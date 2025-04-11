Şeylerin geçiciliğini unutmayın

Ebru KÖKTÜRK KORALI

Dünyanın ilk romanı kabul edilen Genji’nin Hikayesi bile, bin yıl önce yazılmış olmasına rağmen, bir kiraz çiçeği festiva­line özel bir bölüm ayırır. Gen­ji’nin zarif ve duyarlı dünya­sı, hayatın geçiciliğine duyulan hüznü işler. Tüm takvimlerin bu görsel şölene göre düzenlendiği Japonya’da, Kyoto’da sakurala­rın açma tarihi 1200 yıldır kayıt altına alınıyor. Bu yıl Mart ayın­da açması beklenen sakuralar 10 gün erken açtı. Benim Boğaz hat­tındaki mimozalar için tuttuğum notlara göre de, Şubat’ta çiçekle­nen mimozalar 10-12 gün erken açtı. Ardından yoğun bir kar yağ­dı, dalları kırıldı.

Mevsimler kayıyor, hepimiz farkındayız.

İklim krizi artık hepimizin ha­yatında. Geç kalmadan alışkan­lıklarımızı gözden geçirmeli, de­ğiştirmeli, değiştirmeye çalışan­ların yanında olmalıyız.

Umut veren dönüşümler

Neyse ki gıda dünyasında umut veren dönüşümler yaşanıyor. Pandemiden bu yana restoranlar küçük üreticiyle doğrudan iliş­kiler kuruyor. Deprem bölgesin­deki kooperatiflerin en iyi müş­terisi artık yine restoranlar. Ta­rım ürünleri için Buğday Derneği desteği ile yapılan anlaşmalı ta­rım uygulamaları, kontrollü ve nitelikli ürünlerin sofralara ulaş­masını sağlıyor. Yöresel mutfak­ların temsilcileri, kendi bölgele­rinin ürünlerini hem korumak hem tanıtmak için yarışıyor.

Bu değişim artık sadece “teda­rik” değil; bir anlayış meselesi. “Sosyal Tedarik”, “Sorumlu Sa­tınalma” gibi kavramlar, gıdanın değer zincirinde yeni bir dil oluş­turuyor. Gastronominin kaldıraç etkisi en çok burada görülüyor.

Sorumlu Restoran Hareke­ti (SRH), Akkomarka Restoran Topluluğu’nun öncülüğünde, İBB iştiraki BelTur’un desteğiy­le bu alandaki işbirliklerini bü­yütüyor. Gıda atıklarının yüzde 25’ini oluşturan garnitür seçimi artık misafir tercihine bırakılı­yor. Mutfak personeline “Kayna­ğında Azalt” prensibiyle eğitim­ler veriliyor. Kompost dönüşüm projeleriyle atıklar barınaklar­daki sahipsiz hayvanlar için ma­maya dönüşüyor.

Otellerden sonra restoranlar için de Sürdürülebilirlik bir ko­şul haline geliyor.

Küresel Sürdürülebilir Tu­rizm Konseyi (GSTC), 2024 yılı­nın ortasında yeme-içme sektö­rü için yeni bir uluslararası kri­ter seti geliştireceğini duyurdu. Bu önemli çalışmada, Kapadok­ya Üniversitesi öncülüğünde ku­rulan ve uluslararası gastronomi uzmanlarından oluşan bir tek­nik ekip aktif görev üstleniyor. GSTC, kriter setinin oluşturul­ması sürecinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile iş birliği yapıyor. TGA, GSTC’nin sürdürülebilirlik kri­terlerinin geliştirilmesine çeşitli düzeylerde destek sağlıyor. Zen­gin gastronomi mirasına sahip Türkiye, 2022 yılından bu yana oteller için zorunlu hale getirilen sürdürülebilir turizm programı­nı, şimdi de restoranlara uygula­maya hazırlanıyor. Yeni kriter se­tiyle desteklenecek bu uygulama, dünya çapında bir ilk olma özelli­ği taşıyor ve GSTC tarafından be­lirlenecek uluslararası kriterler için de öncü ve yol gösterici bir model olarak öne çıkıyor.

Lüferden iyi haber var

Ve güzel haberlerden biri de lüferden geldi. İstanbul Ticaret Odası, Boğaziçi Lüferine coğra­fi işaret almayı başardı. İstan­bul’un lüferi daha iyi korunacak ve hem denizden hem sofradan eksilmeyecek.

Son 30 yılda gastronomi dün­yası büyük bir dönüşüm geçirdi. Bugün şefler sadece menü yaz­mıyor. Ürün tedarikinden enerji tasarrufuna, insan kaynağı geli­şiminden geri dönüşüme kadar birçok başlıkta düşünmek, üret­mek ve çözüm ortağı olmak zo­rundalar.

Sürdürülebilirliği merkezine almayan hiçbir yapı artık uzun soluklu olamaz.

Mevsimler değişiyor. İstan­bul’un, Anadolu’nun en güzel iki bahar ayı bizi bekliyor. Şeyle­rin geçiciliğini unutmayın, ama hüzne de kapılmayın. Çiçek aç­mış bir ağacı seyredin, İstan­bul’daysanız Baltalimanı Japon Bahçesi'nde yürüyün, Boğaz va­puruna binip erguvanları sey­redin, pazara gelen her sebzeye coşkuyla selam verin. Lalelere ne kadar ödendiğini artık hesap­lamayın. Zaten sadece köşklerin bahçesinde kaldı, azıcık.

BAHARI SOFRALARINA TAŞIYAN RESTORANLARI DESTEKLEYİN

Michelin yıldızlı Şef Pınar Taşdemir’in Araka’sında incelikle dokunulmuş en güzel bahar tabaklarını tadın.

Araka: Yeniköy, Kapalı Bakkal Sk.

No:8, 34464 Sarıyer/İstanbul

İletişim: 0533 392 72 33

Alaçatı’da Asma Yaprağı’nda Ege’nin baharını ve tazeliğini yaşayın. Asma Yaprağı 2024’te Yeşil Michelin yıldızı aldı.

Asma Yaprağı:7 152 Sokak, No:143/1

Alaçatı/Çeşme

İletişim: 05389121290

Gaziantep kebapçılarının baharını kaçırmayın, Keme, Çağla ve Yeni Dünya Kebapları ile tanışın.

Sahan - İstanbul

Develi – İstanbul

İmam Çağdaş 1887 – Gaziantep