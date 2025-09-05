Google Haberler

Ressam dededen ilham alan tekne tasarımları

Tekne tasarımcısı Ucal Abbaslı ile tasarım dünyasındaki yenilikleri ve denizcilik dünyasındaki gelişimleri konuştuk, yeni projeleri öğrendik.

İşte ressam dedesinden ilham alan bir tasarımcının hikayesi:

Şimdiye kadar hangi markalar için tasarımlar yaptınız?

Abbaslı Design olarak son dört yılda, 8 metreden 80 metreye ka­dar uzanan farklı boyutlarda ve 7 farklı ülkeden yaklaşık 30 proje­de yer alma fırsatımız oldu. Bunlar arasında en çok ses getirenlerden biri, Tankoa Yachts ile birlikte ge­liştirdiğimiz 63 metrelik Stardust projesiydi. 2023 yılında FLIBS fu­arında basına tanıtılan proje büyük ilgi gördü. Tankoa ile işbirliğimiz bununla sınırlı kalmadı; aynı seri­nin 58 metrelik ve 77 metrelik op­siyonlarını da tasarladık.

Bir diğer önemli projemiz ise Mengi Yay Yachts ile birlikte geliş­tirdiğimiz, tamamen özel yapım 24 metrelik trawler oldu. 2023 yılında suya inen bu proje, hem teknik hem de estetik açıdan bizim için çok öğ­retici bir deneyimdi.

Ayrıca Uzakdoğu pazarı için ta­sarladığımız 31 metrelik alümin­yum open tekne, geçtiğimiz yıl Singapur’da suya indirildi ve şu an Reddot Yachts markası altında sa­tışta. Bu, global pazarlara açılma­mız açısından çok heyecan verici bir adımdı.

Bir de su taksisi projeniz vardı…

Bizi en çok heyecanlandıran pro­jelerden biri de, Türkiye’de yeni kurulan Sancrea Yachts markasıy­la birlikte geliştirdiğimiz 12 met­relik alüminyum su taksisi oldu. Şu anda İstanbul Boğazı’nda, ün­lü bir restoranın VIP müşterilerini taşımak için aktif olarak kullanılı­yor. Aynı markayla hâlen üretimde olan üç projemiz daha var: 33 met­relik tender/day boat, 58 metrelik power catamaran ve 70 metrelik alüminyum motor yat.

Şu anda hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz?

Şu anda aktif olarak yedi pro­je yürütüyoruz. Bunlardan biri, tanınmış bir İtalyan tersanesiyle geliştirdiğimiz 57 metrelik motor yat dış tasarımı. Yine İtalya’da yeni kurulacak bir marka için üç farklı power catamaran serisi geliştiri­yoruz.

Bunun yanında Sancrea Yachts için 60 metrelik alüminyum motor yat projemiz sürüyor. Ayrıca Ar­jan’ın en büyük fiber tekne üreti­cisi için iki ayrı proje üzerinde ça­lışıyoruz.

Denizcilik sektöründe gördüğünüz gelişmeler neler?

Son yıllarda en çok dikkatimi çe­ken gelişme, katamaranlar ve exp­lorer yacht dediğimiz yatların yük­selişi oldu. İnsanlar artık sadece lüks değil; geniş yaşam alanı, uzun menzil kapasitesi ve doğayla daha fazla etkileşim imkânı sunan tek­neler arıyor.

Bunun yanı sıra hibrit ve elekt­rikli sistemlere geçiş hızlanıyor. Minimalist çizgiler, sürdürülebilir malzemeler ve teknolojiyle uyum­lu yaşam alanları da öne çıkan trendler arasında. Gelecek sade­ce “daha büyük” değil; aynı zaman­da daha akıllı, daha çevreci ve daha fonksiyonel teknelerden oluşacak.

Türkiye’nin üretimdeki artıları ve eksileri neler?

Türkiye’nin çok büyük avantaj­ları var. Özellikle el işçiliği, hız ve maliyet açısından Türkiye hâlâ Hollanda ve İtalya’ya kıyasla cid­di bir rekabet gücüne sahip. Geniş yan sanayi ağı da önemli bir artı. Ancak bazı eksiklerimiz de mev­cut. İtalya ya da Hollanda gibi ülke­lerle kıyaslandığında, Türkiye’nin marka algısı henüz aynı seviyede değil. Ayrıca AR-GE yatırımları ve uluslararası tanıtım konusunda daha fazla adım atılması gerekiyor.

Gelecekte süperyatlarda neler göreceğiz?

Bence geleceğin süperyatları da­ha çok hibrit ve elektrikli sistemle­re sahip olacak. Açılır kapanır, dö­nüştürülebilir yaşam alanları stan­dart hale gelecek. Malzemelerde

 sürdürülebilirlik öne çıkacak; kar­bon fiber, geri dönüştürülmüş ma­teryaller daha çok kullanılacak.

Ayrıca teknolojinin entegras­yonu artacak. Akıllı ev sistemleri, otomasyon ve kişiselleştirilebilir çözümler süperyatlarda yerini ala­cak. Yatlar artık sadece denizde de­ğil, dijital dünyada da modern yaşa­mın bir uzantısı olacak.

Ucal Abbaslı kimdir?

Genç ve yenilikçi bir yat tasarım stüd­yosu olan Abbaslı Design, 2021 yılında Hazar Denizi’nin kalbi Bakü’de kurul­du. Abbaslı Design’ın yalnızca tasarım çizgilerinde değil, aynı zamanda stüd­yonun çalışma modelinde de kendini gösteren en önemli özelliği “yenilikçi­lik.” Pandemi döneminde kurulduğu için Abbaslı Design tamamen online çalışan uluslararası bir ekibe sahip bir stüdyo olarak farklılaştı.

Ucal Abbaslı hayat hikayesini şöyle anlatıyor:

“Dedem Sovyetler Birliği’nden ge­len bir ressam olduğu için, çocuklu­ğumdan beri sanat ve tasarımla iç içe büyüdüm. Eğitim yolculuğuma Bakü’de Rus okulunda başladım; ar­dından lisansımı ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde, yüksek lisan­sımı ise Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladım. Yat tasa­rımıyla tanışmam ise 2017 yılında Slo­venya’nın Ljubljana kentinde yer alan J&J Design Studio’da başladı. Orada geçirdiğim iki yıl boyunca Greenline, Bavaria, Sunbeam, Azimut, Fairline ve Sunseeker gibi dünya çapında tanı­nan markaların projelerinde çalışma fırsatım oldu. Bu süreçte Cannes ve Düsseldorf tekne fuarlarını gezdim, bu da denizcilik sektörüne ve özellikle yat tasarımına duyduğum tutkuyu daha da artırdı. O dönemde artık ha­yatımda başka bir meslek düşüne­meyeceğime karar verdim. Cesur bir adım atarak Avrupa’daki kariyerimi geride bıraktım ve Azerbaycan’a dö­nerek kendi stüdyomu, Abbaslı De­sign’ı kurdum. Başkalarına bir çılgınlık gibi görünse de bu tutkumu gerçeğe dönüştürmenin en doğru yoluydu.”

