Sanat dünyasında bir ayrılığın anatomisi

Geçtiğimiz haftalarda ABD’nin en bilinen iki sanat danışmankı Barbara Guggenheim ve Abigail Asher arasındaki ayrılık tam da böyle bir sızıntıydı: Sessiz, ama etkisi yüksek. Yıllarca aynı ma­sada oturmuş, aynı koleksiyoner­lerle çalışmış, aynı müzayedele­rin nabzını tutmuş bu iki kadının ilişkisi bugün mahkeme salonla­rına yansıdı. İddialar ağır: gizli iş­ler, saklanan komisyonlar, yarım bırakılan randevular, içeriden ku­rulan rakip bir şirket… Evet, sanat dünyasının en büyük çatışmaları bazen tek bir soruda düğümlenir: Komisyon kimde kaldı?

Bu söylentilerin ötesinde, bu hikâyeyi asıl ilginç kılan şey, sa­nat piyasasının pek konuşulma­yan bir gerçekliğini göstermesi:

Güven, burada herhangi bir eserin provenansından bile daha hassas.

Hele konu danışmanlık oldu­ğunda, ilişkiler ekmek kadar te­mel, su kadar hayati.

Bu hikaye bize tanıdık

Sanat danışmanlığı, galericilik dışarıdan bakıldığında hep ışıl­tılı görünür; ilk günü vip’lere ay­rılmış fuar gösterimleri, herke­sin fotoğraf çekmek ve paylaşmak için yarıştığı sergi açılışları, bü­yük isimler, büyük eserler… Oysa işin içinde olan herkes bilir ki asıl mesai görünmeyen taraftadır; sö­zün ağırlığında, etik sınırda, or­taklık disiplinindedir.

İşin ilginç tarafı, bu hikâyenin bize çok tanıdık gelmesi. Çünkü aynı kırılgan yapı, Türkiye’de de (belki daha az sesle ama daha faz­la yansımayla) yaşanıyor.

Bizim coğrafyamızda işler çoğu zaman şöyle ilerler:

●Satışını sanatçıya haber ver­meyen, ödemesini aylarca sene­lerce yapmayan galeriler

● “Zaten görünürlük sağlıyo­ruz” diyerek sanatçıdan fazla pay isteyenler

● Danışmana emeğini çok gö­ren kurumlar

● Komisyon oranını el çabuk­luğuyla küçültmeye çalışanlar

● “Bu proje seni çok yükseltir” cümlesinin arkasına saklanmış ücretsiz işler

● Danışmanın emeğini ‘bir te­lefon görüşmesiydi sadece’ diye küçümseyen markalar

● Sözleşme istemeyi “bize gü­venmiyor musun?” diye duygusal manipülasyona çeviren kurumlar

● Sanatçının işini ücretsiz ta­lep edip ‘koleksiyonumuzda gö­rünür olursun’ diye kıvıranlar

● Ve en klasiği: herkesin birbi­ri hakkında her şeyi bilip yine de hiçbir şey söylememesi, söyleye­memesi

Bu skandalı takip ederken ak­lımdan şu geçti: Umarım bir gün bizim ülkemizde de bu yapay, tek tarafı koruyan, gücün hep aynı el­de toplandığı denklemler açığa çıkar.

Herkesin bildiği ama kimsenin yüksek sesle söylemediği ilişki bi­çimleri, görev dağılımları, komis­yon oyunları, adı konmamış ada­letsizlikler…

Belki o zaman sanat ekosiste­mimiz gerçekten şeffaf, gerçek­ten adil ve gerçekten üretimi ön­celeyen bir yapıya evrilir. Çünkü değişim, her zaman önce bir çat­lağın görünmesiyle başlar. Sanat dünyasının vitrini ne kadar par­lak olursa olsun, arkadaki me­kanizma son derece kırılgan. Bir danışmanın başka bir danışma­na güveni sarsıldığında, sade­ce iki kişi ayrılmış olmaz; aslın­da bir ekosistemin aynası çatlar. Burdan bakınca mesele çok net; sanat danışmanlığı, galericilik, fiyatlardan, eserlerden ve rekor satışlardan önce ilişki yönetimi işidir. Şeffaflık, tutarlılık, sadakat ve etik; görünmeyen ama her şe­yi belirleyen o ince çizgiler… İş­te esas değer orada başlar, orada biter.

Guggenheim–Asher ayrılığı da tam olarak bunu hatırlatıyor: Sa­nat dünyasının en dramatik kırıl­maları bazen bir eserle ilgili de­ğildir. Bazen yalnızca iki insanın ortaklığından düşen sessiz bir yaprak bile koca bir yapıyı sarsa­bilir.