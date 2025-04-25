Papa Francis’in bilinmeyen yönleri

İpek YEZDANİ

Gazetecilik hayatım bo­yunca birkaç tane Pa­pa’nın ölümüne tanık­lık ettim. Ancak Katoliklerin 266’ıncı ruhani lideri Papa Fran­cis’in yaşarken toplumun her kesiminden topladığı sempati­yi diğerlerinde görmedim. Na­sıl toplamasın ki? Gazze’de ya­şananların soykırım niteliği ta­şıdığını açıklayıp Filistinlilere destek vermesinden tutun da Suriye, Pakistan, Mali, Nijer­ya, Eritre, Hindistan'dan gelen mültecilerin ayaklarını yıkayıp öpmesine kadar Papalık maka­mı için “sıradışı” denebilecek birçok eyleme imza attı.

2020’de yayınlanan “Fratelli Tutti” isim­li mektubunda, dünyadaki ülke­lerin Covid-19 pandemisiyle baş etme şekillerinin küresel işbir­liği alanında başarısızlığa işaret ettiğini belirterek, dini, ulusal veya sosyal tüm sınırların öte­sinde evrensel kardeşlik çağrı­sında bulundu.

İster hapishaneleri ziyaret et­mek, isterse de göçmenleri te­selli etmek olsun, Papa Francis, sadece Katolikleri değil, her ke­simden insanları kucaklamaya çalıştı. Bir keresinde “Eğer biri eşcinselse ve Tanrı’yı arıyorsa ve iyi niyetliyse, ben kimim ki yargı­layayım?” demişti.

Peki 21 Nisan’da hayata gözle­rini yuman Papa Francis, aslın­da kimdir? Gelin Papa Francis’in hayatına biraz daha yakından ba­kalım:

17 Aralık 1936’da Buenos Ai­res’te dünyaya geldi, Jorge Mario Bergoglio adını aldı. Babası Ma­rio Bergoglio İtalyan bir muha­sebeciydi, annesi Regina Maria Sivori ise İtalyan göçmen bir aile­nin kızıydı.

Jorge Mario Bergoglio, Papa Francis olmadan önce gençlik yıllarında birkaç değişik işte ça­lıştı: Bunların arasında bar feda­iliği ve kimya teknisyenliği de bu­lunuyor. 2013 yılında Roma’daki bir kilisede vaaz verirken, gençlik yıllarında yaptığı işler arasında “yerleri süpürmek, kimya labora­tuvarında çalışmak ve lisede öğ­retmenlik yapmak” gibi işleri de sayacaktı.

Villa Devoto Piskoposluk Se­mineri'nde eğitime başlamadan önce bir teknik okuldan kimya teknisyeni olarak mezun oldu. Mart 1958'de İsa Cemiyeti'nin rahip adaylığına girdi.

Bergoglio 1964 ve 1965 yılların­da Arjantin'in Santa Fé eyaletin­deki Immaculate Conception Col­lege'da edebiyat ve psikoloji ders­leri verdi. 1967'den 1970'e kadar Colegio of San José'de teoloji eğiti­mi aldı. 1986 yılında Almanya'nın Freiburg kentinde teoloji alanında doktora tezini tamamladı.

İlk’lerin papası

Vatikan’da birçok “ilk”e im­za atan Papa Francis, yüzyıllar­dan beri süregelen geleneği bozdu ve Avrupa değil de Amerika kıta­sından gelen ilk papa oldu. Ayrı­ca yoksullara ve ötekileştirilenle­re olan bağlılığıyla tanınan rahip Francis Assisi’nin adını ilk o aldı. Aynı zamanda eşcinselliği suç sa­yan yasaları “adaletsiz” olarak ni­telendiren ilk papa oldu.

Sıkı bir San Lorenzo taraftarı

Buenos Aires’in San Lorenzo futbol kulübünün sadık bir taraf­tarı ve hayat boyu destekçisi olan Papa Francis’in ölümünün ardın­dan Arjantin Futbol Federasyo­nu, o günkü tüm maçları iptal etti.

Papa Francis, 12 yıllık papalığı süresince göçmenleri ve yoksul­ları savunmasının yanı sıra çevre aktivizmiyle de tanındı. Francis, kilisenin idam cezası konusun­daki duruşunu bile değiştirdi ve idam cezasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Papa Francis, Katolik Kilise­si’nin cinsel istismar skandalla­rıyla sarsılan itibarını kurtarmak için de çabaladı. Vatikan'ın, hem çocuklara hem de yetişkinlere cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulduğu Kardinal Theodo­re E. McCarrick'in görevden alın­ması da dahil olmak üzere bir dizi reform yaptı.

Mütevazılığıyla tanındı

2013'te Time dergisi tarafın­dan “Yılın Kişisi” seçilen Papa Francis, görev süresi boyunca al­çakgönüllülüğü ile tanındı. Fatu­ralarını ödemek üzere asistanla­rını görevlendirmek yerine biz­zat kendisinin ödemeye gittiği ve Vatikan Sarayı'ndaki lüks papa­lık konutları yerine iki odalı ba­sit bir dairede yaşamayı tercih ettiği yönünde haberler yapıldı. Papa Francis daha sade yaşama­yı tercih ederek bir asırdan faz­la bir süredir papalar tarafından sürdürülen bir geleneği de boz­muş oldu.

Son mesajında Gazze’yi andı

Papa Francis’in ölümünden bir gün önce, 20 Nisan’da kamu­oyuna yayınladığı son Paskal­ya mesajında, yine Gazze’de acil ateşkes çağrısı yaptı. Papa Fran­cis için yarın (26 Nisan), Vati­kan’daki Aziz Petrus Bazilika­sı'nın ön avlusunda cenaze töre­ni düzenlenecek.