taşıması, bu duruşun küresel ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu, benim için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı.

Bu yıl mücevher dünyasında neler göreceğiz?

Maksimalist dokunuşlar, renkli taşlar, barok inciler, gösterişli ve heykelsi formda kelepçe bilezikler, iki renkli parçalar, tığ işi görünümlü zincirler, burgu ve kıvrımlı yüzükler bu yıl mücevher dünyasında öne çıkıyor.

Kişiye özel tasarım yapıyor musunuz?

Evet, kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Bu süreçte en sevdiğim şey, bir duygunun ya da bir hayalin tasarıma dönüşmesini sağlamak. Her özel sipariş, karşımdaki kişinin hikâyesiyle şekilleniyor ve sonunda ortaya çıkan parça, tamamen ona ait oluyor.

Son koleksiyonunuz Momento’dan bahseder misiniz?

Momento koleksiyonu, hayatın içindeki anlamlı anlara, dönüşüme ve zamanın akışına odaklanıyor. Hareketin zarafeti, geçmişle geleceğin buluştuğu o ince çizgi ve hatırlamaya değer anlar, koleksiyonun çıkış noktasını oluşturdu. Tıpkı bir saat mekanizmasının incelikli yapısı gibi, tasarımlarda da ritim, denge ve süreklilik hissi var. Saatin kurma kolunu anımsatan detaylar, anı yakalamayı simgelerken; iç içe geçmiş zincir formlar, yaşamın döngüselliğini temsil ediyor. Bu koleksiyonla birlikte, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı da bir adım ileri taşıyoruz. Türkiye’de laboratuvar ortamında üretilmiş pırlanta (lab-grown diamond) kullanan ilk markalardan biriyiz. Bu tercihle hem çevresel etkileri azaltıyor hem de yeni nesil değer algısına katkıda bulunuyoruz.

Bir tasarımcı olarak siz en çok hangi parçayı seviyorsunuz?

Yüzük. Yeni bir koleksiyonu genelde ilk yüzükle tasarlamaya başlıyorum.

Hadi bize tavsiye verin, mesela hangi mücevher neyle asla giyilmemeli, kullanılmamalı gibi?

Benim yaklaşımım, mücevheri bir stil tamamlayıcısı olarak değil, stilin kendisi olarak düşünün. Kurallara fazla inanmam ama denge önemli; eğer güçlü bir küpe takıyorsanız, boyunda daha sade bir tercih yapabilirsiniz. Parçalar birbirine nefes alan alanlar bıraktığında hem zarif hem çarpıcı bir etki yaratılır. En önemlisi, üzerinizdeki mücevheri siz taşıyın, parçalar sizi gölgede bırakmasın.

"Taşın ve işçiliğin kalitesinden asla ödün vermiyorum"

Fiyatlar hangi faktörlere göre değişiyor?

Kullanılan materyallerin değeri ve sürekli değişen hatta artan altın fiyatları fiyatlamayı belirleyen temel faktörler.

Tasarım sürecinde maliyetleri nasıl dengeliyorsunuz?

Mücevher tasarımı ve üretimi diğer sektörlere göre biraz daha özel bir alan ve maliyet dengesi burada biraz daha hassas çünkü hem malzeme (değerli taş, maden vs.) maliyeti yüksek hem de işçilik büyük önem taşıyor. Taşın ve işçiliğin kalitesinden ne olursa olsun ödün vermiyorum çünkü tasarımların gücünü ortaya koyan en temel unsurları oluşturuyor. Ancak üretim sürecinde günümüz teknolojisini en doğru şekilde kullanma çalışarak maliyetlerimizi minimumda tutmaya çalışıyoruz. 3D modellemeler ile kullanılacak altın gramından taşın karatına kadar her detay hesaplanarak istediğimiz fiyat aralığında tasarımları hayata geçiriyoruz.

Trend alarmı

Babet: konfor ve şıklığın buluşma noktası



Zamansız bir ayakkabı klasiği olan babet, bu sezon da gardıropların vazgeçilmezi olarak karşımızda. 2025 ilkbahar-yaz sezonunda babet trendleri cesur tasarımlar ve canlı renklerle yeniden şekilleniyor. Hem günlük hayatta hem de özel kombinlerde stilimizin tamamlayıcısı olarak kullanabileceğimiz babetleri seçtik. İşte bu yazın babetleri…

Mary Jane babetler: İnce bantlı ve tokalı modeller ile, 90’ların nostaljisini modern bir dokunuşla hayatımıza geri çağırıyoruz.



Christian Louboutin - 36.450 TL

Metalik yüzeyler: Gümüş, altın ve bronz tonlarındaki babetler, özellikle akşam kombinlerinizde şık bir eşlikçi olabilir.

Luvi Shoes - 1.199 TL

Dantel Esintisi: Nefes alabilen örgü babetler yaz ayları için ideal, dantel detaylı modeller romantik kombinlerin tamamlayıcısı.