Peninsula’dan Boğaz’a özel tekne  

16 metrelik motoryat, klasik bo­ğaz teknesi ile İtalyan tasarımı­nı tek potada eritmeyi amaçlıyor. Pen 1 isimli tekne, geniş havuz­lu alanı, sekiz kişilik oturma ve iç mekandaki ekstra sekiz kişilik oturma kapasitesi ile hem yazın hem de kışın konforlu ve lüks bir seyir yapma imkanı sunuyor.

The Peninsula Türkiye Genel Müdürü Jonathan Crook, tekneyle özellik­le yurtdışından gelen misafirlerin İstanbul Boğazı deneyimini ya­şamasını amaçladıklarını söyle­di. Crook, “Havalimanından özel transferle alınan müşterileri Ha­liç’ten tekneyle otele transfer edi­yoruz ve toplam 18 dakika sürü­yor” dedi.

İki saatlik kiralama ücreti yak­laşık 1200 euro olan teknede ol­dukça lüks bir hizmet ve catering deneyimi sunuluyor. 440 x2 Yan­mar imzalı makineler, baş taraf­taki dümen mahali, geniş yürü­me alanları, kapalı alanda tv ile bu seyri keyifli bir alan olarak değer­lendirmek mümkün.

Otelin deniz filosunun ileride daha da genişleyebileceğini belir­ten Crook, “Tekne otel misafirle­rine hizmet etmekle birlikte dışa­rıdan rezervasyonla da kiralana­biliyor ve misafirlere toplam iki ile sekiz saat arasında İstanbul'un tadını denizden çıkartma imkanı sunuyor” diye konuştu.