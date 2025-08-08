  1. Dünya Gazetesi
‘Şehrin caz hali’ geldi çattı

İstanbul’da 35 yıldır şehrin müzikal hafızasında unutulmaz izler bırakan, nice efsaneyi ağırlayan ve sayısız genç yeteneğe sahnesini açan “Şehrin Caz Hali” Akbank Caz Festivali, 27 Eylül - 12 Ekim tarihlerinde müzikseverlerle buluşuyor.

Türkiye'nin en köklü caz fes­tivallerinden Akbank Caz Festivali, 35. yılında da “Şehrin caz hali” mottosuyla dün­ya caz sahnesinin dikkat çekici isimlerini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl 27 Eylül – 12 Ekim tarih­leri arasında gerçekleşecek ve 200’den fazla ismi ağırlamaya ha­zırlanan festivalin, merakla bekle­nen yeni isimleri açıklandı.

Sanatı her disipliniyle destekle­yen Akbank Sanat ile BKM organi­zasyonundaki festivalin yeni isim­lerinden bazıları şöyle:

Grammy ödüllü Brezilyalı piya­nist ve vokalist Eliane Elias, Bre­zilya müziğini ve cazı etkileyici se­si ve virtüözlüğüyle buluşturacağı bir performansla sahnede olacak.

Müzik türlerinden bağımsız ve sınırsız bir füzyon anlayışı benim­seyen “stretch music” tarzının ön­cüsü, trompetçi, prodüktör ve bes­teci Chief Adjuah (önceki adıyla Christian Scott), dinleyicileri ca­zın geleceğine doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Türkiye'nin ilk kadın caz piyanisti

Piyanist Alfredo Rodriguez ve perküsyoncu Pedrito Martinez; cazı, Afro-Küba müzikal gelenek­lerinin perküsyon ve vokal stil­leriyle bir araya getirdiği perfor­manslarıyla sahnede olacak.

Türkiye’nin ilk kadın caz piya­nisti olan Nilüfer Verdi, aktivist yönüyle de tanınan bir sanatçı ola­rak triosuyla birlikte “barış için şarkılar” çalacak.

Flamenkoya getirdiği deney­sel ve modern yaklaşımıyla tanı­nan ve Rosalía’dan Lee Ranaldo’ya uzanan iş birlikleriyle dikkat çe­ken Raül Refree, akustik enstrü­manları sampler’lar ve çeşitli do­kularla harmanladığı “El Espacio Entre” albümünü sahneye taşıya­cak. Cazın özgün üçlü formatla­rından gitar, Hammond org ve da­vulu bir araya getiren Önder Fo­can & Yavuz Darıdere “Legendary Hammond Trio”, genç müzisyen konuklarıyla birlikte dinleyicile­re müzikal zenginliğiyle renkli bir caz akşamı yaşatacak. Usta per­küsyoncu Adam Rudolph’un “Invi­sible Threads” projesi, başta usta müzisyenler Okay Temiz ve Hacı Tekbilek olmak üzere, farklı coğ­rafyalardan müzisyenleri bir araya getirerek kolektif müziğin kültür­learası iyileştirici etkisini sahneye taşıyacak.

Festival, caz tınılarıyla gece bo­yu temponun düşmeyeceği, bol danslı All Night Jazz buluşması için Hindistan doğumlu DJ ve pro­düktör Jitwam’ın hip-hop, house ve soul etkili seçkilerinden olu­şan DJ setini ağırlayacak. Polon­ya çıkışlı grup Niechęć, karanlık, sinematik ve elektronik seslerin jazz-noir estetiğiyle örüldüğü ye­ni albümünden parçaları İstanbul dinleyicisiyle ilk kez paylaşacak.

Akbank Caz Festivali’nde bu yıl sahne alacak bazı isimler şu şe­kilde:

● Nilüfer Verdi Trio Playing Tunes for Peace: 27 Eylül 2025 // Yeldeğirmeni Sanat Merkezi

● Refree Presents “El Espa­cio Entre”: 28 Eylül 2025 // Yel­değirmeni Sanat Merkezi

● Joel Lyssarides & Georgi­os Prokopiou: 1 Ekim 2025 // AR­TER

● Chief Adjuah: 2 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

● Niechęć "Distaste”: 2 Ekim 2025 // Frankhan

● All Night Jazz: Jitwam (DJ Set), Grup Ses (DJ Set): 3 Ekim 2025 // Frankhan

● Enji: 4 Ekim 2025 // Salon İK­SV

● Önder Focan & Yavuz Da­rıdere "Legendary Hammond Trio" ve Konukları: 5 Ekim 2025 // Bağlarbaşı Kültür Merkezi

● Caz Kulüpleri Gecesi: Dilan Balkay: 7 Ekim 2025 // Bova

● Caz Kulüpleri Gecesi: Si­nem İslamoğlu Group “Neo-Soul Vibes”: 7 Ekim 2025 // Pera 77

● RYMDEN (Bugge Wessel­toft, Dan Berglund, Magnus Öström): 8 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

● Alfredo Rodriguez & Pedri­to Martinez: 8 Ekim 2025 // Ba­bylon

● Adam Rudolph “Invisible Threads”: 8 Ekim 2025 // ARTER

● Jaubi: 9 Ekim 2025 // Salon İKSV

● Eliane Elias: 10 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

● Kinga Głyk: 10 Ekim 2025 // Frankhan

● The Brandee Younger Trio: 11 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turk­cell Platinum Sahnesi

● Bohren Und Der Club Of Gore: 11 Ekim 2025 // Borusan Müzikevi

● Aaron Parks Little Big: 12 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi