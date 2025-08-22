Sanatın yeni sahnesi : Havalimanları, lüks mekanlar ve otel lobileri…

Eskiden sanat eserleri yal­nızca müzelerde, galeri­lerde ya da koleksiyon­ların mahrem alanlarında iz­lenirdi. Bugün ise bu tablo hızla değişiyor. Artık havalimanların­da, otel lobilerinde, alışveriş mer­kezlerinde ya da kurumsal mer­kezlerde karşılaştığımız eserler, sanatın yeni bir sahneye taşındı­ğını gösteriyor.

Bu değişim yalnızca mekân­sal bir dönüşüm değil; markaların prestij stratejilerinde sanatın gi­derek daha güçlü bir araç hâline geldiğini de kanıtlıyor. Sanat, artık sadece estetik bir katkı değil, aynı zamanda kültürel sermaye ve mar­ka değerini yükselten bir yatırım.

İGA ART: Türkiye’den küresel bir model

İstanbul Havalimanı’nın haya­ta geçirdiği İGA ART programı, bu dönüşümün en güçlü örnekle­rinden biri. Terminal içinde ser­gilenen eserler, geçiş alanlarını sıradanlıktan çıkarıp kültürel bir deneyime dönüştürüyor. Bir ha­valimanı artık yalnızca uçuşla­rın gerçekleştiği bir mekân değil, Türkiye’nin sanat ve kültür sah­nesinin dünyaya açılan vitrini.

İGA ART, Türk sanatçılarla uluslararası izleyici arasında doğ­rudan temas kurarak, ülkenin kül­türel mirasını çağdaş sanat üze­rinden görünür kılıyor. Buradaki sergiler ve kalıcı koleksiyon, ay­nı zamanda bir yumuşak güç (soft power) aracı: yolculara Türki­ye’nin çağdaş yüzünü ve sanat üre­timindeki dinamizmini gösteriyor.

İGA ART, İstanbul Havalima­nı’nda sanatın görünürlüğünü ar­tıran bir program olarak, son dö­nemde solo serisini “Fahrelnis­sa Zeid ile Karşılaşma” sergisiyle açtı; sergi, sanatçının 1960 tarihli yağlıboya yapıtı etrafında arşiv belgeleri, fotoğraflar ve videolar­la kurgulanıyor ve 31 Ağustos’a kadar görülebiliyor.

IGA ART’ farklı olarak yalnız­ca sergilerle değil, kamusal ölçek­li enstalasyonlarla da dikkat çe­kiyor. Ramazan ayında İstanbul Havalimanı’nda sergilenen “Th­rough Kindness We Are One” ad­lı dev heykel, farklı kültürlerden yolcuları bir araya getiren birlik ve paylaşım temasını öne çıkar­dı. Bu eser, hem Ramazan’ın ev­rensel değerlerine işaret etti hem de İstanbul Havalimanı’nı küre­sel ölçekte kültürel bir buluşma noktası haline getirdi. Bu tür ka­musal yerleştirmeler, sanatın yal­nızca estetik bir unsur değil, aynı zamanda toplumsal bir bağ kurma aracı olarak da nasıl işlev görebi­leceğini kanıtlıyor.

Doha Hamad Havalimanı’nda­ki Urs Fischer enstalasyonu, Pa­ris Charles de Gaulle’deki kalıcı koleksiyonlar ya da Dubai Hava­limanı’ndaki çağdaş sanat enteg­rasyonları, bu yaklaşımın küresel örnekleri. İstanbul Havalimanı ise İGA ART ile bu rekabete güç­lü bir şekilde katılmış durumda.

Burada sanat, sadece “estetik” değil, aynı zamanda soft power et­kisi taşıyan bir araç. Her gün yüz binlerce yolcunun geçtiği bir termi­nalde görülen eserler, Türkiye’nin çağdaş yüzünü dünyaya gösteriyor; kültürel diplomasiye katkı sağlıyor.

Lüks ve sanatın buluşma noktası

Bu model yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da yükselen bir trend. Paris Charles de Gaulle’de­ki kalıcı koleksiyonlar, Doha Ha­mad Havalimanı’ndaki dev öl­çekli enstalasyonlar ya da Duba­i’nin çağdaş sanat entegrasyonu, yolculuğu yalnızca bir lojistik de­neyim olmaktan çıkarıp kültürel bir deneyim hâline getiriyor.

Benzer şekilde lüks oteller, AVM’ler ve yüksek profilli ku­rumsal mekânlar da sanatla de­ğer kazanıyor. Buradaki amaç yalnızca dekoratif katkı sağla­mak değil; mekânı bir kültür mer­kezine dönüştürerek markaya farklı bir hikâye kazandırmak.

Sanatın yeni kamusal rolü

Bugün sanat, koleksiyoner ev­lerinden ve müze duvarların­dan çıkarak yeni bir görünür­lük sahnesi buluyor. Havalima­nı terminalleri, otel lobileri ya da AVM’ler, sanat için yalnız­ca sergileme alanları değil, aynı zamanda kültürel diplomasi ve marka değerini yükselten strate­jik platformlar hâline geliyor.

IGA ART örneği, Türkiye’nin bu küresel trendin bir parçası ol­duğunu ve sanatın mekânla kur­duğu ilişkinin artık çok daha ka­musal, erişilebilir ve stratejik bo­yutlar kazandığını gösteriyor.