Nesiller boyu süren yelken heyecanı

Maximi­les Black ana sponsorluğunda düzenlenen ve “Nesillerce” te­masıyla yapılan 37. buluşmada, 100’ün üzerinde tekne ve yakla­şık 1.500 yelkenci 75 deniz millik parkurda beş gün boyunca kıya­sıya yarıştı. Yalıkavak Marina’da başlayan yolculuk, Bodrum Li­manı’nda sona erdi.

Beş etaptan oluşan rotada hem denizde hem de karada festival havası yaşandı. Yarışlar boyunca Yalıkavak, Iasos ve Bodrum koy­ları, yelkenlilerin geçit törenine sahne oldu. Ağanlar Tersanesi’n­de düzenlenen ödül töreninde ise Gaye Su Akyol bir konser verdi.

Kupanın sahibi BELİZ G

Heyecan dolu mücadelenin so­nunda Maximiles Black 37. The Bodrum Cup’ın büyük kupasını BELİZ G kazandı. Aynı ekip ay­rıca Challenge Kupası’nın da sa­hibi oldu. Yarışlarda Anadolu Si­gorta the Bodrum Cup 37’nci Yıl Özel Kupası’nı MA, Opet Cruiser Kupası’nı İş Bankası Flyer, Bod­rum’un En Hızlısı Kupası’nı ise Hızır 1 isimli tekneler kazandı.