Papa Francis’in bilinmeyen yönleri
88 yaşında hayatını kaybeden ve cenazesi yarın toprağa verilecek olan Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, nam-ı diğer Jorge Mario Bergoglio, bar fedailiği de dahil olmak üzere değişik işlerde çalıştı, yeri geldi mültecilerin ayaklarını öptü, yeri geldi Gazze’yi savundu.
İpek YEZDANİ
Gazetecilik hayatım boyunca birkaç tane Papa’nın ölümüne tanıklık ettim. Ancak Katoliklerin 266’ıncı ruhani lideri Papa Francis’in yaşarken toplumun her kesiminden topladığı sempatiyi diğerlerinde görmedim. Nasıl toplamasın ki? Gazze’de yaşananların soykırım niteliği taşıdığını açıklayıp Filistinlilere destek vermesinden tutun da Suriye, Pakistan, Mali, Nijerya, Eritre, Hindistan'dan gelen mültecilerin ayaklarını yıkayıp öpmesine kadar Papalık makamı için “sıradışı” denebilecek birçok eyleme imza attı.
2020’de yayınlanan “Fratelli Tutti” isimli mektubunda, dünyadaki ülkelerin Covid-19 pandemisiyle baş etme şekillerinin küresel işbirliği alanında başarısızlığa işaret ettiğini belirterek, dini, ulusal veya sosyal tüm sınırların ötesinde evrensel kardeşlik çağrısında bulundu.
İster hapishaneleri ziyaret etmek, isterse de göçmenleri teselli etmek olsun, Papa Francis, sadece Katolikleri değil, her kesimden insanları kucaklamaya çalıştı. Bir keresinde “Eğer biri eşcinselse ve Tanrı’yı arıyorsa ve iyi niyetliyse, ben kimim ki yargılayayım?” demişti.
Peki 21 Nisan’da hayata gözlerini yuman Papa Francis, aslında kimdir? Gelin Papa Francis’in hayatına biraz daha yakından bakalım:
17 Aralık 1936’da Buenos Aires’te dünyaya geldi, Jorge Mario Bergoglio adını aldı. Babası Mario Bergoglio İtalyan bir muhasebeciydi, annesi Regina Maria Sivori ise İtalyan göçmen bir ailenin kızıydı.
Jorge Mario Bergoglio, Papa Francis olmadan önce gençlik yıllarında birkaç değişik işte çalıştı: Bunların arasında bar fedailiği ve kimya teknisyenliği de bulunuyor. 2013 yılında Roma’daki bir kilisede vaaz verirken, gençlik yıllarında yaptığı işler arasında “yerleri süpürmek, kimya laboratuvarında çalışmak ve lisede öğretmenlik yapmak” gibi işleri de sayacaktı.
Villa Devoto Piskoposluk Semineri'nde eğitime başlamadan önce bir teknik okuldan kimya teknisyeni olarak mezun oldu. Mart 1958'de İsa Cemiyeti'nin rahip adaylığına girdi.
Bergoglio 1964 ve 1965 yıllarında Arjantin'in Santa Fé eyaletindeki Immaculate Conception College'da edebiyat ve psikoloji dersleri verdi. 1967'den 1970'e kadar Colegio of San José'de teoloji eğitimi aldı. 1986 yılında Almanya'nın Freiburg kentinde teoloji alanında doktora tezini tamamladı.
İlk’lerin papası
Vatikan’da birçok “ilk”e imza atan Papa Francis, yüzyıllardan beri süregelen geleneği bozdu ve Avrupa değil de Amerika kıtasından gelen ilk papa oldu. Ayrıca yoksullara ve ötekileştirilenlere olan bağlılığıyla tanınan rahip Francis Assisi’nin adını ilk o aldı. Aynı zamanda eşcinselliği suç sayan yasaları “adaletsiz” olarak nitelendiren ilk papa oldu.
Sıkı bir San Lorenzo taraftarı
Buenos Aires’in San Lorenzo futbol kulübünün sadık bir taraftarı ve hayat boyu destekçisi olan Papa Francis’in ölümünün ardından Arjantin Futbol Federasyonu, o günkü tüm maçları iptal etti.
Papa Francis, 12 yıllık papalığı süresince göçmenleri ve yoksulları savunmasının yanı sıra çevre aktivizmiyle de tanındı. Francis, kilisenin idam cezası konusundaki duruşunu bile değiştirdi ve idam cezasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.
Papa Francis, Katolik Kilisesi’nin cinsel istismar skandallarıyla sarsılan itibarını kurtarmak için de çabaladı. Vatikan'ın, hem çocuklara hem de yetişkinlere cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulduğu Kardinal Theodore E. McCarrick'in görevden alınması da dahil olmak üzere bir dizi reform yaptı.
Mütevazılığıyla tanındı
2013'te Time dergisi tarafından “Yılın Kişisi” seçilen Papa Francis, görev süresi boyunca alçakgönüllülüğü ile tanındı. Faturalarını ödemek üzere asistanlarını görevlendirmek yerine bizzat kendisinin ödemeye gittiği ve Vatikan Sarayı'ndaki lüks papalık konutları yerine iki odalı basit bir dairede yaşamayı tercih ettiği yönünde haberler yapıldı. Papa Francis daha sade yaşamayı tercih ederek bir asırdan fazla bir süredir papalar tarafından sürdürülen bir geleneği de bozmuş oldu.
Son mesajında Gazze’yi andı
Papa Francis’in ölümünden bir gün önce, 20 Nisan’da kamuoyuna yayınladığı son Paskalya mesajında, yine Gazze’de acil ateşkes çağrısı yaptı. Papa Francis için yarın (26 Nisan), Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası'nın ön avlusunda cenaze töreni düzenlenecek.