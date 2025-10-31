Nesiller boyu süren yelken heyecanı
Türkiye’nin en köklü ve en renkli denizcilik organizas¬yonları arasında yer alan The Bodrum Cup, bu yıl da büyük bir coşkuyla tamamlandı.
Maximiles Black ana sponsorluğunda düzenlenen ve “Nesillerce” temasıyla yapılan 37. buluşmada, 100’ün üzerinde tekne ve yaklaşık 1.500 yelkenci 75 deniz millik parkurda beş gün boyunca kıyasıya yarıştı. Yalıkavak Marina’da başlayan yolculuk, Bodrum Limanı’nda sona erdi.
Beş etaptan oluşan rotada hem denizde hem de karada festival havası yaşandı. Yarışlar boyunca Yalıkavak, Iasos ve Bodrum koyları, yelkenlilerin geçit törenine sahne oldu. Ağanlar Tersanesi’nde düzenlenen ödül töreninde ise Gaye Su Akyol bir konser verdi.
Kupanın sahibi BELİZ G
Heyecan dolu mücadelenin sonunda Maximiles Black 37. The Bodrum Cup’ın büyük kupasını BELİZ G kazandı. Aynı ekip ayrıca Challenge Kupası’nın da sahibi oldu. Yarışlarda Anadolu Sigorta the Bodrum Cup 37’nci Yıl Özel Kupası’nı MA, Opet Cruiser Kupası’nı İş Bankası Flyer, Bodrum’un En Hızlısı Kupası’nı ise Hızır 1 isimli tekneler kazandı.