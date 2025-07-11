Şimdi yollar ‘üstsüz’lerin

Yaz aylarının etkisini iyice hissettirdiği bugünlerde otomotiv pazarında da mevsimsel değişiklikler yaşandı. Otomobil tutkunları özellikle Ege ve Akdeniz gibi kıyı şehirlerde rota çizmeye başladı. Bunun yanında megakent İstanbul’da da trafikte üstü açılabilir modellerin yoğunluğu görüldü. Üstü açılabilir araçlar yeniden gündeme geldi fakat bu modellere ulaşmak artan döviz kuru ve yüksek ÖTV ile birlikte zorlaştı. Bunun yanında azalan ürün çeşitliliği nedeniyle de bu tarz üstsüzlere artık ulaşmak daha zor. Bu tabloya rağmen, bazı seçili markalar Türkiye yollarına araçlarını tek tek çıkarıyor. Satış adetleri düşük de olsa kimi prestij için kimisi de siparişe göre hareket ediyor. İmaj gücü yüksek olan bu modeller aslında bir anlamda markaların vitrindeki ‘amiral gemileri’ olarak dikkat çekiyor.

Dokuz marka Türkiye’de üstünü açabiliyor

Bu pazarda Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Maserati, Porsche, Mercedes-Benz, MINI ve Fiat markalar; sınırlı sayıda da olsa Türkiye’de üstü açık seçenekler sunmaya devam ediyor. Bazı modellerde açılır sert tavan yer alırken bazılarında da kumaş tavan tercih ediliyor. Aralarındaki fiyat farkı mı? Milyonlar oynuyor. Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla alınması mümkün olan bazı modelleri sırladık. Hangi motor seçenekleriyle geliyorlar.

İşte sınırlı dokuz model şöyle:

Bentley Continental GTC Speed



İngilizler üstsüz süper spor otomobil konusunda oldukça uzmanlaşmış. Bu markalardan biri de Bentley Continental GTC Speed. Bildiğimiz Continental GT Coupe'nin üstü açılabilir versiyonu olan GTC Speed de aynı heyecan verici tasarıma sahip. Tabii yeni nesil son derece güçlü yeni hibrit güç aktarma sistemini de barındırıyor. Ultra-Performance Hybrid olarak adlandırılan bu güç aktarma sistemi, 4.0 litre V8 benzinli motoru güçlü bir elektrikli motorla bir araya getirdi. 782 beygir güç 1000 NM tork. Araç 3,4 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkıyor. Maksimum hızı da 285 km/s. Yakıt tüketimi de 100 km’de sadece 4.3 litre. Kumaş tavan 19 saniyede açılıyor.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+

Alman üretici Mercedes-Benz’in dikkat çeken modellerinden biri olan AMG SL 63 4MATIC+ de üstsüz modellerden. 4.0 litrelik biturbo adı verilen V8 motor, 4 tekerden çekiş sistemiyle sunuluyor. 585 beygir gücündeki otomobilin 0-100 km hızlanması 3,6 saniye.

Aracın maksimum hızı saatte 315 kilometre. Ortalama tüketim 100 kilometrede 13,4 litre seviyelerinde. Tam otomatik çalışan kumaş tente, 60 km/saat hıza kadar otomatik olarak açılıyor.

Maserati Gran Cabrio Folgore

Maserati de uzun bir süredir üstsüz süper spor modeller sunan markalardan. Maserati Gran Cabrio Folgore, markayı geleceğe taşıyarak hem elektrikli hem de sert bir sporcu. Segmentindeki ilk tam elektrikli cabrio olma özelliğini taşıyan modelde 92,5 kwh bir batarya kapasitesi bulunuyor. 270 kw kadar şarjı destekliyor. 761 beygir güç ve 1350 NM tork 4 tekere iletiliyor.

Araç 0’dan 100 km hıza ise sadece 2,8 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız ise saatte 290 kilometre olarak hesaplanmış. Pil yüzde 16’nın altına düştüğünde aracın maksimum hızı saatte 130 kilometre olarak sınırlanıyor. Aracın menzili de 440 km. Kumaş tente tavan ise 14 saniyede açılıyor. 16 saniyede kapanıyor.

Aston Martin DB12 Volante

İngiliz lüks otomotiv üreticisi Aston Martin, DB12 Volante modelini geçen yıllarda tanıtmıştı. Markanın yeni nesil spor otomobillerinin ilklerinden biri olan DB12 Coupe’ye adeta yoldaş olan bu üstsüz model, sadece havadar değil aynı zamanda tam bir hız makinası. Model, muhteşem Super Tourer performansını ve yol tutuşunu, tavanı açık sürüşün karşı konulamaz duyusal heyecanıyla birleştiriyor.

4 litrelik benzinli V8 motorun görev yaptığı araç 680 beygir gücünde. 800 NM torkuyla otomobilin son hızı da 325 kilometre/s olarak hesaplanmış. Aracın 0-100 km hızlanması da sadece 3,7 saniye. 8 kat yalıtıma sahip tente tavan 14 saniyede açılırken, 16 saniyede de kapanıyor.

BMW M8 Cabrio

Alman üretici BMW’nin kilometre taşı versiyonlarından biri olan M serilerinde de cabrio seçenekleri sunuluyor. Aynı zamanda Alman devi Türkiye’de en fazla cabrio modeli listesinde tutan markalardan. BMW M8 Cabrio modeliyle birlikte, yarış otomobili ruhunu caddeye yansıtmayı başaran modellerden.

4.4 litrelik turbo 8 silindirli M TwinPower benzinli motora sahip olan araç, 625 beygir güç üretiyor. Bu motor 750 NM torka sahip ve 0’dan 100 kilometre için saatte 3,3 saniye yeterli oluyor. Araç 0’dan 200 kilometre hıza ise sadece 11,1 saniyede ulaşıyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi 11,6 litre seviyesinde. 8 ileri M Steptronic şanzıman ile sunuluyor.

Ferrari SF90 Spider

Dünyanın en iyi bilinen süper spor otomobil markalarından biri olan Ferrari de sunduğu açık otomobil modelleriyle bu kervana katılan markalardan. Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan Ferrari SF90 Spider da sadece tasarım değil teknik anlamda da oldukça güçlü. Araçta 4 litrelik bir V8 motor görev yapıyor. Bu motor sadece 162 kw elektrikli motor gücüne sahip. 7,9 kwh bir pil kapasitesi var.

Bataryalar doluyken sadece elektrikle araç 25 kilometre menzil sunuyor. Aracın 0-100 km hızlanması da sadece 2,5 saniye. F1 8 ileri şanzımanla aracın ortalama tüketimine elektrikli motor desteği büyük. Sadece 6,9 litrelik tüketim değeri ortaya koyuyor. Hardtop tavan 14 saniyede açılıyor.

Porsche 911 Carrera S Cabriolet

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche birçok modelde cabrio seçeneğini de sunuyor. Porsche 911 Carrera S Cabriolet de bunlardan biri. 6 silindirli 3.0 litrelik benzinli boxer motora sahip olan araç, 480 beygir güç 530 NM’de tork üretiyor.

0-100 km hızlanmasını sport chrono adını verdikleri paketle 3,5 saniyede tamamlayan modelin 0-200 kilometre hızlanması ise 12,3 saniye. 8 ileri Porsche Doppelkupplung adı verilen şanzımana sahip modelin ortalama tüketimi de 10,8 litre olarak hesaplanmış.