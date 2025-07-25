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Sanata değer katıyorlar

Eczacıbaşı, Akbank, ENKA yıllardır verdikleri destekle Türkiye’nin kültür sanat hayatına nefes oluyor. Klasik müzikten, caza, çağdaş sanattan edebiyata, tiyatrodan sinemaya pek çok farklı alanda sanatçıları destekliyor, sanatseverlerle buluşturuyor.

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Sanata değer katıyorlar
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Eczacıbaşı

Yarım asırdır sanatın dostu

Eczacıbaşı Topluluğu, kuru­cusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın “Özel girişimde gerçek ölçü, top­lumun varlığını artırmadaki başa­rı düzeyidir” ilkesinden ilhamla, toplumu iyileştirme gücüne sahip olan kültür ve sanatı aynı zaman­da toplumsal gelişimin temel un­surlarından biri olarak görüyor. Bu anlayışla, İstanbul Festivali’ni dü­zenledikten sonra 1973 yılında İs­tanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İK­SV) kuruluşuna öncülük etti. Bu festival de daha sonra 53 yıldır kla­sik müzik, tiyatro, caz, film alanla­rında festivaller düzenleyen, sanat üzerine araştırma yapan İKSV’nin kuruluşuna vesile oldu. O günden bu yana kültür-sanat alanında bir­çok ilke imza atarak uzun soluklu destekleriyle Türkiye’de sanat or­tamının gelişmesine katkıda bu­lundu.

Sanatın çağdaş, sağlıklı ve kali­teli bir yaşamın olmazsa olmazı ol­duğu inancıyla sadece sanat üreti­mini değil, sanatçıyı ve sanatseveri de gözeten bir ekosistemi destek­lemeye odaklanan topluluk İKSV, İstanbul Modern, İzmir Kültür Sa­nat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) gibi sanat kurumlarıyla, sanatçıların yaptıkları işleri sergileyebilecek­leri ortamlar oluşturuyor. Bunun yanı sıra, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Müzik Bursları Programı ile ne­redeyse 40 yıldır olağanüstü ye­tenekli genç müzisyenlerin mü­zik alanında yurtdışı yüksek lisans eğitimlerini destekliyor.

Disiplinlerarası bir sanat yakla­şımını benimseyen Eczacıbaşı ku­rucu sponsoru olduğu İKSV, İstan­bul Modern ve İKSEV aracılığıyla müzik, çağdaş sanat, tiyatro, film, tasarım gibi birçok alanda dünya standartlarında sanat üretimini ve sanatseverlerin bunlara erişimini sağlıyor. Ayrıca, Eczacıbaşı Fotoğ­rafçılar Dizisi ile 50 yılı aşkın süre­dir Türkiye’nin fotoğraf belleğini tutuyor.

Bir diğer destekçisi olduğu alan ise edebiyat. Beyhan Eczacıba­şı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Ka­dın Yazarı Ödül Programı ile hem ilkgençlik edebiyatını hem de bu alanda üretim yapan kadın yazar­ları destekliyor.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun Tür­kiye’nin sanat sahnesine belki de en büyük katkısını ilk modern sa­nat müzesi İstanbul Modern’in ku­rucu sponsoru olarak yaptı. Pritz­ker ödüllü mimar Renzo Piano im­zası taşıyan yeni binasının 2023 yılında kapılarını açtı.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun sana­ta katkılarının bazı rakamsal yan­sımaları şöyle: Eczacıbaşı Genç Bilet ile 2022’den bu yana 130 bi­nin üzerinde bilet gençlerle buluş­tu. İstanbul Modern’de bugüne ka­dar 9 koleksiyon, 84 süreli sergi, 45 fotoğraf sergisi düzenlendi. Tüm sergiler bugüne kadar 10 milyon­dan fazla ziyaretçiyi ağırladı, 1 mil­yon çocuk ve gence ücretsiz sanat eğitimi sağladı. 53 yıllık geçmişe sahip İKSV, bugüne kadar binlerce etkinlikte 13 milyonu aşkın izleyi­ciyi ağırladı. İKSEV’in Ulusal Bes­te Yarışması ile 207 senfonik eser Türk müziğine kazandırıldı.

ENKA Sanat

İlk adım bilim sanat ödülleri

ENKA Sanat, 40 yılı aşkın sü­redir sanatı destekliyor. ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğ­lu’nun verdiği bilgiye göre bugü­ne kadar genç sanatçılar öncelik­li olmak üzere çok sayıda sanat­çıya, sanatçı grubuna, tiyatroya, eksikleri doğrultusunda farklı alanlarda destek sağlandı. Lale Tara Sanat Bursu ile ENKA Sah­ne projesi aracılığıyla genç sanat­çıların eğitim hayatlarına ve ka­riyerlerine destek sağlandı.

Kurum bu alanda ilk adımını 1984 yılında verdiği ENKA Bilim ve Sanat Ödülleri ile attı. Mima­roğlu “O yıllarda benzeri olma­yan ve sanatın gündemini belir­leyen bu yarışmaya baktığınızda gerek jürisi gerekse ödüle başvu­ran ve dereceye girenlerle tam bir yıldızlar karması ile karşılaşırsı­nız” diyor.

Son yıllarda odağına aldığı belgesel projeleriyle Genco Er­kal, Yıldız Kenter, Işıl Kasapoğ­lu ve Ferhan Şensoy gibi tiyat­ronun duayen isimlerinin öy­külerini kayıt altına alıyor. Öte yandan İKSV (Müzik Festiva­li’ne 1984’ten bu yana, Tiyatro Festivali’ne 2004’ten bu yana, Tasarım ve Venedik Bienalleri) ve Istanbul Fringe Festivali gibi kurumlarla işbirliği halinde.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu ve ENKA Oditoryumu’nda bugü­ne dek 500’den fazla konser, ti­yatro oyunu ve film gösterimine, 120’nin üzerinde sergiye, 100’ü aşkın dans ve performans göste­risine ev sahipliği yaptı. 1000’e yakın sanatçıyı, 850 binden fazla sanatseverle buluşturdu.

Akbank Sanat

Her yıl 700’den fazla etkinlik

Akbank Sanat her yıl ortalama 700’ü aşkın etkinliğe ev sahip­liği yapıyor. Bu etkinlikler ara­sında sergilerden konserlere, kı­sa film gösterimlerinden çocuk atölyelerine, modern dans per­formanslarından panellere ve seminerlere kadar pek çok farklı sanat disiplini yer alıyor.

Kuruluşundan bu yana yalnız­ca çağdaş sanat alanında 150’den fazla sergi düzenledi. Türki­ye’nin en köklü festivallerinin de arkasında. Akbank Caz Festiva­li bu yıl 35. yılına, Akbank Kısa Film Festivali ise 21. yılına ulaş­tı. Akbank Çocuk Tiyatrosu ise 50 yılı aşkın süredir sahnede ço­cuklarla buluşuyor.

Akbank Sanat Müdürü Der­ya Bigalı’nın verdiği bilgiye göre Akbank Sanat’ın 1993’te başla­yan yolculuğu, zamanla multi­disipliner, yenilikçi ve herkese açık bir kültür-sanat yaklaşımı­na evrildi. “Bu adım, yalnızca bir sanat platformu kurmak değil, toplumla sanat arasında uzun vadeli, dönüştürücü ve sürdürü­lebilir bağlar kurma iradesinin bir yansımasıydı aslında” diyen Bigalı sanatın yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda toplumsal fayda yaratan, genç­leri destekleyen, düşünceyi te­tikleyen ve dönüşümü mümkün kılan bir güç olduğuna inandık­larını söylüyor.

Özellikle genç sanatçıları oda­ğına alan kurum Akbank Günü­müz Sanatçıları Ödülü sergisi ile her yıl genç yeteneklere gö­rünürlük sağlıyor, uluslararası projelerle buluşturuyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL