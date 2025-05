Sanatla lüks Antalya'da buluştu

Serkan RAŞA

Dünyanın farklı farklı salonla­rında konser vermiş olan Mam­madov’un Türkiye’deki ilk konse­riydi. Sahneye çıktığı andan itiba­ren içtenliği daha ilk dakikalarda hissediliyordu. Sadece çaldığı no­talarla değil, enerjisiyle de tüm sa­lonu sarıp sarmaladı.

Mammadov’dan müjdeli haber

Sanatçı, klasik müzik ile caz arasında ustaca geçişler yap­tı. Mammadov, Brahms’ın "In­termezzo No. 1" ve "Scherzo Op. 4", Keith Jarrett’ın "Encore" ve "Tokyo November 14 1976", Pet­rucciani’nin "Brazilian Like" ve Bach’ın "Partita No. 2" gibi eser­lerini kendine özgü bir yorum­la seslendirdi. Her parçada hem virtüözlüğünü hem de ruhunu ortaya koy­du. Unutulmaz bir akşamdı. Konser so­nunda kendisiyle sohbet etme fırsa­tım oldu. 2026’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’n­da bir konser ve­receğini müj­deledi. İmkanı olanların kaçır­mamasını öne­ririm.

Her villada bir kuyruklu piyano

Konser verilen alana gelirsek; Konakladığımız Lara Barut Col­lection'ın hemen yanı başında ko­numlanan, yine aynı gruba ait Ba­you Villas’taydık. Burada bam­başka bir dünya bizi karşıladı. Her biri bağımsız girişe sahip, özel ha­vuzlu, geniş yaşam alanlarına sa­hip 24 villa, yalnızca lüks değil, ay­nı zamanda mahremiyet ve kişi­selleştirilmiş hizmet anlayışıyla da öne çıkıyor. Bu villaların ortak özelliği ise her birinin salonunda birer kuyruklu piyano olmasıydı.

Bir turizmci olarak konakladı­ğımız Lara Barut Collection’dan da bahsetmek isterim. Otel, sıca­cık enerjisi ile bizi karşıladı. Güler yüzlü ve eğitimli personeli, özen­le hazırlanmış detaylar ve konuk­larına değer veren bir hizmet an­layışı, modern dokunuşlarla har­manlanan mimari, doğayla iç içe bir atmosfer sunarken, dinlenmek ve ilham almak isteyen herkes için huzurlu bir kaçış noktası olduğu­nu kanıtladı.