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Plitvice her mevsim başka bir tablonun içinde

Hırvatistan'daki Plitvice köyleri her mevsim başka bir güzelliğe bürünüyor. Farklı yükseklikte 16 gölün sayısız şelaleyle birbirine bağlandığı bu milli park görenleri büyülüyor.

Serkan Raşa [email protected]
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Plitvice her mevsim başka bir tablonun içinde
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Hırvatistan’ın kalbinde, do­ğanın kusursuz bir sanat eseri gibi işlediği Plitvi­ce Gölleri Milli Parkı, her adımda insanı kendine hayran bırakan bir cennet. Başkent Zagreb’den sade­ce iki saatlik bir yolculukla ulaşı­labilen bu doğa harikası, UNES­CO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor ve her mevsim başka bir gü­zelliğe bürünerek ziyaretçilerini adeta bir tablonun içine davet edi­yor. Şelalelerin melodisi, muhte­şem göller ve yemyeşil ormanlar­la çevrili bu park, doğa tutkunları için unutulmaz bir kaçış vadedi­yor. Gelin, Plitvice’nin büyüsüne birlikte kapılalım.

Plitvice, doğa ile baş başa kal­mak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası. Doğa tutkunu ve yü­rüyüşçüsü olarak beni o kadar et­kiledi ki parka adım attığım andan itibaren ait olduğumuz yerin tabi­at ananın kolları olduğunu hatırla­dım yeniden.

UNESCO Dünya Mirası Liste­si'nde yer alan bu parkın büyük­lüğü yaklaşık 300 kilometrekare. Farklı yüksekliklerdeki 16 gölün, sayısız şelale ile birbirine bağ­landığı Plitvice, görenleri büyü­leyen kristal berraklığında sulara ve yemyeşil bir doğaya ev sahipli­ği yapıyor. Göllerin bu özel yapı­sı, kireçtaşı zemin üzerinde olu­şan doğal travertenlerle meydana gelmiş. Zamanla suyun içindeki mineraller sayesinde yeni şelale­ler ve doğal havuzlar oluşmaya de­vam ediyor.

Plitvice Gölleri yılın her mev­simi başka bir güzelliğe bürünü­yor. İlkbaharda açan rengarenk çi­çekler, yazın yeşilin binbir tonuy­la dans eden ağaçlar, sonbaharda altın sarısı yaprakların yumuşak serinliği ve kışın beyaz bir örtüyle kaplanan şelaleleriyle her mevsim bambaşka bir tablo sunuyor ziya­retçilerine.

Sadece turistik bir nokta değil, bir ekosistem

Plitvice, sadece bir turistik nok­ta değil, aynı zamanda nadir bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği ya­pan bir ekosistem. Avrupa’nın en eski milli parklarından biri olarak, ziyaretçilerden özenli davranma­larını bekliyor.

Parkta ahşap yürüyüş yolları ve tekne turları sayesinde göllerin arasında dolaşmak mümkün. Ses­sizlik içinde sadece şelalelerin sesi eşliğinde yürümek, insanın ruhu­na işleyen bir huzur sunuyor. Fo­toğraf tutkunları içinse her köşe ayrı bir kare vadediyor.

Plitvice’yi keşfetmek için en az bir tam gün ayırmak gerekiyor. Park, Üst ve Alt Göller olarak iki bölüme ayrılıyor:

Alt Göller: Dik yamaçlar ve dev şelalelerle çevrili.

Üst Göller: Daha sakin, orman­larla çevrili geniş göller.

Parkta toplam 7 farklı yürüyüş rotası bulunuyor. Rotalara "A-B-C-E-F-H-K" harfleri verilmiş. Yükseklik farkları fazla olmadığı için çoğu rota herkesin rahatça yü­rüyebileceği şekilde düzenlenmiş. Özellikle "H" rotası, göllerin en gü­zel manzaralarını görmek isteyen­ler için ideal bir seçenek.

Mutlaka erken saatlerde gidin

Plitvice Gölleri'ni keşfetmeyi planlıyorsanız, rahat kıyafetler ve su geçirmez ayakkabılar giyin. Yü­rüyüş rotaları zaman zaman ıslak ve kaygan olabiliyor. Konfor ve gü­venlik için hazırlıklı olun. Yanını­za mutlaka su ve atıştırmalık alın. Fotoğraf makinenizi veya iyi bir te­lefon kamerasını unutmayın. Mut­laka sabah erken saatlerde gidin.

Plitvice gölleri yürüyüş rotaları

Rota A:

Süre: 2-3 saat

Alt gölleri kapsar. Kısa ama şelaleler açısından zengin bir rota.

Rota B:

Süre: 3-4 saat

Alt göller ve kısa bir tekne yolculuğu içerir.

Rota C:

Süre: 4-6 saat

Alt ve üst göllerin büyük bölümünü kapsar. Hem yürüyüş hem tekne geçişlerini içerir.

Rota E:

Süre: 2-3 saat

Üst göllere odaklanır. Daha sakin ve göl manzaralı bir yürüyüş.

Rota F:

Süre: 3-4 saat

Üst göller ve tekne geçişi kombinasyonudur. Manzaralı ve rahat bir rota.

Rota H:

Süre: 4-6 saat

Parkın hem alt hem üst bölgelerini gezerek tam bir Plitvice deneyimi sunar. En çok tercih edilen rotalardan biridir.

Rota K:

Süre: 6-8 saat

Parkın tamamını kapsar. Doğa yürüyüşü sevenler için ideal. Oldukça uzun bir rota.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL