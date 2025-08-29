Peninsula’dan Boğaz’a özel tekne
İstanbul'da son dönemlerin en çok konuşulan otellerinin başında gelen The Peninsula Istanbul Hotel’in özel teknesi, Türk tasarımcı Tanju Kalaycıoğlu ve Taka Yachts ekibinin çalışmaları ve yerli tersane “Su Marine” imzasıyla suya indi.
16 metrelik motoryat, klasik boğaz teknesi ile İtalyan tasarımını tek potada eritmeyi amaçlıyor. Pen 1 isimli tekne, geniş havuzlu alanı, sekiz kişilik oturma ve iç mekandaki ekstra sekiz kişilik oturma kapasitesi ile hem yazın hem de kışın konforlu ve lüks bir seyir yapma imkanı sunuyor.
The Peninsula Türkiye Genel Müdürü Jonathan Crook, tekneyle özellikle yurtdışından gelen misafirlerin İstanbul Boğazı deneyimini yaşamasını amaçladıklarını söyledi. Crook, “Havalimanından özel transferle alınan müşterileri Haliç’ten tekneyle otele transfer ediyoruz ve toplam 18 dakika sürüyor” dedi.
İki saatlik kiralama ücreti yaklaşık 1200 euro olan teknede oldukça lüks bir hizmet ve catering deneyimi sunuluyor. 440 x2 Yanmar imzalı makineler, baş taraftaki dümen mahali, geniş yürüme alanları, kapalı alanda tv ile bu seyri keyifli bir alan olarak değerlendirmek mümkün.
Otelin deniz filosunun ileride daha da genişleyebileceğini belirten Crook, “Tekne otel misafirlerine hizmet etmekle birlikte dışarıdan rezervasyonla da kiralanabiliyor ve misafirlere toplam iki ile sekiz saat arasında İstanbul'un tadını denizden çıkartma imkanı sunuyor” diye konuştu.