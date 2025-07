Rüzgarı yüzünde lezzeti damağında hissettiren teraslar

Takip Et

AYDİL DURGUN

aydil.durgun@dunya.com

BİZ İstanbul

İstanbul’un tarih boyunca ev sahipliği yaptığı farklı kültürlerin çok katmanlı mutfağını merkezine alan BİZ İstanbul’un arkasında yeme-içme denince akla ilk gelen isimlerden biri Kaya Demirer var. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) mekanın danışmanlarının Levent Erden, Aylin Öney Tan, Banu Özden, Özge Samancı, Levon Bağış gibi isimler olması yemekleri hakkında fikir verecektir. Mevsimsel olarak değişen menüsünde Ermeni ustaların mezelerinden Rumların balık kültürüne, İstanbul’un sokak lezzetlerinden Türk ve Akdeniz mutfağının olmazsa olmazı tencere yemeklerine seçenek bol. Ayrıca mekanın içinde tarih, toplum, kültür, gastronomi temalı kitaplardan oluşan butik bir kütüphane de var. Sadece karnınızı değil entelektüel açlığınızı da doyurabilirsiniz.

Mekanın manzarasına gelince… Mutfağındaki tüm çeşitliliği manzaraya sığdırmış gibiler, 270 derece İstanbul’u seyredebiliyorsunuz.

Frankie

Galataport’taki Frankie Tarihi Yarımada ve Boğaz’ı aynı karede buluşturarak İstanbul denince akla gelen kartpostallık manzarayı gözler önüne seriyor. Yaz için yenilenen menüsünde bütün servis edilen mevsim balıkları ve kuzu kol gibi masada servisi tamamlanan paylaşımlık tabaklar işin içinde biraz da şov sevenler için ideal. Yeni tabaklar arasında diğer öne çıkanlar ise ızgara kabak ve ricotta kuşkonmaz ve kırmız karides salataları, ördek wonton, aslan balığı seviçe.

Red Balloon

Red Ballon yakın zamanda taşındığı Ruz Otel’deki yeriyle püfür püfür teraslı mekanlar listesine dahil oldu. Ancak bu mekanı özel kılan genç ve başarılı şefi Ulaş Durmaz. Durmaz 24 yaşındayken Michelin rehberinden “Genç Şef Ödülü” almayı başarmış bir isim. Fine dining esintili menüde teras rahatlığı da hissediliyor. Başlangıçlarda küçük dokunuşlarla zenginleştirilmiş yaza yakışır karpuz peynir, kızartma gibi seçenekler var. Ara yemeklerde kalamarlı ve vişneli pilav ile ana yemeklerden kızılcık be çökelekli patates püresi dikkat çeken tabaklardan. Galata manzarası eşliğinde yemeklerinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Okra

The Marmara Taksim’in terasındaki mekan hem şehir hem Boğaz manzarasını aynı anda sunuyor. Yaz için terasa taşındı ve Upperist’le terası paylaşıyor. Yemek öncesi aperatif bir şeyler içip sonrasında masanıza geçebilir, böylece İstanbul manzarasına hemen her açıdan doyabilirsiniz. Çağdaş Akdeniz mutfağı sunan mekanın açık ateşi merkeze alan mutfağından gelen kokular iştah açıcı amuse bouche işlevi görüyor. Özellikle başlangıçlar için gidilmesi gereken bir mekan. Dengeli bir narenciye sosla servis edilen çiğ akya ile yemeğinize başlamanızı tavsiye ederim. Ardından kızarmış domatesli ve midyeli pilav toplarını deneyin. Üzerinde servis edilen limonlu mayonez ve cin biber çok yakışmış. Tekila ile servis edilen et tartar ilginç bir deneyim. Balık ekmeğin brioche’u çok lezzetli, balığı ise kararında pişirilip lezzetlendirilmiş. Yanında servis edilen salata balıktan rol çalacak kadar lezzetli.

Sur Balık Cihangir

Balık restoranı deyince Beyoğlu’nda ilk akla gelen mekanlardan biri Sur Balık Cihangir. Mevsiminde servis ettikleri balıklarla türlerin gelişimini korumaya özen gösteren bir mekan. Uzmanlıkları sayesinde balıkları doğru pişirmeyi başarıyorlar. Mezeleri ortalamanın üzerinde. Servisi başarılı, ilgisiyle boğmuyor ancak ihmal de etmiyor. Manzarası ise İstanbul’un en iyilerinden biri, güneşli bir günde Boğaz’ın sularının maviliğine hayran kalacaksınız. Fiyatlara manzaranın güzelliğinin yansıdığını söylemek mümkün.