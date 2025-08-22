Sefertası, beslenme çantası, bento box

Günümüzde bento kutuları, her yaştan insanın keyifle kullandığı Japon kültürünün önemli bir par­çası. Ofis öğle yemekleri, piknik ve seyahatler için hızlı ve pratik bir öğün olarak yaygın olarak kullanı­lıyor. İsterseniz evde hazırlıyor­sunuz isterseniz hazır bir bentoyu marketten alıyorsunuz.

Japonya’da anneler çocukları­nın sağlıklı beslenmesi için her sa­bah özel bento kutuları hazırlıyor. Sebze, meyve, bakliyat, kuru ye­miş ve çoğunlukla balıktan oluşan menü, çocukların seveceği form­larda kutuya yerleştiriliyor. Ben­to kutuları başlangıçta ahşap la­ke kutular iken, bugün çok fark­lı materyallerden çoğu zaman ısı yalıtımlı, paslanmaz çelik şık ta­sarımlara dönüştü. Bento kutu­larının popülaritesi, çeşitliliği ve pratikliği ve Japon’ların beslenme kültürüne verdiği önemi yansıtı­yor. Japonların estetik, denge ve sadeliğe verdiği değeri bir kez da­ha gözler önüne seriyor.

Bizim çocukluğumuzda da böy­leydi, rengarenk plastik beslenme çantaları ve mataralarımız okul çantası ile birlikte her gün bizim­le birlikte okula gider gelirdi. Ha­zır yemek olmazdı, kokulu bir şey getirmek yasaktı. Biraz fazla koyar, arkadaşımızla paylaşırdık. Mutla­ka bir kumaş peçete de isterdi öğ­retmenimiz, önce örtüyü serer, sonra kutumuzu açardık.

Osmanlı mirası sefertası da mü­kemmel bir tasarımdır, ısıtma şan­sın varsa ateşe direk koyabilirsin, soğuk tutman gerekirse bir hazne­sine su koyup buzluğa atarsın, orta­ya yerleştirdin mi en nazlı yiyeceği bile öğle yemeğine kadar taze tutar.

Bu yıl özel okullarda yemek fiyat­ları 140-150 bin TL arasında. Me­nüler ne kadar sağlıklı ve dengeli hazırlansa da çocukların ne yedi­ğini çoğu zaman bilmiyoruz. (Me­sela benimkiler ne zaman sorsam sadece pilav ve makarnayı saydılar, köfte varsa onu eklediler.) Eşim ve ben özel okulda okuyan iki oğlumu­za beslenme çantası hazırladık son yıllarda, tam istediğimiz gibi, evde pişen yemeği koyduk beslenme ku­tusuna, ne israf oldu, ne de kendi­lerini tuhaf hissetiler. Bazen biraz fazla istediler arkadaşları için, sa­dece bu kadar. Temu’da bir çok se­çenek var, bento box diye aramanızı tavsiye ederim.

Devlet okullarının kantinlerin­de doğru beslenme adına maale­sef hiçbir şey yok. Sadece paketli ürünler yani cips, çikolatalı ve şe­kerli ürünler, peynirsiz tostlar, gaz­lı içecekler…Okul kantinlerine sağ­lıklı beslenme fikri henüz hiç uğ­ramamış. İhale ile alınan kantin işletmeleri denetleniyorsa sadece fiyat açısından denetleniyor olabi­lir okul yönetimi tarafından. (20’ye yakın okul kantinini bizzat dolaş­tım, ortamlar hijyenik değil. Eldi­ven ve önlük kullanımı neredeyse yok.) Üniversitelerde durum farklı olabilir, ilköğretim ve ortaöğrenim­de kantin koşulları böyle.

Öğrenci yoksulluğu artıyor. Bes­lenme çantasına evden yemek koy­mak bile lüks kalıyor. Geleceğimiz çocuklarımız, gençlerimiz için okulda beslenmenin önemini tek­rar düşünmeli ve eşit koşullarda, ücretsiz ve doğru beslenmelerini sağlamalıyız.