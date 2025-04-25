  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya+
  3. Papa Francis’in bilinmeyen yönleri
Takip Et

Papa Francis’in bilinmeyen yönleri

88 yaşında hayatını kaybeden ve cenazesi yarın toprağa verilecek olan Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, nam-ı diğer Jorge Mario Bergoglio, bar fedailiği de dahil olmak üzere değişik işlerde çalıştı, yeri geldi mültecilerin ayaklarını öptü, yeri geldi Gazze’yi savundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Papa Francis’in bilinmeyen yönleri
Takip Et

İpek YEZDANİ

Gazetecilik hayatım bo­yunca birkaç tane Pa­pa’nın ölümüne tanık­lık ettim. Ancak Katoliklerin 266’ıncı ruhani lideri Papa Fran­cis’in yaşarken toplumun her kesiminden topladığı sempati­yi diğerlerinde görmedim. Na­sıl toplamasın ki? Gazze’de ya­şananların soykırım niteliği ta­şıdığını açıklayıp Filistinlilere destek vermesinden tutun da Suriye, Pakistan, Mali, Nijer­ya, Eritre, Hindistan'dan gelen mültecilerin ayaklarını yıkayıp öpmesine kadar Papalık maka­mı için “sıradışı” denebilecek birçok eyleme imza attı.

2020’de yayınlanan “Fratelli Tutti” isim­li mektubunda, dünyadaki ülke­lerin Covid-19 pandemisiyle baş etme şekillerinin küresel işbir­liği alanında başarısızlığa işaret ettiğini belirterek, dini, ulusal veya sosyal tüm sınırların öte­sinde evrensel kardeşlik çağrı­sında bulundu.

İster hapishaneleri ziyaret et­mek, isterse de göçmenleri te­selli etmek olsun, Papa Francis, sadece Katolikleri değil, her ke­simden insanları kucaklamaya çalıştı. Bir keresinde “Eğer biri eşcinselse ve Tanrı’yı arıyorsa ve iyi niyetliyse, ben kimim ki yargı­layayım?” demişti.

Peki 21 Nisan’da hayata gözle­rini yuman Papa Francis, aslın­da kimdir? Gelin Papa Francis’in hayatına biraz daha yakından ba­kalım:

17 Aralık 1936’da Buenos Ai­res’te dünyaya geldi, Jorge Mario Bergoglio adını aldı. Babası Ma­rio Bergoglio İtalyan bir muha­sebeciydi, annesi Regina Maria Sivori ise İtalyan göçmen bir aile­nin kızıydı.

Jorge Mario Bergoglio, Papa Francis olmadan önce gençlik yıllarında birkaç değişik işte ça­lıştı: Bunların arasında bar feda­iliği ve kimya teknisyenliği de bu­lunuyor. 2013 yılında Roma’daki bir kilisede vaaz verirken, gençlik yıllarında yaptığı işler arasında “yerleri süpürmek, kimya labora­tuvarında çalışmak ve lisede öğ­retmenlik yapmak” gibi işleri de sayacaktı.

Villa Devoto Piskoposluk Se­mineri'nde eğitime başlamadan önce bir teknik okuldan kimya teknisyeni olarak mezun oldu. Mart 1958'de İsa Cemiyeti'nin rahip adaylığına girdi.

Bergoglio 1964 ve 1965 yılların­da Arjantin'in Santa Fé eyaletin­deki Immaculate Conception Col­lege'da edebiyat ve psikoloji ders­leri verdi. 1967'den 1970'e kadar Colegio of San José'de teoloji eğiti­mi aldı. 1986 yılında Almanya'nın Freiburg kentinde teoloji alanında doktora tezini tamamladı.

İlk’lerin papası

Vatikan’da birçok “ilk”e im­za atan Papa Francis, yüzyıllar­dan beri süregelen geleneği bozdu ve Avrupa değil de Amerika kıta­sından gelen ilk papa oldu. Ayrı­ca yoksullara ve ötekileştirilenle­re olan bağlılığıyla tanınan rahip Francis Assisi’nin adını ilk o aldı. Aynı zamanda eşcinselliği suç sa­yan yasaları “adaletsiz” olarak ni­telendiren ilk papa oldu.

Sıkı bir San Lorenzo taraftarı

Buenos Aires’in San Lorenzo futbol kulübünün sadık bir taraf­tarı ve hayat boyu destekçisi olan Papa Francis’in ölümünün ardın­dan Arjantin Futbol Federasyo­nu, o günkü tüm maçları iptal etti.

Papa Francis, 12 yıllık papalığı süresince göçmenleri ve yoksul­ları savunmasının yanı sıra çevre aktivizmiyle de tanındı. Francis, kilisenin idam cezası konusun­daki duruşunu bile değiştirdi ve idam cezasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Papa Francis, Katolik Kilise­si’nin cinsel istismar skandalla­rıyla sarsılan itibarını kurtarmak için de çabaladı. Vatikan'ın, hem çocuklara hem de yetişkinlere cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulduğu Kardinal Theodo­re E. McCarrick'in görevden alın­ması da dahil olmak üzere bir dizi reform yaptı.

Mütevazılığıyla tanındı

2013'te Time dergisi tarafın­dan “Yılın Kişisi” seçilen Papa Francis, görev süresi boyunca al­çakgönüllülüğü ile tanındı. Fatu­ralarını ödemek üzere asistanla­rını görevlendirmek yerine biz­zat kendisinin ödemeye gittiği ve Vatikan Sarayı'ndaki lüks papa­lık konutları yerine iki odalı ba­sit bir dairede yaşamayı tercih ettiği yönünde haberler yapıldı. Papa Francis daha sade yaşama­yı tercih ederek bir asırdan faz­la bir süredir papalar tarafından sürdürülen bir geleneği de boz­muş oldu.

Son mesajında Gazze’yi andı

Papa Francis’in ölümünden bir gün önce, 20 Nisan’da kamu­oyuna yayınladığı son Paskal­ya mesajında, yine Gazze’de acil ateşkes çağrısı yaptı. Papa Fran­cis için yarın (26 Nisan), Vati­kan’daki Aziz Petrus Bazilika­sı'nın ön avlusunda cenaze töre­ni düzenlenecek.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL