Şimdi moda Skingevity
Yaz kapıda. Hem plajlarda hem de şehirde stil sahibi görünmek isteyenler için 2025 yazı, estetik ve güzellik trendlerinde sürdürülebilirlik, doğallık ve yenilikçi yaklaşımlarla dolu. Bu yazın öne çıkan estetik trendlerinden bölgesel incelmeye, cilt bakımından saç ekimine kadar merak edilen her şeyi Dr. Merih Tombul Yeşildal’a sorduk.
Sağlık alanında nasıl önleyici tedaviler ve uzun yaşam önemliyse, estetikte de bu kavramlar trend olmaya başladı. Anlık güzelliktense sağlıklı, doğal ve uzun ömürlü uygulamalar öne çıkıyor.
Moda trendleri gibi, artık estetikte de trendler var. Bu yaz estetik dünyasında neler göreceğiz?
Bu yaz hatta önümüzdeki yıllarda minimal invaziv işlemler daha ön planda olacak gibi görünüyor. Sürdürülebilirlik, yaşamımızın her alanında olduğu gibi burada da karşımıza çıkıyor. Longevity gibi artık skingevity terimi sıkça karşımıza çıkacak. Daha radikal işlemler yerine daha doğal, önleme amaçlı, cilt kalitesini artırmaya yönelik tedaviler ön planda. Artık yüzün şeklini değiştirmekten çok, kaybedileni yerine koyma amacında olan kollajen sentezletmeye yönelik tedaviler popüler. Somon DNA’lı gençlik aşıları, mineral aşılar, ameliyatsız yüz germe dediğimiz ısıl cihazlar benim de çok severek yaptığım uygulamalar. Bu tedavileri yaş gruplarına göre planlıyoruz.
MUTLAKA DOKTOR KONTROLÜNDE!
Botox ve dolgunun sağlığa zararları konusunda çeşitli iddialar var. Bu konuda uyarılarınız olur mu?
Botox aslında bir tür kas gevşetici ilaçtır, bu nedenle ürün mutlaka sertifikalı olmalıdır. Çok fazla sahte ürün mevcut. Bu ürünlerin doz miktarları ve ürün güvenilirliği bilinmediği için de sağlığı tehdit ediyor. Bu nedenle botulinum toksin uygulamaları mutlaka hekim kontrolünde ve mutlaka Sağlık Bakanlığı’nın onaylamış olduğu ürünlerle yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın onaylamış olduğu ürünlerle işlem yapıldığında güvenli bir işlemdir. Dolgular da hyalüronik asit içerikli ürünlerdir. Bu ürünlerin FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı ve yabancı madde oranı en düşük olanının seçilmesi işlemin ürün bakımından güvenliğini sağlar. Bu konuda eğitim almış, anatomi bilgisine sahip ve komplikasyon geliştiğinde bunu yönetebilecek bir doktor tarafından yapıldığında oldukça güvenli bir işlemdir. Çünkü ne yazık ki yaş alma ile birlikte yüzümüzden yağ doku, bağ doku ve hatta kemik dokudan bile kayıplar yaşıyoruz ve bu doku kayıplarının telafisi yağ ya da hyalüronik asit dolgularla yapılabiliyor. Danışanlarıma bu tür işlemleri mutlak suretle bir hekime yaptırmalarını ve kullanılan ürünün kalitesini, onaylarını sorgulamalarını öneririm.
Güneş yüzünü gösterdi, kadınların en büyük sorunlarından biri de güneş lekeleri. Lekeler için nasıl bir koruma yöntemi önerirsiniz?
Lekeler cilt alanında en zorlu tedavi edebildiğimiz lezyonlardır. Kış aylarında güneş dik açı ile gelmeden leke mezoterapileri, lazer tedavileri planlanmalıdır. Yaz geldiğinde ise mutlak suretle güneş koruyucu kremimizi, fiziksel bariyerlerimizi (şapka- gözlük) kullanılmalı, nemlendiricileri ihmal etmemeliyiz. Özellikle cildimiz kuruyken lekelenme oranı daha yüksektir. Bu nedenle hem yeterli oranda su içmeli hem de nem mezoterapileri ve aşıları ile cilt bariyerimizi güçlendirmeliyiz.
Saç ekimi, estetik gibi uygulamalar için Türkiye’ye birçok ülkeden hasta geliyor. Bunda etkili olan fiyatlar mı, uzmanlık mı?
Önceleri fiyat olan tercih sebebi artık nihayet tecrübe olarak yerini buldu. Özellikle saç ekimi tecrübemiz birçok ülkenin oldukça ilerisinde. Hem teknik detaylarda hem de tıbbi olarak donamımız oldukça iyi. Estetik alanında da aynı şekilde tecrübemiz ve manipülasyon yeteneğimiz birçok ülkedeki meslektaşlarımıza göre çok iyi. Bunda hem sayı olarak hem de farklı ırk yaklaşımımızın olması bence etkili faktörler.
Fakat son yıllarda merdiven altı tabir ettiğimiz güzellik salonlarında yapılan estetik işlemler, akreditasyonu olmayan kişilerin yapmış olduğu uygulamalar, akredite olmayan mekanlarda işlem yapılması nedeniyle yurt dışında bizi "black market" olarak adlandırmaya çalışıyorlar.
1 AY İÇİNDE ETKİ GÖSTERİR
Mayo ve bikini mevsimi geliyor. Yaza selülitsiz, ince girebilmek için neler yapmalıyız?
Bölgesel incelme ve selülit kimi zaman birlikte kimi zaman ayrı ayrı tedavi edilen bir durum. Selülit bilindiği üzere bir tür dolaşım bozukluğu sonucu ortaya çıkan kollajen bozukluğudur. Bu nedenle öncelikle dolaşımı artırmak için tedavi planlamak gerekir.
Selülit tedavisinde selülit derecelendirmesine göre enzimatik tedaviler ve mezoterapiler yapılabilir. Eğer selülit derecesi 4.derece dediğimiz derecedeyse burada altın iğne, radyofrekans gibi tedavilerden destek alıyoruz. Medikal destek tedavilerinin yanısıra manuel masaj, G5, LPG gibi cihazlardan da faydalanıyoruz. Evde kuru fırçalama, yürüyüş ve özellikle beslenmeye dikkat edilmesini istiyoruz ki, tedavimiz daha etkili olsun.
Bölgesel incelme tedavilerinde de uygun kişilerde belirli bir bölgede biriken yağ lipoliz tedavileriyle tedavi edilebilir. Burada da yağlanma bölgesi, kişinin tedaviye uyumu, yağ miktarı önemlidir.
Bu tedavilerin etkileri 3 hafta 1 ay içerisinde görülmeye başlar.
Skingevity nedir?
Skingevity, cilt sağlığını uzun vadeli olarak koruma ve yaşlanma belirtilerini önleme odaklı bir kavramdır. “Skin” (cilt) ve “longevity” (uzun ömür) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Estetik ve dermatoloji dünyasında giderek popülerleşen bu terim, cildin genç, sağlıklı ve canlı görünümünü sürdürmek için koruyucu, önleyici ve minimal invaziv tedavilere odaklanır.
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