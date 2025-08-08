‘Şehrin caz hali’ geldi çattı
İstanbul’da 35 yıldır şehrin müzikal hafızasında unutulmaz izler bırakan, nice efsaneyi ağırlayan ve sayısız genç yeteneğe sahnesini açan “Şehrin Caz Hali” Akbank Caz Festivali, 27 Eylül - 12 Ekim tarihlerinde müzikseverlerle buluşuyor.
Türkiye'nin en köklü caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 35. yılında da “Şehrin caz hali” mottosuyla dünya caz sahnesinin dikkat çekici isimlerini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor.
Bu yıl 27 Eylül – 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ve 200’den fazla ismi ağırlamaya hazırlanan festivalin, merakla beklenen yeni isimleri açıklandı.
Sanatı her disipliniyle destekleyen Akbank Sanat ile BKM organizasyonundaki festivalin yeni isimlerinden bazıları şöyle:
Grammy ödüllü Brezilyalı piyanist ve vokalist Eliane Elias, Brezilya müziğini ve cazı etkileyici sesi ve virtüözlüğüyle buluşturacağı bir performansla sahnede olacak.
Müzik türlerinden bağımsız ve sınırsız bir füzyon anlayışı benimseyen “stretch music” tarzının öncüsü, trompetçi, prodüktör ve besteci Chief Adjuah (önceki adıyla Christian Scott), dinleyicileri cazın geleceğine doğru bir yolculuğa çıkaracak.
Türkiye'nin ilk kadın caz piyanisti
Piyanist Alfredo Rodriguez ve perküsyoncu Pedrito Martinez; cazı, Afro-Küba müzikal geleneklerinin perküsyon ve vokal stilleriyle bir araya getirdiği performanslarıyla sahnede olacak.
Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti olan Nilüfer Verdi, aktivist yönüyle de tanınan bir sanatçı olarak triosuyla birlikte “barış için şarkılar” çalacak.
Flamenkoya getirdiği deneysel ve modern yaklaşımıyla tanınan ve Rosalía’dan Lee Ranaldo’ya uzanan iş birlikleriyle dikkat çeken Raül Refree, akustik enstrümanları sampler’lar ve çeşitli dokularla harmanladığı “El Espacio Entre” albümünü sahneye taşıyacak. Cazın özgün üçlü formatlarından gitar, Hammond org ve davulu bir araya getiren Önder Focan & Yavuz Darıdere “Legendary Hammond Trio”, genç müzisyen konuklarıyla birlikte dinleyicilere müzikal zenginliğiyle renkli bir caz akşamı yaşatacak. Usta perküsyoncu Adam Rudolph’un “Invisible Threads” projesi, başta usta müzisyenler Okay Temiz ve Hacı Tekbilek olmak üzere, farklı coğrafyalardan müzisyenleri bir araya getirerek kolektif müziğin kültürlearası iyileştirici etkisini sahneye taşıyacak.
Festival, caz tınılarıyla gece boyu temponun düşmeyeceği, bol danslı All Night Jazz buluşması için Hindistan doğumlu DJ ve prodüktör Jitwam’ın hip-hop, house ve soul etkili seçkilerinden oluşan DJ setini ağırlayacak. Polonya çıkışlı grup Niechęć, karanlık, sinematik ve elektronik seslerin jazz-noir estetiğiyle örüldüğü yeni albümünden parçaları İstanbul dinleyicisiyle ilk kez paylaşacak.
Akbank Caz Festivali’nde bu yıl sahne alacak bazı isimler şu şekilde:
● Nilüfer Verdi Trio Playing Tunes for Peace: 27 Eylül 2025 // Yeldeğirmeni Sanat Merkezi
● Refree Presents “El Espacio Entre”: 28 Eylül 2025 // Yeldeğirmeni Sanat Merkezi
● Joel Lyssarides & Georgios Prokopiou: 1 Ekim 2025 // ARTER
● Chief Adjuah: 2 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
● Niechęć "Distaste”: 2 Ekim 2025 // Frankhan
● All Night Jazz: Jitwam (DJ Set), Grup Ses (DJ Set): 3 Ekim 2025 // Frankhan
● Enji: 4 Ekim 2025 // Salon İKSV
● Önder Focan & Yavuz Darıdere "Legendary Hammond Trio" ve Konukları: 5 Ekim 2025 // Bağlarbaşı Kültür Merkezi
● Caz Kulüpleri Gecesi: Dilan Balkay: 7 Ekim 2025 // Bova
● Caz Kulüpleri Gecesi: Sinem İslamoğlu Group “Neo-Soul Vibes”: 7 Ekim 2025 // Pera 77
● RYMDEN (Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström): 8 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
● Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez: 8 Ekim 2025 // Babylon
● Adam Rudolph “Invisible Threads”: 8 Ekim 2025 // ARTER
● Jaubi: 9 Ekim 2025 // Salon İKSV
● Eliane Elias: 10 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
● Kinga Głyk: 10 Ekim 2025 // Frankhan
● The Brandee Younger Trio: 11 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
● Bohren Und Der Club Of Gore: 11 Ekim 2025 // Borusan Müzikevi
● Aaron Parks Little Big: 12 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi