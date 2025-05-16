Mutlulukla ilgisi olduğu kesin: Kahvaltı

Aydil DURGUN

aydil.durgun@dunya.com

Cemal Süreya’ya atfedilen “Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı” sözünün ne kadar doğru olduğu insanların hemfikir olabildiği nadir konulardan biri. Düşünün sabah uyandınız, şans­lı bir gününüzdesiniz; yetişmeniz gereken bir yer yok. Uzun uzun kahvaltı yapabilirsiniz. Herke­sin bir olmazsa olmazı elbette var ama bir standardı da yok, iyi mal­zemeyle hazırlanan her kahvaltı güzel kahvaltıdır.

Bilim de aynısını söylüyor: Dü­zenli kahvaltı yapmanın mutlu­luk seviyesini olumlu etkilediği­ne dair araştırmalar mevcut.

Düzenli olarak kahvaltı yap­manın faydası bol. Bir kere en son akşam yemeği yiyen ve gece bo­yunca aç olan vücudunuza besin sağlamış oluyorsunuz. İngiliz­ce kahvaltı anlamına gelen bre­akfast kelimesi tam da buradan alıyor adını: Orucu bozmak. Sa­bahları metabolizmanın ihtiyacı olan harekete geçirme vuruşunu yapıyor. Şekerin düzenlenmesi­ne yardımcı oluyor. Güne başlar­ken ihtiyacımız olan enerjiyi sağ­lıyor. Daha iyi düşünmenize katkı sağlıyor. Gün içinde iştahınızın fazla açılmasının önüne geçerek sağlıklı bir kiloda kalmanıza yar­dımcı oluyor.

Güneş iyiden sıcak yüzünü gös­termeye başlamışken açık hava­da ya da balkonda kahvaltını keyfi katlanarak artıyor. İşte bu pazar kahvaltınız için birkaç öneri...

Suçluluk hissi yok: Pazar Brunch'ları

Kahvaltının en keyifli olduğu gün pazar, hele bir de söz konu­su olan brunch ise… Canınız ne isterse suçluluk hissetmeden yi­yip içebileceğiniz bir öğün. Bütün hafta çalıştıktan sonra insanın kendisini her şeyin en iyisini hak ettiğine, istediği kadar yiyip içe­bileceğine inandırması hiç de zor olmuyor. Lüks otellerin mutfak­ları brunch konusunda hem de­neyimli hem de iddialı.

Swissotel Sabrosa: Türk da­mak tadını göz ardı etmeden ha­zırlanmış geleneksel kahvaltılık­ların yanı sıra brunch’ta mini bir dünya turuna çıkmak mümkün. Taco, suşi, ceviche, taze makarna seçenekler arasında. Türk mut­fağından şaşmam diyenlere dö­ner ve kokoreç var. Brunch’ınızı Swissotel’in el yapımı çikolata­larıyla bitirebilirsiniz. Özellikle çocuklu aileler için bir artısı da var. 3-6 yaş çocuklar için ayrı bir odada aktiviteler ve kahvaltıları­nı yapabilecekleri çocuk büfesi bulunuyor. Bir kadeh şampanya ikram edilen brunch fiyatı 4100 lira. Swissotel‘de brunch için son iki hafta olduğunu hatırlatalım.

Four Seasons Boshporus: Otel restoranlarının öne çıkan lezzetleri canlı istasyonlarla brunch’ta bir araya geliyor. Suşi istasyonu, barbekü lezzetleri, taş fırından çıkan pideler, deniz mah­sulleri… Bunlar çekici gelmediyse döner ve cağ kebabı seçenekleri de var. Kahvaltıda klasikler olma­dan yapamam diyenler için yerel ve uluslararası peynir çeşitleri, ev yapımı marmelatlar ve Türk tat­lıları seçenekler arasında. Canlı müzik eşliğinde bu brunch’ın be­deli 4950 lira.

The Peninsula İstanbul: Ta­rihi Yarımada manzarasını seyre­derek canlı müzik eşliğinde suşi, istiridye ve muhtelif deniz ürün­leri ya da taş fırın pide, mantı, dö­nerin üzerine ev yapım dondurma ve baklava yemek ister misiniz? O halde The Peninsula İstanbul tam size göre. Executive şef Andreas Block ve ödüllü pasta şefi Malte Rohmann’nın mutfağından çıkan yemeklerle 16.00’ya kadar süren brunch’ın fiyatı 4550 lira.

Patisserie sevenlere

Nişantaşı’ndaki Kruvasan adından da anlaşılacağı üzere bu Fransız lezzetinde uzman bir me­kan. Kurucusu şef Ufuk Ügümü Hünkar lokantasından gelen ai­le geleneğini sürdürerek mutfak­ta kendine bir kariyer inşa etmiş. 2015’te açtığı Kruvasan’da sand­viçler dahil yaklaşık 20 çeşit kru­vasanları var. Yumurta olmadan kahvaltı yapamam diyenleri de üzmeyecek bir mekan.

Leone İzmir’de kruvasan de­nince ilk akla gelen mekanlar­dan. Tuba Gürgan’ın Fransa’da aldığı pastacılık eğitimi ve ka­zandığı deneyimin ardından kar­deşleriyle güçlerini birleştire­rek 2011 yılından bu yana Leone markasıyla hizmet veriyor. Al­sancak, Urla ve Karşıyaka’da şu­beleri olan patisserie güne kahve kruvasan ikilisiyle başlamayı se­venler için ideal.

Tadı başka: Evde kahvaltı

Evde yapılan kahvaltıların tadı her zaman bir başka oluyor. Yine önemli olan malzemenin kalitesi. Sarıyer’deki Taze Mutfak kurucularının çocukları ve kendi ihtiyaçlarından doğan bir marka. 11 senedir kendileri gibi sağlıklı beslenmeye önem verenlere yönelik ürünler satıyorlar. Kahvaltı sofralarını temiz ve sağlıklı gıdalarla donatmak isteyenler için ideal adreslerden biri. Taze Mutfak’ta satılan kahvaltılık ürünlerin başında ekşi mayalı ekmekleri var, glütensiz fırın ürünleri de bulmak mümkün. Sattıkları peynirlerin mayasından, hayvanların otlandığı meraya kadar bilgi sahibi olmakla gurur duyuyorlar. Organik sertifikalı yumurtalar, rafine şekersiz reçeller, işlem görmemiş ham ballar, dünyadan ödül almış zeytinyağları kahvaltı sofranız için alabileceğiniz diğer ürünler. Tüm bu ürünlere internet sitesinden de sipariş edilebiliyor. Cumartesi günü ise organik sertifikalı, yerel tohum sebze meyvelerin satıldığı mini bir pazar kuruluyor, pazar kahvaltınız için ürün alabilirsiniz. Malum Türkiye’de üretilen tarım ürünleri yönetmelikte belirtilen limitlerin üzerindeki pestisitlerle gündemde, dikkat etmekte fayda var.