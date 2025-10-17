Probiyotiklerin moda yolculuğu: Spor giyim ile cilt bakımı devrimi

Sébastien Meyer ve Arna­ud Vaillant, 2015’te Cour­règes’in sanat direktörlü­ğünü üstlendiler, ancak 2019’da Coperni’yi yeniden lanse ederek küresel çapta ses getirdiler. 2022 yılında, Paris Moda Haftası’nda podyumda Bella Hadid’in üzeri­ne püskürtülen fütüristik elbise, markayı modanın sınırlarını zor­layan bir güç haline getirdi. Co­perni’nin felsefesi, modayı yalnız­ca giysi değil, teknoloji ve sanatın kesişim noktası olarak görmekte yatıyor; her koleksiyon, sürdürü­lebilirlik ve yenilikçi materyaller­le bu vizyonu yansıtıyor.

Coperni’den iddialı bir ham­le ilkbahar yaz 2026 sezonu için tanıttığı C+ koleksiyonu ile geldi: Probiyotik ve prebiyotik infüz­yonlu spor giyim serisi. Bu “ca­rewear” (bakım giyimi) olarak adlandırılan seri, moda ile bakı­mı birleştirerek giysileri adeta bir cilt bakımı ritüeline dönüştürü­yor. Coperni’nin CEO’su Arnaud Vaillant’ın sözleriyle, “Güzellik çağındayız; herkes fonksiyonellik ve bakım arayışında.”

Vücut ısısıyla aktive oluyor

C+ koleksiyonu, athleisure trendini yeniden tanımlıyor ve biyoteknolojinin modaya enteg­rasyonunda çığır açıyor. İsviçreli tekstil inovatörü HeiQ ile beş yıl­lık bir araştırma ve geliştirme sü­recinin ürünü olan seri, patentli biyoaktif kumaşlarla cilt bakımı­na yönelik aktif bileşenleri giysi­lere entegre ediyor.

C+ koleksiyonu, moda dünya­sında “giyilebilir cilt bakımı” kav­ramını tanıtarak spor giyimi bir güzellik ürününe dönüştürüyor. Koleksiyon, üç ana parçadan olu­şuyor: Taytlar (leggings), bodyler ve uzun kollu üstler. Her biri siyah ve gri renk seçenekleriyle sunu­luyor ve dört yönlü esnek teknik jersey kumaştan üretiliyor. Bu ha­fif, biyo-tabanlı polyamid-elastan karışımı kumaş, cilde yakın otura­rak sürekli temas sağlıyor ve hem spor salonunda hem günlük ya­şamda konfor sunuyor. Kumaşa entegre edilen milyonlarca probi­yotik bakteri ve prebiyotik besin­ler, yavaş salınımlı bir sinbiyotik sistemle çalışıyor. Vücut ısısı, sür­tünme ve hareketle aktive olan bu sistem, cildi nemlendiriyor, doğal bariyerini güçlendiriyor, tahrişi azaltıyor ve sağlıklı bir parlaklık kazandırıyor.

● Taytlar: Koleksiyonun yıl­dız parçası taytlar, yüksek bel ke­simi ve sıkı oturan siluetiyle dik­kat çekiyor. Bacak ve kalça bölge­sinde yoğun cilt teması sağlayarak probiyotiklerin etkisini maksimi­ze ediyor. Fiyatı yaklaşık 150-160 euro civarında.

● Bodyler: Coperni’nin iko­nik second-skin (ikinci cilt) este­tiğini yansıtan bu parça, snap ka­pamalı tasarımıyla göğüs ve sırt bölgelerinde cilt bakımını sürdü­rüyor. Hem şık hem fonksiyonel tasarımlar, athleisure tarzını ta­mamlıyor.

● Uzun kollu üstler: Kolları ve gövdeyi saran minimalist tasa­rım, kol ve omuz gibi hassas böl­gelerde nemlendirme ve parlak­lık sağlıyor. Fiyat aralığı 170-180 euro civarında

Koleksiyonu oluş­turan bu parçalar, Co­perni’nin temiz çizgiler ve geometrik detaylar içe­ren estetiğiyle zenginleştiril­miş. İnce dikişler, mat dokular ve ergonomik kesimler, lüks bir sa­delik sunuyor. Fiyatlar, markanın ana koleksiyonuna kıyasla daha erişilebilir; 150-180 euro arasında değişiyor. Fiyatlandırma, lüks mo­da ile fonksiyonelliği birleştiren bir seri için oldukça dikkat çekici.

Kampanya, büyük beden model Paloma Elsesser’ı öne çıkararak serinin kapsayıcılığını vurgulu­yor. Bettina Pittaluga’nın çekti­ği görsellerde, Elsesser’ın Pilates seanslarından kahve molalarına uzanan günlük ritüelleri, C+’nın çok yönlülüğünü sergiliyor.

Tabii ki, probiyotik giysilere şüpheyle yaklaşanlar var. Ancak Coperni, klinik testlerle iddia­larını destekliyor: Testlere katı­lan katılımcılarda cilt parlaklığı ve nem artışı gözlemlenmiş, bu da “giyilebilir skincare” vaadini bi­limsel bir temele oturtuyor.