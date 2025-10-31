Roma sofrasının hayalini kurmak

Antalya, Pamfil­ya bölgesinin kalbi... Dünyayı fet­hetmeye giden Büyük İskender kenarından dolaşıp geçer; Lidya­lılar, Persler, Romalılar, Bizans­lılar gelir geçer; biz kalırız. Ro­ma’dan kalma Hadrian Kapısı’n­dan geçer, su yollarından su içer, Aspendos’ta gösteriler izleriz.

Antalya bir yanına Torosları alır, bir yanına falezleri, Akdeniz’i öyle bir kucaklar ki şaşar kalırsın. Dünya yuvarlak olur, gökyüzü da­ha mavi, deniz daha mavi görünür.

Antalya’da dün kralların, soy­luların tragedyalarının izlendi­ği tiyatrolar ve odeonlardan bu­gün halkın sanatının sesi yük­seliyor. Sinemanın gücü en çok Antalya’da hissediliyor. 62’nci yı­lında Altın Portakal, Türkiye’nin en saygın festivallerinden biri olarak dimdik ayakta. Şehre fes­tivalin simgesi Venüs heykelleri yerleştirilmiş; pırıl pırıl parlıyor. Sinemaseverler, sanatçılarla bir­likte filmleri izliyor, ‘kalpten’ bu­luşmalar gerçekleşiyor.

Hem turizm hem tarım kenti

Akra Meze Festivali biterken başlayan Altın Portakal Film Fes­tivali, güzel buluşmalara ve hari­ka sofralara tanıklık etti. 7 Meh­met’te gastronomi dünyasının şefleri ve sinema dünyasının ün­lü isimleri yan yana masalarda buluştu. Antalya anılarımız, or­tak hafızamız tazelendi; yeni ha­tıralar oluştu.

Akdeniz Reklamcılar Derne­ği başkanı bu dönem Sevgili Em­re Noyan. Uzun bir süredir aşık olduğu Antalya’da yaşıyor, aka­demide deneyimlerini gençlerle paylaşıyor ve Antalya markasına değer katacak projeler üretiyor. Ayaküstü iki şahane kampanya fikri ile gecemizi şenlendirdi, yi­ne heyecanlandırdı bizi.

Antalya dünden bugüne büyü­yen bir düş. Dünyanın en güzel kentlerinden biri ve aynı zaman­da hem turizm hem de tarım ken­ti. Tanrının bu kadar cömert dav­randığı başka bir şehir yok yeryü­zünde. Hakkını verebilmek için çok çalışmak gerek.