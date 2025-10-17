Google Haberler

Probiyotiklerin moda yolculuğu: Spor giyim ile cilt bakımı devrimi

Fransız lüks moda markası Coperni, 2013 yılında Sébastien Meyer ve Arnaud Vaillant tarafından Paris’te kuruldu ve adını, evrenin merkezine dair anlayışı değiştiren astronom Nicolaus Copernicus’tan alıyor. Bu isim, markanın modayı yeniden tanımlama misyonunu yansıtıyor: Geleneksel lüks anlayışını teknoloji ve yeniliklerle altüst etmek. Markadan iddialı bir hamle de C+ koleksiyonu ile geldi.

Gülbin Özbey
Probiyotiklerin moda yolculuğu: Spor giyim ile cilt bakımı devrimi

Sébastien Meyer ve Arna­ud Vaillant, 2015’te Cour­règes’in sanat direktörlü­ğünü üstlendiler, ancak 2019’da Coperni’yi yeniden lanse ederek küresel çapta ses getirdiler. 2022 yılında, Paris Moda Haftası’nda podyumda Bella Hadid’in üzeri­ne püskürtülen fütüristik elbise, markayı modanın sınırlarını zor­layan bir güç haline getirdi. Co­perni’nin felsefesi, modayı yalnız­ca giysi değil, teknoloji ve sanatın kesişim noktası olarak görmekte yatıyor; her koleksiyon, sürdürü­lebilirlik ve yenilikçi materyaller­le bu vizyonu yansıtıyor.

Coperni’den iddialı bir ham­le ilkbahar yaz 2026 sezonu için tanıttığı C+ koleksiyonu ile geldi: Probiyotik ve prebiyotik infüz­yonlu spor giyim serisi. Bu “ca­rewear” (bakım giyimi) olarak adlandırılan seri, moda ile bakı­mı birleştirerek giysileri adeta bir cilt bakımı ritüeline dönüştürü­yor. Coperni’nin CEO’su Arnaud Vaillant’ın sözleriyle, “Güzellik çağındayız; herkes fonksiyonellik ve bakım arayışında.”

Vücut ısısıyla aktive oluyor

C+ koleksiyonu, athleisure trendini yeniden tanımlıyor ve biyoteknolojinin modaya enteg­rasyonunda çığır açıyor. İsviçreli tekstil inovatörü HeiQ ile beş yıl­lık bir araştırma ve geliştirme sü­recinin ürünü olan seri, patentli biyoaktif kumaşlarla cilt bakımı­na yönelik aktif bileşenleri giysi­lere entegre ediyor.

C+ koleksiyonu, moda dünya­sında “giyilebilir cilt bakımı” kav­ramını tanıtarak spor giyimi bir güzellik ürününe dönüştürüyor. Koleksiyon, üç ana parçadan olu­şuyor: Taytlar (leggings), bodyler ve uzun kollu üstler. Her biri siyah ve gri renk seçenekleriyle sunu­luyor ve dört yönlü esnek teknik jersey kumaştan üretiliyor. Bu ha­fif, biyo-tabanlı polyamid-elastan karışımı kumaş, cilde yakın otura­rak sürekli temas sağlıyor ve hem spor salonunda hem günlük ya­şamda konfor sunuyor. Kumaşa entegre edilen milyonlarca probi­yotik bakteri ve prebiyotik besin­ler, yavaş salınımlı bir sinbiyotik sistemle çalışıyor. Vücut ısısı, sür­tünme ve hareketle aktive olan bu sistem, cildi nemlendiriyor, doğal bariyerini güçlendiriyor, tahrişi azaltıyor ve sağlıklı bir parlaklık kazandırıyor.

Taytlar: Koleksiyonun yıl­dız parçası taytlar, yüksek bel ke­simi ve sıkı oturan siluetiyle dik­kat çekiyor. Bacak ve kalça bölge­sinde yoğun cilt teması sağlayarak probiyotiklerin etkisini maksimi­ze ediyor. Fiyatı yaklaşık 150-160 euro civarında.

Bodyler: Coperni’nin iko­nik second-skin (ikinci cilt) este­tiğini yansıtan bu parça, snap ka­pamalı tasarımıyla göğüs ve sırt bölgelerinde cilt bakımını sürdü­rüyor. Hem şık hem fonksiyonel tasarımlar, athleisure tarzını ta­mamlıyor.

Uzun kollu üstler: Kolları ve gövdeyi saran minimalist tasa­rım, kol ve omuz gibi hassas böl­gelerde nemlendirme ve parlak­lık sağlıyor. Fiyat aralığı 170-180 euro civarında

Koleksiyonu oluş­turan bu parçalar, Co­perni’nin temiz çizgiler ve geometrik detaylar içe­ren estetiğiyle zenginleştiril­miş. İnce dikişler, mat dokular ve ergonomik kesimler, lüks bir sa­delik sunuyor. Fiyatlar, markanın ana koleksiyonuna kıyasla daha erişilebilir; 150-180 euro arasında değişiyor. Fiyatlandırma, lüks mo­da ile fonksiyonelliği birleştiren bir seri için oldukça dikkat çekici.

Kampanya, büyük beden model Paloma Elsesser’ı öne çıkararak serinin kapsayıcılığını vurgulu­yor. Bettina Pittaluga’nın çekti­ği görsellerde, Elsesser’ın Pilates seanslarından kahve molalarına uzanan günlük ritüelleri, C+’nın çok yönlülüğünü sergiliyor.

Tabii ki, probiyotik giysilere şüpheyle yaklaşanlar var. Ancak Coperni, klinik testlerle iddia­larını destekliyor: Testlere katı­lan katılımcılarda cilt parlaklığı ve nem artışı gözlemlenmiş, bu da “giyilebilir skincare” vaadini bi­limsel bir temele oturtuyor.

Çok Okunanlar