Sanata değer katıyorlar

Eczacıbaşı

Yarım asırdır sanatın dostu

Eczacıbaşı Topluluğu, kuru­cusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın “Özel girişimde gerçek ölçü, top­lumun varlığını artırmadaki başa­rı düzeyidir” ilkesinden ilhamla, toplumu iyileştirme gücüne sahip olan kültür ve sanatı aynı zaman­da toplumsal gelişimin temel un­surlarından biri olarak görüyor. Bu anlayışla, İstanbul Festivali’ni dü­zenledikten sonra 1973 yılında İs­tanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İK­SV) kuruluşuna öncülük etti. Bu festival de daha sonra 53 yıldır kla­sik müzik, tiyatro, caz, film alanla­rında festivaller düzenleyen, sanat üzerine araştırma yapan İKSV’nin kuruluşuna vesile oldu. O günden bu yana kültür-sanat alanında bir­çok ilke imza atarak uzun soluklu destekleriyle Türkiye’de sanat or­tamının gelişmesine katkıda bu­lundu.

Sanatın çağdaş, sağlıklı ve kali­teli bir yaşamın olmazsa olmazı ol­duğu inancıyla sadece sanat üreti­mini değil, sanatçıyı ve sanatseveri de gözeten bir ekosistemi destek­lemeye odaklanan topluluk İKSV, İstanbul Modern, İzmir Kültür Sa­nat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) gibi sanat kurumlarıyla, sanatçıların yaptıkları işleri sergileyebilecek­leri ortamlar oluşturuyor. Bunun yanı sıra, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Müzik Bursları Programı ile ne­redeyse 40 yıldır olağanüstü ye­tenekli genç müzisyenlerin mü­zik alanında yurtdışı yüksek lisans eğitimlerini destekliyor.

Disiplinlerarası bir sanat yakla­şımını benimseyen Eczacıbaşı ku­rucu sponsoru olduğu İKSV, İstan­bul Modern ve İKSEV aracılığıyla müzik, çağdaş sanat, tiyatro, film, tasarım gibi birçok alanda dünya standartlarında sanat üretimini ve sanatseverlerin bunlara erişimini sağlıyor. Ayrıca, Eczacıbaşı Fotoğ­rafçılar Dizisi ile 50 yılı aşkın süre­dir Türkiye’nin fotoğraf belleğini tutuyor.

Bir diğer destekçisi olduğu alan ise edebiyat. Beyhan Eczacıba­şı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Ka­dın Yazarı Ödül Programı ile hem ilkgençlik edebiyatını hem de bu alanda üretim yapan kadın yazar­ları destekliyor.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun Tür­kiye’nin sanat sahnesine belki de en büyük katkısını ilk modern sa­nat müzesi İstanbul Modern’in ku­rucu sponsoru olarak yaptı. Pritz­ker ödüllü mimar Renzo Piano im­zası taşıyan yeni binasının 2023 yılında kapılarını açtı.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun sana­ta katkılarının bazı rakamsal yan­sımaları şöyle: Eczacıbaşı Genç Bilet ile 2022’den bu yana 130 bi­nin üzerinde bilet gençlerle buluş­tu. İstanbul Modern’de bugüne ka­dar 9 koleksiyon, 84 süreli sergi, 45 fotoğraf sergisi düzenlendi. Tüm sergiler bugüne kadar 10 milyon­dan fazla ziyaretçiyi ağırladı, 1 mil­yon çocuk ve gence ücretsiz sanat eğitimi sağladı. 53 yıllık geçmişe sahip İKSV, bugüne kadar binlerce etkinlikte 13 milyonu aşkın izleyi­ciyi ağırladı. İKSEV’in Ulusal Bes­te Yarışması ile 207 senfonik eser Türk müziğine kazandırıldı.

ENKA Sanat

İlk adım bilim sanat ödülleri

ENKA Sanat, 40 yılı aşkın sü­redir sanatı destekliyor. ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğ­lu’nun verdiği bilgiye göre bugü­ne kadar genç sanatçılar öncelik­li olmak üzere çok sayıda sanat­çıya, sanatçı grubuna, tiyatroya, eksikleri doğrultusunda farklı alanlarda destek sağlandı. Lale Tara Sanat Bursu ile ENKA Sah­ne projesi aracılığıyla genç sanat­çıların eğitim hayatlarına ve ka­riyerlerine destek sağlandı.

Kurum bu alanda ilk adımını 1984 yılında verdiği ENKA Bilim ve Sanat Ödülleri ile attı. Mima­roğlu “O yıllarda benzeri olma­yan ve sanatın gündemini belir­leyen bu yarışmaya baktığınızda gerek jürisi gerekse ödüle başvu­ran ve dereceye girenlerle tam bir yıldızlar karması ile karşılaşırsı­nız” diyor.

Son yıllarda odağına aldığı belgesel projeleriyle Genco Er­kal, Yıldız Kenter, Işıl Kasapoğ­lu ve Ferhan Şensoy gibi tiyat­ronun duayen isimlerinin öy­külerini kayıt altına alıyor. Öte yandan İKSV (Müzik Festiva­li’ne 1984’ten bu yana, Tiyatro Festivali’ne 2004’ten bu yana, Tasarım ve Venedik Bienalleri) ve Istanbul Fringe Festivali gibi kurumlarla işbirliği halinde.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu ve ENKA Oditoryumu’nda bugü­ne dek 500’den fazla konser, ti­yatro oyunu ve film gösterimine, 120’nin üzerinde sergiye, 100’ü aşkın dans ve performans göste­risine ev sahipliği yaptı. 1000’e yakın sanatçıyı, 850 binden fazla sanatseverle buluşturdu.

Akbank Sanat

Her yıl 700’den fazla etkinlik

Akbank Sanat her yıl ortalama 700’ü aşkın etkinliğe ev sahip­liği yapıyor. Bu etkinlikler ara­sında sergilerden konserlere, kı­sa film gösterimlerinden çocuk atölyelerine, modern dans per­formanslarından panellere ve seminerlere kadar pek çok farklı sanat disiplini yer alıyor.

Kuruluşundan bu yana yalnız­ca çağdaş sanat alanında 150’den fazla sergi düzenledi. Türki­ye’nin en köklü festivallerinin de arkasında. Akbank Caz Festiva­li bu yıl 35. yılına, Akbank Kısa Film Festivali ise 21. yılına ulaş­tı. Akbank Çocuk Tiyatrosu ise 50 yılı aşkın süredir sahnede ço­cuklarla buluşuyor.

Akbank Sanat Müdürü Der­ya Bigalı’nın verdiği bilgiye göre Akbank Sanat’ın 1993’te başla­yan yolculuğu, zamanla multi­disipliner, yenilikçi ve herkese açık bir kültür-sanat yaklaşımı­na evrildi. “Bu adım, yalnızca bir sanat platformu kurmak değil, toplumla sanat arasında uzun vadeli, dönüştürücü ve sürdürü­lebilir bağlar kurma iradesinin bir yansımasıydı aslında” diyen Bigalı sanatın yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda toplumsal fayda yaratan, genç­leri destekleyen, düşünceyi te­tikleyen ve dönüşümü mümkün kılan bir güç olduğuna inandık­larını söylüyor.

Özellikle genç sanatçıları oda­ğına alan kurum Akbank Günü­müz Sanatçıları Ödülü sergisi ile her yıl genç yeteneklere gö­rünürlük sağlıyor, uluslararası projelerle buluşturuyor.