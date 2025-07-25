Sanata değer katıyorlar
Eczacıbaşı, Akbank, ENKA yıllardır verdikleri destekle Türkiye’nin kültür sanat hayatına nefes oluyor. Klasik müzikten, caza, çağdaş sanattan edebiyata, tiyatrodan sinemaya pek çok farklı alanda sanatçıları destekliyor, sanatseverlerle buluşturuyor.
Eczacıbaşı
Yarım asırdır sanatın dostu
Eczacıbaşı Topluluğu, kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın “Özel girişimde gerçek ölçü, toplumun varlığını artırmadaki başarı düzeyidir” ilkesinden ilhamla, toplumu iyileştirme gücüne sahip olan kültür ve sanatı aynı zamanda toplumsal gelişimin temel unsurlarından biri olarak görüyor. Bu anlayışla, İstanbul Festivali’ni düzenledikten sonra 1973 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) kuruluşuna öncülük etti. Bu festival de daha sonra 53 yıldır klasik müzik, tiyatro, caz, film alanlarında festivaller düzenleyen, sanat üzerine araştırma yapan İKSV’nin kuruluşuna vesile oldu. O günden bu yana kültür-sanat alanında birçok ilke imza atarak uzun soluklu destekleriyle Türkiye’de sanat ortamının gelişmesine katkıda bulundu.
Sanatın çağdaş, sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın olmazsa olmazı olduğu inancıyla sadece sanat üretimini değil, sanatçıyı ve sanatseveri de gözeten bir ekosistemi desteklemeye odaklanan topluluk İKSV, İstanbul Modern, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) gibi sanat kurumlarıyla, sanatçıların yaptıkları işleri sergileyebilecekleri ortamlar oluşturuyor. Bunun yanı sıra, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Müzik Bursları Programı ile neredeyse 40 yıldır olağanüstü yetenekli genç müzisyenlerin müzik alanında yurtdışı yüksek lisans eğitimlerini destekliyor.
Disiplinlerarası bir sanat yaklaşımını benimseyen Eczacıbaşı kurucu sponsoru olduğu İKSV, İstanbul Modern ve İKSEV aracılığıyla müzik, çağdaş sanat, tiyatro, film, tasarım gibi birçok alanda dünya standartlarında sanat üretimini ve sanatseverlerin bunlara erişimini sağlıyor. Ayrıca, Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Dizisi ile 50 yılı aşkın süredir Türkiye’nin fotoğraf belleğini tutuyor.
Bir diğer destekçisi olduğu alan ise edebiyat. Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödül Programı ile hem ilkgençlik edebiyatını hem de bu alanda üretim yapan kadın yazarları destekliyor.
Eczacıbaşı Topluluğu’nun Türkiye’nin sanat sahnesine belki de en büyük katkısını ilk modern sanat müzesi İstanbul Modern’in kurucu sponsoru olarak yaptı. Pritzker ödüllü mimar Renzo Piano imzası taşıyan yeni binasının 2023 yılında kapılarını açtı.
Eczacıbaşı Topluluğu’nun sanata katkılarının bazı rakamsal yansımaları şöyle: Eczacıbaşı Genç Bilet ile 2022’den bu yana 130 binin üzerinde bilet gençlerle buluştu. İstanbul Modern’de bugüne kadar 9 koleksiyon, 84 süreli sergi, 45 fotoğraf sergisi düzenlendi. Tüm sergiler bugüne kadar 10 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı, 1 milyon çocuk ve gence ücretsiz sanat eğitimi sağladı. 53 yıllık geçmişe sahip İKSV, bugüne kadar binlerce etkinlikte 13 milyonu aşkın izleyiciyi ağırladı. İKSEV’in Ulusal Beste Yarışması ile 207 senfonik eser Türk müziğine kazandırıldı.
ENKA Sanat
İlk adım bilim sanat ödülleri
ENKA Sanat, 40 yılı aşkın süredir sanatı destekliyor. ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu’nun verdiği bilgiye göre bugüne kadar genç sanatçılar öncelikli olmak üzere çok sayıda sanatçıya, sanatçı grubuna, tiyatroya, eksikleri doğrultusunda farklı alanlarda destek sağlandı. Lale Tara Sanat Bursu ile ENKA Sahne projesi aracılığıyla genç sanatçıların eğitim hayatlarına ve kariyerlerine destek sağlandı.
Kurum bu alanda ilk adımını 1984 yılında verdiği ENKA Bilim ve Sanat Ödülleri ile attı. Mimaroğlu “O yıllarda benzeri olmayan ve sanatın gündemini belirleyen bu yarışmaya baktığınızda gerek jürisi gerekse ödüle başvuran ve dereceye girenlerle tam bir yıldızlar karması ile karşılaşırsınız” diyor.
Son yıllarda odağına aldığı belgesel projeleriyle Genco Erkal, Yıldız Kenter, Işıl Kasapoğlu ve Ferhan Şensoy gibi tiyatronun duayen isimlerinin öykülerini kayıt altına alıyor. Öte yandan İKSV (Müzik Festivali’ne 1984’ten bu yana, Tiyatro Festivali’ne 2004’ten bu yana, Tasarım ve Venedik Bienalleri) ve Istanbul Fringe Festivali gibi kurumlarla işbirliği halinde.
ENKA Açıkhava Tiyatrosu ve ENKA Oditoryumu’nda bugüne dek 500’den fazla konser, tiyatro oyunu ve film gösterimine, 120’nin üzerinde sergiye, 100’ü aşkın dans ve performans gösterisine ev sahipliği yaptı. 1000’e yakın sanatçıyı, 850 binden fazla sanatseverle buluşturdu.
Akbank Sanat
Her yıl 700’den fazla etkinlik
Akbank Sanat her yıl ortalama 700’ü aşkın etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikler arasında sergilerden konserlere, kısa film gösterimlerinden çocuk atölyelerine, modern dans performanslarından panellere ve seminerlere kadar pek çok farklı sanat disiplini yer alıyor.
Kuruluşundan bu yana yalnızca çağdaş sanat alanında 150’den fazla sergi düzenledi. Türkiye’nin en köklü festivallerinin de arkasında. Akbank Caz Festivali bu yıl 35. yılına, Akbank Kısa Film Festivali ise 21. yılına ulaştı. Akbank Çocuk Tiyatrosu ise 50 yılı aşkın süredir sahnede çocuklarla buluşuyor.
Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’nın verdiği bilgiye göre Akbank Sanat’ın 1993’te başlayan yolculuğu, zamanla multidisipliner, yenilikçi ve herkese açık bir kültür-sanat yaklaşımına evrildi. “Bu adım, yalnızca bir sanat platformu kurmak değil, toplumla sanat arasında uzun vadeli, dönüştürücü ve sürdürülebilir bağlar kurma iradesinin bir yansımasıydı aslında” diyen Bigalı sanatın yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda toplumsal fayda yaratan, gençleri destekleyen, düşünceyi tetikleyen ve dönüşümü mümkün kılan bir güç olduğuna inandıklarını söylüyor.
Özellikle genç sanatçıları odağına alan kurum Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi ile her yıl genç yeteneklere görünürlük sağlıyor, uluslararası projelerle buluşturuyor.