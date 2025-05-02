Şimdi moda Skingevity

Sağlık alanında nasıl önleyi­ci tedaviler ve uzun yaşam önemliyse, estetikte de bu kavramlar trend olmaya başladı. Anlık güzelliktense sağlıklı, do­ğal ve uzun ömürlü uygulamalar öne çıkıyor.

Moda trendleri gibi, artık estetikte de trendler var. Bu yaz estetik dünyasında neler göreceğiz?

Bu yaz hatta önümüzdeki yıl­larda minimal invaziv işlemler daha ön planda olacak gibi görü­nüyor. Sürdürülebilirlik, yaşa­mımızın her alanında olduğu gi­bi burada da karşımıza çıkıyor. Longevity gibi artık skingevity terimi sıkça karşımıza çıkacak. Daha radikal işlemler yerine da­ha doğal, önleme amaçlı, cilt ka­litesini artırmaya yönelik tedavi­ler ön planda. Artık yüzün şeklini değiştirmekten çok, kaybedileni yerine koyma amacında olan kol­lajen sentezletmeye yönelik te­daviler popüler. Somon DNA’lı gençlik aşıları, mineral aşılar, ameliyatsız yüz germe dediğimiz ısıl cihazlar benim de çok severek yaptığım uygulamalar. Bu teda­vileri yaş gruplarına göre planlı­yoruz.

MUTLAKA DOKTOR KONTROLÜNDE!

Botox ve dolgunun sağlığa zararları konusunda çeşitli iddialar var. Bu konuda uyarılarınız olur mu?

Botox aslında bir tür kas gev­şetici ilaçtır, bu ne­denle ürün mut­laka sertifika­lı olmalıdır. Çok fazla sahte ürün mevcut. Bu ürün­lerin doz miktarla­rı ve ürün gü­venilirliği bi­linmediği için de sağlığı tehdit edi­yor. Bu nedenle botulinum tok­sin uygulamaları mutlaka hekim kontrolünde ve mutlaka Sağlık Bakanlığı’nın onaylamış oldu­ğu ürünlerle yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın onaylamış oldu­ğu ürünlerle işlem yapıldığında güvenli bir işlemdir. Dolgular da hyalüronik asit içerikli ürünler­dir. Bu ürünlerin FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı ve yabancı madde oranı en düşük olanının seçilmesi işlemin ürün bakımın­dan güvenliğini sağlar. Bu konuda eğitim almış, anatomi bilgisine sahip ve komplikasyon geliştiğin­de bunu yönetebilecek bir doktor tarafından yapıldığında olduk­ça güvenli bir işlemdir. Çünkü ne yazık ki yaş alma ile birlikte yü­zümüzden yağ doku, bağ doku ve hatta kemik dokudan bile kayıp­lar yaşıyoruz ve bu doku kayıpla­rının telafisi yağ ya da hyalüro­nik asit dolgularla yapılabiliyor. Danışanlarıma bu tür işlemleri mutlak suretle bir hekime yaptır­malarını ve kullanılan ürünün ka­litesini, onaylarını sorgulamala­rını öneririm.

Güneş yüzünü gösterdi, kadınların en büyük sorunlarından biri de güneş lekeleri. Lekeler için nasıl bir koruma yöntemi önerirsiniz?

Lekeler cilt alanında en zorlu tedavi edebildiğimiz lezyonlar­dır. Kış aylarında güneş dik açı ile gelmeden leke mezoterapileri, la­zer tedavileri planlanmalıdır. Yaz geldiğinde ise mutlak suretle gü­neş koruyucu kremimizi, fiziksel bariyerlerimizi (şapka- gözlük) kullanılmalı, nemlendiricileri ih­mal etmemeliyiz. Özellikle cildi­miz kuruyken lekelenme oranı daha yüksektir. Bu nedenle hem yeterli oranda su içmeli hem de nem mezoterapileri ve aşıları ile cilt bariyerimizi güçlen­dirmeliyiz.

Saç ekimi, estetik gibi uygulamalar için Türkiye’ye birçok ülkeden hasta geliyor. Bunda etkili olan fiyatlar mı, uzmanlık mı?

Önceleri fiyat olan tercih sebebi artık nihayet tecrübe olarak yeri­ni buldu. Özellikle saç ekimi tec­rübemiz birçok ülkenin oldukça ilerisinde. Hem teknik detaylarda hem de tıbbi olarak donamımız ol­dukça iyi. Estetik alanında da ay­nı şekilde tecrübemiz ve manipü­lasyon yeteneğimiz birçok ülke­deki meslektaşlarımıza göre çok iyi. Bunda hem sayı olarak hem de farklı ırk yaklaşımımızın olması bence etkili faktörler.

Fakat son yıllarda merdiven al­tı tabir ettiğimiz güzellik salon­larında yapılan estetik işlemler, akreditasyonu olmayan kişilerin yapmış olduğu uygulamalar, ak­redite olmayan mekanlarda iş­lem yapılması nedeniyle yurt dı­şında bizi "black market" olarak adlandırmaya çalışıyorlar.

1 AY İÇİNDE ETKİ GÖSTERİR

Mayo ve bikini mevsimi geliyor. Yaza selülitsiz, ince girebilmek için neler yapmalıyız?

Bölgesel incelme ve selülit ki­mi zaman birlikte kimi zaman ayrı ayrı tedavi edilen bir durum. Selülit bilindiği üzere bir tür do­laşım bozukluğu sonucu ortaya çıkan kollajen bozukluğudur. Bu nedenle öncelikle dolaşımı ar­tırmak için tedavi planlamak ge­rekir.

Selülit tedavisinde selülit de­recelendirmesine göre enzima­tik tedaviler ve mezoterapiler yapılabilir. Eğer selülit derecesi 4.derece dediğimiz derecedeyse burada altın iğne, radyofrekans gibi tedavilerden destek alıyoruz. Medikal destek tedavilerinin ya­nısıra manuel masaj, G5, LPG gi­bi cihazlardan da faydalanıyoruz. Evde kuru fırçalama, yürüyüş ve özellikle beslenmeye dikkat edil­mesini istiyoruz ki, tedavimiz da­ha etkili olsun.

Bölgesel incelme tedavilerinde de uygun kişilerde belirli bir böl­gede biriken yağ lipoliz tedavile­riyle tedavi edilebilir. Burada da yağlanma bölgesi, kişinin tedavi­ye uyumu, yağ miktarı önemlidir.

Bu tedavilerin etkileri 3 hafta 1 ay içerisinde görülmeye başlar.

Skingevity nedir?

Skingevity, cilt sağlığını uzun vadeli olarak koruma ve yaşlanma belirtilerini önleme odaklı bir kavram­dır. “Skin” (cilt) ve “lon­gevity” (uzun ömür) keli­melerinin birleşiminden türetilmiştir. Estetik ve der­matoloji dünyasında gide­rek popülerleşen bu terim, cildin genç, sağlıklı ve canlı görünümünü sürdürmek için koruyucu, önleyici ve minimal invaziv tedavilere odaklanır.

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