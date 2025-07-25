Numarine 40 XP ile her şey daha fazla

VOLKAN DEMİRKUŞAK

Popüler 37XP modelinin gelişti­rilmiş ve yenilenmiş bir versiyonu olarak tanıtılan ve 6000 deniz mi­lini 8 knot seyir hızında tamamla­ma kabiliyetine sahip olabilecek kadar geniş bir menzil sunabilen 40 MXP, markanın yeni bayrak ta­şıyıcısı olacak.

Numarine Kurucusu Ömer Ma­laz, “Diğer modellerdeki DNA’yı koruyarak ürettiğimiz ve geliş­tirdiğimiz yeni 40 metrelik versi­yonumuz, daha yüksek kapasite, daha yüksek menzil, ve daha fazla konfor vaad ediyor” diyor.

Deniz ve keşfin bir araya geldi­ği özel bir seri olarak adlandırılan MXP, Akdeniz deniz hayatına ol­dukça uygun, daha fazla açık alan, daha konforlu iç mekan, salon, açı­lan kapılar ve bolca güneşlenme alanı ile dikkat çekiyor. Oldukça büyük tasarlanan yemek alanı, bar, kıç havuzu, farklı müşterile­rim beklentilerine hitap edecek.

MAN 800 HP’lik ikiz makineler, ya da 900 HP’lik opsiyonlarla satı­lacak olan, altı kabinli 12 kişi ağır­layabilen bu özel motoryat, dokuz metrelik tender, jet ski gibi ekip­manlara da ev sahipliği yapabiliyor.

Türkiye'nin denizciliğe açılan kapılarının başında gelen, dünya­nın her yerinde isminden söz et­tiren, fuarların en çok konuşulan markalarının başında gelen Nu­marine eylül ayındaki Cannes fua­rı hazırlıklarına da şimdiden baş­lamış durumda.