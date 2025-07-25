Numarine 40 XP ile her şey daha fazla
Uzun menzilli, keşif amaçlı motoryatlar üreten, Explorer sınıfının yaratıcısı olarak dünya çapında kabul edilen Numarine, XP serisinin ilk 40 metrelik versiyonunu tanıttı. 2025 yılında şu anda dek iki adet gövde müşterilere teslim edilirken tersanede üretim devam ediyor.
VOLKAN DEMİRKUŞAK
Popüler 37XP modelinin geliştirilmiş ve yenilenmiş bir versiyonu olarak tanıtılan ve 6000 deniz milini 8 knot seyir hızında tamamlama kabiliyetine sahip olabilecek kadar geniş bir menzil sunabilen 40 MXP, markanın yeni bayrak taşıyıcısı olacak.
Numarine Kurucusu Ömer Malaz, “Diğer modellerdeki DNA’yı koruyarak ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz yeni 40 metrelik versiyonumuz, daha yüksek kapasite, daha yüksek menzil, ve daha fazla konfor vaad ediyor” diyor.
Deniz ve keşfin bir araya geldiği özel bir seri olarak adlandırılan MXP, Akdeniz deniz hayatına oldukça uygun, daha fazla açık alan, daha konforlu iç mekan, salon, açılan kapılar ve bolca güneşlenme alanı ile dikkat çekiyor. Oldukça büyük tasarlanan yemek alanı, bar, kıç havuzu, farklı müşterilerim beklentilerine hitap edecek.
MAN 800 HP’lik ikiz makineler, ya da 900 HP’lik opsiyonlarla satılacak olan, altı kabinli 12 kişi ağırlayabilen bu özel motoryat, dokuz metrelik tender, jet ski gibi ekipmanlara da ev sahipliği yapabiliyor.
Türkiye'nin denizciliğe açılan kapılarının başında gelen, dünyanın her yerinde isminden söz ettiren, fuarların en çok konuşulan markalarının başında gelen Numarine eylül ayındaki Cannes fuarı hazırlıklarına da şimdiden başlamış durumda.