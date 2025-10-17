Probiyotiklerin moda yolculuğu: Spor giyim ile cilt bakımı devrimi
Fransız lüks moda markası Coperni, 2013 yılında Sébastien Meyer ve Arnaud Vaillant tarafından Paris’te kuruldu ve adını, evrenin merkezine dair anlayışı değiştiren astronom Nicolaus Copernicus’tan alıyor. Bu isim, markanın modayı yeniden tanımlama misyonunu yansıtıyor: Geleneksel lüks anlayışını teknoloji ve yeniliklerle altüst etmek. Markadan iddialı bir hamle de C+ koleksiyonu ile geldi.
Sébastien Meyer ve Arnaud Vaillant, 2015’te Courrèges’in sanat direktörlüğünü üstlendiler, ancak 2019’da Coperni’yi yeniden lanse ederek küresel çapta ses getirdiler. 2022 yılında, Paris Moda Haftası’nda podyumda Bella Hadid’in üzerine püskürtülen fütüristik elbise, markayı modanın sınırlarını zorlayan bir güç haline getirdi. Coperni’nin felsefesi, modayı yalnızca giysi değil, teknoloji ve sanatın kesişim noktası olarak görmekte yatıyor; her koleksiyon, sürdürülebilirlik ve yenilikçi materyallerle bu vizyonu yansıtıyor.
Coperni’den iddialı bir hamle ilkbahar yaz 2026 sezonu için tanıttığı C+ koleksiyonu ile geldi: Probiyotik ve prebiyotik infüzyonlu spor giyim serisi. Bu “carewear” (bakım giyimi) olarak adlandırılan seri, moda ile bakımı birleştirerek giysileri adeta bir cilt bakımı ritüeline dönüştürüyor. Coperni’nin CEO’su Arnaud Vaillant’ın sözleriyle, “Güzellik çağındayız; herkes fonksiyonellik ve bakım arayışında.”
Vücut ısısıyla aktive oluyor
C+ koleksiyonu, athleisure trendini yeniden tanımlıyor ve biyoteknolojinin modaya entegrasyonunda çığır açıyor. İsviçreli tekstil inovatörü HeiQ ile beş yıllık bir araştırma ve geliştirme sürecinin ürünü olan seri, patentli biyoaktif kumaşlarla cilt bakımına yönelik aktif bileşenleri giysilere entegre ediyor.
C+ koleksiyonu, moda dünyasında “giyilebilir cilt bakımı” kavramını tanıtarak spor giyimi bir güzellik ürününe dönüştürüyor. Koleksiyon, üç ana parçadan oluşuyor: Taytlar (leggings), bodyler ve uzun kollu üstler. Her biri siyah ve gri renk seçenekleriyle sunuluyor ve dört yönlü esnek teknik jersey kumaştan üretiliyor. Bu hafif, biyo-tabanlı polyamid-elastan karışımı kumaş, cilde yakın oturarak sürekli temas sağlıyor ve hem spor salonunda hem günlük yaşamda konfor sunuyor. Kumaşa entegre edilen milyonlarca probiyotik bakteri ve prebiyotik besinler, yavaş salınımlı bir sinbiyotik sistemle çalışıyor. Vücut ısısı, sürtünme ve hareketle aktive olan bu sistem, cildi nemlendiriyor, doğal bariyerini güçlendiriyor, tahrişi azaltıyor ve sağlıklı bir parlaklık kazandırıyor.
● Taytlar: Koleksiyonun yıldız parçası taytlar, yüksek bel kesimi ve sıkı oturan siluetiyle dikkat çekiyor. Bacak ve kalça bölgesinde yoğun cilt teması sağlayarak probiyotiklerin etkisini maksimize ediyor. Fiyatı yaklaşık 150-160 euro civarında.
● Bodyler: Coperni’nin ikonik second-skin (ikinci cilt) estetiğini yansıtan bu parça, snap kapamalı tasarımıyla göğüs ve sırt bölgelerinde cilt bakımını sürdürüyor. Hem şık hem fonksiyonel tasarımlar, athleisure tarzını tamamlıyor.
● Uzun kollu üstler: Kolları ve gövdeyi saran minimalist tasarım, kol ve omuz gibi hassas bölgelerde nemlendirme ve parlaklık sağlıyor. Fiyat aralığı 170-180 euro civarında
Koleksiyonu oluşturan bu parçalar, Coperni’nin temiz çizgiler ve geometrik detaylar içeren estetiğiyle zenginleştirilmiş. İnce dikişler, mat dokular ve ergonomik kesimler, lüks bir sadelik sunuyor. Fiyatlar, markanın ana koleksiyonuna kıyasla daha erişilebilir; 150-180 euro arasında değişiyor. Fiyatlandırma, lüks moda ile fonksiyonelliği birleştiren bir seri için oldukça dikkat çekici.
Kampanya, büyük beden model Paloma Elsesser’ı öne çıkararak serinin kapsayıcılığını vurguluyor. Bettina Pittaluga’nın çektiği görsellerde, Elsesser’ın Pilates seanslarından kahve molalarına uzanan günlük ritüelleri, C+’nın çok yönlülüğünü sergiliyor.
Tabii ki, probiyotik giysilere şüpheyle yaklaşanlar var. Ancak Coperni, klinik testlerle iddialarını destekliyor: Testlere katılan katılımcılarda cilt parlaklığı ve nem artışı gözlemlenmiş, bu da “giyilebilir skincare” vaadini bilimsel bir temele oturtuyor.