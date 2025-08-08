‘Şehrin caz hali’ geldi çattı

Türkiye'nin en köklü caz fes­tivallerinden Akbank Caz Festivali, 35. yılında da “Şehrin caz hali” mottosuyla dün­ya caz sahnesinin dikkat çekici isimlerini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl 27 Eylül – 12 Ekim tarih­leri arasında gerçekleşecek ve 200’den fazla ismi ağırlamaya ha­zırlanan festivalin, merakla bekle­nen yeni isimleri açıklandı.

Sanatı her disipliniyle destekle­yen Akbank Sanat ile BKM organi­zasyonundaki festivalin yeni isim­lerinden bazıları şöyle:

Grammy ödüllü Brezilyalı piya­nist ve vokalist Eliane Elias, Bre­zilya müziğini ve cazı etkileyici se­si ve virtüözlüğüyle buluşturacağı bir performansla sahnede olacak.

Müzik türlerinden bağımsız ve sınırsız bir füzyon anlayışı benim­seyen “stretch music” tarzının ön­cüsü, trompetçi, prodüktör ve bes­teci Chief Adjuah (önceki adıyla Christian Scott), dinleyicileri ca­zın geleceğine doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Türkiye'nin ilk kadın caz piyanisti

Piyanist Alfredo Rodriguez ve perküsyoncu Pedrito Martinez; cazı, Afro-Küba müzikal gelenek­lerinin perküsyon ve vokal stil­leriyle bir araya getirdiği perfor­manslarıyla sahnede olacak.

Türkiye’nin ilk kadın caz piya­nisti olan Nilüfer Verdi, aktivist yönüyle de tanınan bir sanatçı ola­rak triosuyla birlikte “barış için şarkılar” çalacak.

Flamenkoya getirdiği deney­sel ve modern yaklaşımıyla tanı­nan ve Rosalía’dan Lee Ranaldo’ya uzanan iş birlikleriyle dikkat çe­ken Raül Refree, akustik enstrü­manları sampler’lar ve çeşitli do­kularla harmanladığı “El Espacio Entre” albümünü sahneye taşıya­cak. Cazın özgün üçlü formatla­rından gitar, Hammond org ve da­vulu bir araya getiren Önder Fo­can & Yavuz Darıdere “Legendary Hammond Trio”, genç müzisyen konuklarıyla birlikte dinleyicile­re müzikal zenginliğiyle renkli bir caz akşamı yaşatacak. Usta per­küsyoncu Adam Rudolph’un “Invi­sible Threads” projesi, başta usta müzisyenler Okay Temiz ve Hacı Tekbilek olmak üzere, farklı coğ­rafyalardan müzisyenleri bir araya getirerek kolektif müziğin kültür­learası iyileştirici etkisini sahneye taşıyacak.

Festival, caz tınılarıyla gece bo­yu temponun düşmeyeceği, bol danslı All Night Jazz buluşması için Hindistan doğumlu DJ ve pro­düktör Jitwam’ın hip-hop, house ve soul etkili seçkilerinden olu­şan DJ setini ağırlayacak. Polon­ya çıkışlı grup Niechęć, karanlık, sinematik ve elektronik seslerin jazz-noir estetiğiyle örüldüğü ye­ni albümünden parçaları İstanbul dinleyicisiyle ilk kez paylaşacak.

Akbank Caz Festivali’nde bu yıl sahne alacak bazı isimler şu şe­kilde:

● Nilüfer Verdi Trio Playing Tunes for Peace: 27 Eylül 2025 // Yeldeğirmeni Sanat Merkezi

● Refree Presents “El Espa­cio Entre”: 28 Eylül 2025 // Yel­değirmeni Sanat Merkezi

● Joel Lyssarides & Georgi­os Prokopiou: 1 Ekim 2025 // AR­TER

● Chief Adjuah: 2 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

● Niechęć "Distaste”: 2 Ekim 2025 // Frankhan

● All Night Jazz: Jitwam (DJ Set), Grup Ses (DJ Set): 3 Ekim 2025 // Frankhan

● Enji: 4 Ekim 2025 // Salon İK­SV

● Önder Focan & Yavuz Da­rıdere "Legendary Hammond Trio" ve Konukları: 5 Ekim 2025 // Bağlarbaşı Kültür Merkezi

● Caz Kulüpleri Gecesi: Dilan Balkay: 7 Ekim 2025 // Bova

● Caz Kulüpleri Gecesi: Si­nem İslamoğlu Group “Neo-Soul Vibes”: 7 Ekim 2025 // Pera 77

● RYMDEN (Bugge Wessel­toft, Dan Berglund, Magnus Öström): 8 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

● Alfredo Rodriguez & Pedri­to Martinez: 8 Ekim 2025 // Ba­bylon

● Adam Rudolph “Invisible Threads”: 8 Ekim 2025 // ARTER

● Jaubi: 9 Ekim 2025 // Salon İKSV

● Eliane Elias: 10 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

● Kinga Głyk: 10 Ekim 2025 // Frankhan

● The Brandee Younger Trio: 11 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turk­cell Platinum Sahnesi

● Bohren Und Der Club Of Gore: 11 Ekim 2025 // Borusan Müzikevi

● Aaron Parks Little Big: 12 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi