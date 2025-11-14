Sanatın coğrafyası genişliyor

Bir sanatçının küresel sahneye adım atması, bu şehirlerden birin­de görünürlük kazanmasına bağ­lıydı. Ama artık o eksen sessizce yer değiştiriyor. Art Basel, tarihin­de ilk kez Orta Doğu’da bir edisyon açıyor: 2026 Şubat’ında Doha’nın merkezinde, Msheireb District’te.

Bu yalnızca yeni bir fuar değil; sanat dünyasında sessiz bir jeokül­türel kayma. Yüzyıllardır Batı’da şekillenen sanat anlatısı, şimdi ye­ni bir coğrafyanın kültürel kodla­rıyla yeniden yazılıyor.

Katar, bu dönüşüme tesadüfen değil, planlı bir vizyonla hazırlanı­yor. Son on yılda açılan müzeler, sa­nat koleksiyonlarının kamusallaş­ması, uluslararası küratörlerle ya­pılan ortak sergiler,

ve en önemlisi devlet destekli kültür politikaları, ülkeyi bölgenin yeni kültürel ağına dönüştürdü. Qatar Museums’un öncülüğünde inşa edilen M7 Creative Hub, Ms­heireb’in modern mimarisiyle bir­leşince, Doha artık yalnızca zengin bir alıcı değil, yeni bir kültür üre­tim merkezi olarak tanımlanıyor. Art Basel’in burayı seçmesi de bu nedenle tesadüf değil; çünkü bölge artık hikâyesini kendi diliyle anlat­maya hazır.

Sanatın güç haritası değişiyor

Orta Doğu sanat sahnesi aslın­da uzun süredir görünürlük mü­cadelesi veriyor. 2000’lerin ba­şında Dubai Art Fair’le başlayan uluslararası dikkat, Sharjah Bie­nali’nin entelektüel omurgasıyla derinleşti.

Son yıllarda Suudi Arabistan’ın Diriyah Contemporary Art Bien­nial gibi girişimleriyle, bölge artık kendi çağdaş estetiğini tanımla­maya başladı.

Koleksiyoncular sadece Batı’da­ki büyük isimlere değil, kendi kül­türel hafızalarını temsil eden sa­natçılara yöneliyor. Bu da sanatın ekonomik gücünü elinde tutan ha­ritaların değiştiği anlamına geli­yor.

Bugün küresel sanat piyasası 57 milyar dolarlık bir dev. Ama bu de­vin damarlarına artık farklı bir ri­tim pompalanıyor. Körfez ülkeleri, Latin Amerika ve Güneydoğu As­ya gibi yeni merkezler, uluslarara­sı fuar takvimlerinde kendi yeri­ni açıyor. Bu değişim yalnızca yeni alıcıların ortaya çıkmasıyla değil, kültürel temsiliyetin yeniden ta­nımlanmasıyla ilgili. Çünkü artık sanatın değeri, yalnızca fiyatla de­ğil, bağlamla ölçülüyor. Qatar Mu­seums’un yöneticisi Sheikha Al Mayassa’nın bir sözü bu dönüşü­mü özetliyor: “Kültürel üretim ar­tık merkezden değil, çevreden baş­lıyor.” Ve bu çevre, artık eski anla­mıyla bir “çevre” değil.

İstanbul artık üretici potansiyeline sahip

İstanbul’un, Beyrut’un, Do­ha’nın, Abu Dhabi’nin paylaştığı bir ortak eksen var.

Bu eksen, Batı’nın tanımladığı sanat coğrafyasını tersine çeviri­yor; bir zamanlar periferide kalan şehirler artık kendi merkezlerini kuruyor.

Art Basel Qatar bu nedenle yal­nızca bir ticari etkinlik değil, bir kültürel jest. Batı sanat dünyasının asırlık vitrini, ilk kez bakış açısını değiştiriyor.

Küratörlerin odağı Zürih’ten Doha’ya, belki de gelecekte Riyad’a, İstanbul’a kayıyor. Sanatın mer­kezleri yeniden tanımlanıyor. Bu dönüşüm, Türkiye için de önemli. İstanbul’un konumu sadece coğra­fi değil; zihinsel olarak da iki dün­yanın arasında. Batı’nın moderniz­mini Doğu’nun sezgisel estetiğiyle buluşturabilen bu şehir, artık ara­cı değil, üretici olma potansiyeli­ne sahip. Doha’da başlayan bu yeni sayfa, İstanbul’un kültürel enerji­sini uluslararası sahneye yeniden taşıyabilir.

Yeter ki, bu coğrafyanın hikâye­leri kendi sesinden anlatılsın. Bu­gün sanat dünyasında şu soru yan­kılanıyor:

“Merkez neresi, kenar kim?”

Belki de artık bu sorunun bir ce­vabı yok.

Çünkü sanatın merkezleri çoğa­lıyor; çizgiler silikleşiyor.

Bir duvar resmi, bir kamusal heykel ya da bir dijital ekran, New York’taki bir müzeden daha çok iz bırakabiliyor.

Doha’nın kumları arasında kuru­lacak yeni pavyonlar, yüzyıllardır süregelen bu algıyı değiştirebilir.

Çünkü sanatın geleceği artık yal­nızca müzelerde değil,

yeni coğrafyaların sesinde, yeni dillerin cesaretinde yazılıyor.

Ve belki de asıl hikâye, sonunda hepimizin ait olduğu o görünmez merkezde başlıyor: İnsanın kendi yaratıcılığında.