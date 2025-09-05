Ressam dededen ilham alan tekne tasarımları

İşte ressam dedesinden ilham alan bir tasarımcının hikayesi:

Şimdiye kadar hangi markalar için tasarımlar yaptınız?

Abbaslı Design olarak son dört yılda, 8 metreden 80 metreye ka­dar uzanan farklı boyutlarda ve 7 farklı ülkeden yaklaşık 30 proje­de yer alma fırsatımız oldu. Bunlar arasında en çok ses getirenlerden biri, Tankoa Yachts ile birlikte ge­liştirdiğimiz 63 metrelik Stardust projesiydi. 2023 yılında FLIBS fu­arında basına tanıtılan proje büyük ilgi gördü. Tankoa ile işbirliğimiz bununla sınırlı kalmadı; aynı seri­nin 58 metrelik ve 77 metrelik op­siyonlarını da tasarladık.

Bir diğer önemli projemiz ise Mengi Yay Yachts ile birlikte geliş­tirdiğimiz, tamamen özel yapım 24 metrelik trawler oldu. 2023 yılında suya inen bu proje, hem teknik hem de estetik açıdan bizim için çok öğ­retici bir deneyimdi.

Ayrıca Uzakdoğu pazarı için ta­sarladığımız 31 metrelik alümin­yum open tekne, geçtiğimiz yıl Singapur’da suya indirildi ve şu an Reddot Yachts markası altında sa­tışta. Bu, global pazarlara açılma­mız açısından çok heyecan verici bir adımdı.

Bir de su taksisi projeniz vardı…

Bizi en çok heyecanlandıran pro­jelerden biri de, Türkiye’de yeni kurulan Sancrea Yachts markasıy­la birlikte geliştirdiğimiz 12 met­relik alüminyum su taksisi oldu. Şu anda İstanbul Boğazı’nda, ün­lü bir restoranın VIP müşterilerini taşımak için aktif olarak kullanılı­yor. Aynı markayla hâlen üretimde olan üç projemiz daha var: 33 met­relik tender/day boat, 58 metrelik power catamaran ve 70 metrelik alüminyum motor yat.

Şu anda hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz?

Şu anda aktif olarak yedi pro­je yürütüyoruz. Bunlardan biri, tanınmış bir İtalyan tersanesiyle geliştirdiğimiz 57 metrelik motor yat dış tasarımı. Yine İtalya’da yeni kurulacak bir marka için üç farklı power catamaran serisi geliştiri­yoruz.

Bunun yanında Sancrea Yachts için 60 metrelik alüminyum motor yat projemiz sürüyor. Ayrıca Ar­jan’ın en büyük fiber tekne üreti­cisi için iki ayrı proje üzerinde ça­lışıyoruz.

Denizcilik sektöründe gördüğünüz gelişmeler neler?

Son yıllarda en çok dikkatimi çe­ken gelişme, katamaranlar ve exp­lorer yacht dediğimiz yatların yük­selişi oldu. İnsanlar artık sadece lüks değil; geniş yaşam alanı, uzun menzil kapasitesi ve doğayla daha fazla etkileşim imkânı sunan tek­neler arıyor.

Bunun yanı sıra hibrit ve elekt­rikli sistemlere geçiş hızlanıyor. Minimalist çizgiler, sürdürülebilir malzemeler ve teknolojiyle uyum­lu yaşam alanları da öne çıkan trendler arasında. Gelecek sade­ce “daha büyük” değil; aynı zaman­da daha akıllı, daha çevreci ve daha fonksiyonel teknelerden oluşacak.

Türkiye’nin üretimdeki artıları ve eksileri neler?

Türkiye’nin çok büyük avantaj­ları var. Özellikle el işçiliği, hız ve maliyet açısından Türkiye hâlâ Hollanda ve İtalya’ya kıyasla cid­di bir rekabet gücüne sahip. Geniş yan sanayi ağı da önemli bir artı. Ancak bazı eksiklerimiz de mev­cut. İtalya ya da Hollanda gibi ülke­lerle kıyaslandığında, Türkiye’nin marka algısı henüz aynı seviyede değil. Ayrıca AR-GE yatırımları ve uluslararası tanıtım konusunda daha fazla adım atılması gerekiyor.

Gelecekte süperyatlarda neler göreceğiz?

Bence geleceğin süperyatları da­ha çok hibrit ve elektrikli sistemle­re sahip olacak. Açılır kapanır, dö­nüştürülebilir yaşam alanları stan­dart hale gelecek. Malzemelerde

sürdürülebilirlik öne çıkacak; kar­bon fiber, geri dönüştürülmüş ma­teryaller daha çok kullanılacak.

Ayrıca teknolojinin entegras­yonu artacak. Akıllı ev sistemleri, otomasyon ve kişiselleştirilebilir çözümler süperyatlarda yerini ala­cak. Yatlar artık sadece denizde de­ğil, dijital dünyada da modern yaşa­mın bir uzantısı olacak.

Ucal Abbaslı kimdir?

Genç ve yenilikçi bir yat tasarım stüd­yosu olan Abbaslı Design, 2021 yılında Hazar Denizi’nin kalbi Bakü’de kurul­du. Abbaslı Design’ın yalnızca tasarım çizgilerinde değil, aynı zamanda stüd­yonun çalışma modelinde de kendini gösteren en önemli özelliği “yenilikçi­lik.” Pandemi döneminde kurulduğu için Abbaslı Design tamamen online çalışan uluslararası bir ekibe sahip bir stüdyo olarak farklılaştı.

Ucal Abbaslı hayat hikayesini şöyle anlatıyor:

“Dedem Sovyetler Birliği’nden ge­len bir ressam olduğu için, çocuklu­ğumdan beri sanat ve tasarımla iç içe büyüdüm. Eğitim yolculuğuma Bakü’de Rus okulunda başladım; ar­dından lisansımı ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde, yüksek lisan­sımı ise Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladım. Yat tasa­rımıyla tanışmam ise 2017 yılında Slo­venya’nın Ljubljana kentinde yer alan J&J Design Studio’da başladı. Orada geçirdiğim iki yıl boyunca Greenline, Bavaria, Sunbeam, Azimut, Fairline ve Sunseeker gibi dünya çapında tanı­nan markaların projelerinde çalışma fırsatım oldu. Bu süreçte Cannes ve Düsseldorf tekne fuarlarını gezdim, bu da denizcilik sektörüne ve özellikle yat tasarımına duyduğum tutkuyu daha da artırdı. O dönemde artık ha­yatımda başka bir meslek düşüne­meyeceğime karar verdim. Cesur bir adım atarak Avrupa’daki kariyerimi geride bıraktım ve Azerbaycan’a dö­nerek kendi stüdyomu, Abbaslı De­sign’ı kurdum. Başkalarına bir çılgınlık gibi görünse de bu tutkumu gerçeğe dönüştürmenin en doğru yoluydu.”