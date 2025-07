Rodos Adası

Takip Et

Ortaçağ surları, masmavi koylar, zeytinyağlı mezeler ve Ege’nin o sıcacık ruhu… Rodos, Marmaris tatiline öyle bir dokunuş katıyor ki, bir kere gidince aklın hep orada kalıyor. Hadi, valizini hazırla, bu masalsı adaya birlikte dalalım!

Rodos’a ulaşmak, Marmaris’ten bir feribotla denize açılmak kadar basit. Hızlı katamaranlar sabahları Marmaris Limanı’ndan kalkıyor ve Ege’nin serin sularında süzülerek 45-60 dakikada Rodos’a varıyor. “Yeşil Marmaris Lines” ya da “Sea Dreams” gibi firmalar, yazın haftada 16-19 sefer yapıyor. Bilet fiyatları yetişkinler için gidiş-dönüş 55-65 euro, çocuklar (6-12 yaş) için 35 euro, bebekler içinse 5 euro. Temmuz- Ağustos’ta feribotlar kapış kapış, o yüzden excursionmarmaris.com veya directferries.co.uk’tan biletini önceden al, rahat et.

Küçük İpuçları:

● Vize: Türk vatandaşları için Schengen vizesi gerekiyor. Pasaportunun 6 ay geçerli olduğundan emin ol. Kapı vizesiyle de bir haftaya kadar kalabiliyorsunuz.

● Gümrük: Limanda işlemler biraz vakit alabilir, 30 dakika erken gel. Alkol ve tütün için sınırlamalara dikkat, ama patili dostunu ücretsiz götürebilirsin, sadece sağlık belgelerini unutma.

● Sefer saatleri: Sabah 08:45 veya 11:00’de Rodos’a var, akşam 16:00 ya da 18:30’da dön. Günübirlik için sabah seferi ideal, ama bir gece kalırsan adanın akşamı seni bambaşka bir dünyaya taşır.

Tarihin ve Mavinin Kol Kola Gezdiği Ada

Rodos’ta her köşe, sanki bir hikâye anlatıyor. İlk durak, UNESCO’nun incisi Rodos Eski Şehir (Old Town). Taş sokaklarda yürürken, Şövalyeler Sokağı’nda sanki bir şövalye kılıcını kuşanmış, köşeden çıkıverecek gibi.

Büyük Üstatlar Sarayı: Saray, 7. yüzyılda Bizans kalesi olarak inşa edilmiş, Osmanlı ve İtalyan dönemlerinde de kullanılmış. İçerisindeki mozaikler ve tarihi sergiler, tarih meraklılarını büyülüyor. Rodos Akropolü ise şehir merkezine 3 km uzaklıkta, klasik Yunan döneminden kalma Athena ve Zeus tapınaklarıyla dikkat çekiyor. Antik stadyum ve tiyatro da burada yer alıyor.

Küçük meydanlarda bir kahve molası ver, butik dükkânlardan el yapımı seramikler al; burası adeta bir zaman makinesi. Adanın güneyinde, bembeyaz evleriyle Lindos bir Ege masalı. Lindos Akropolü’ne tırmanırken hem biraz terliyorsun hem de Ege’nin sonsuz maviliğine hayran kalıyorsun.

Manzara? Fotoğraflara sığmaz, o yüzden gözlerinle yaşa. Kelebekler Vadisi (Petaloudes), yazın kelebeklerin dansıyla bir huzur vahası. Sörf tutkunları Prasonisi’de dalgalarla coşarken, yüzme sevdalıları Anthony Quinn Koyu’nun turkuaz sularında kayboluyor. Çocuklarla mı geldin? Tsambika Plajı’nın sığ denizi tam size göre. Tarihe meraklıysan, Kamiros’un antik kalıntıları ve Rodos Akropolü’nün tiyatrosu seni geçmişe götürecek.

İpucu: Eski Şehir’i yürüyerek gezmek şahane, ama Lindos veya Prasonisi için araba kiralamak özgürlük demek. Toplu taşıma var, ama yazın biraz kalabalık.

Lezzetlerle Dolu Bir Ege Şöleni

Rodos’ta yemek, sadece doymak değil, bir seremoni. Yunan mutfağı burada taze deniz ürünleriyle parıldıyor. Eros Restaurant (Evreon Martiron Meydanı), musakka ve souvlakiyle midene bayram ettiriyor; taze kalamar bonus. Lindos’taki Mavrikos, 1933’ten beri gurme tabaklarla efsane; manzaraya karşı balık tabağı sipariş et, mest olursun. Eski Şehir’de To Steno, tzatziki ve fava gibi mezelerle Ege’nin ruhunu masana taşıyor. Tatlı için? Sabahları Yunan yoğurdu ve ada balı enerji patlaması, akşamları mastika likörlü dondurma tam bir yaz rüyası. Marmaris’e dönmeden Dali Künefe ve Baklava’da tatlı molası verebilirsiniz.

Nerede Kalalım?

Günübirlik gezmek yeter dersen, konaklama şart değil. Ama Rodos’un akşamını yaşamadan dönmek? Asla! In Camera Art Boutique Hotel, Eski Şehir’de, tarihi odalarıyla romantik bir sığınak; gecelik 120 eurodan başlıyor. S. Nikolis Historic Boutique Hotel, Şövalyeler Sokağı’na komşu, tarih tutkunlarının favorisi. Lindos’taki butik oteller sakin bir kaçamak, Faliraki’deki resortlar ise gece hayatı ve plaj sevenler için ideal. Lüks mü istiyorsun? Lindos Blu Luxury Hotel, sadece yetişkinlere özel bir rüya.

Rodos: Bir Anı, Bin Hikâye

Rodos, bir ada değil, sanki Ege’nin anlattığı bir masal. Şövalyelerin taş sokaklarında kaybolurken bir kral, Anthony Quinn Koyu’nda yüzerken bir maceraperest, bir tavernada kadeh kaldırırken Ege’nin çocuğu oluyorsun. Marmaris’ten bir feribot uzaklıkta, ama ruhuna işleyen bir dünya. Pasaportunu, güneş kremini ve merakını kap, bu masalı yaşamaya gel. Gümrükte birkaç euro hazır olsun, işlemler hızlanır. Rodos’ta her köşe bir sürpriz, her an bir anı. Bir sonraki Ege masalında buluşalım, yolun açık, kalbin maviyle dolsun!