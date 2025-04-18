Sinema sektörü kayıp 20 milyarın peşinde

Fikret ÇENGEL

Oysa sinema salonları uzun zamandır sessiz. Seyirci sayısının düşük kalmasının sebepleri uzun zamandır tartışılıyor. Salonları hareketlendirecek yerli filmlerin az oluşu, orijinal senaryo eksikliği ve dijital platformların meydana getirdiği yeni alışkanlıkların sinema seyircisi sayısına negatif etki ettiği konuşuluyor.

Pandemi, izleyici oranının düşmesinde en etkin faktör

Elbette pandemi, sinema izleyici oranının düşmesinde en etkin faktör oldu. Seyircileri salonlara çekecek indirimler ve kampanyalar da pozitif bir etki vermedi. Pandemi öncesi yani 2016-2019 yılları arasında Türkiye’de 1200 film vizyona girdi. Bu filmler için 201 milyon izleyici sinemaya gitti ve ortalama 13 lira olan bilet fiyatı ile sektöre yaklaşık 3 milyar TL hasılat bıraktı. 2020 ve 2021 yılla rını dikkate almazsak, 2022 dahil takip eden 3 yılda 1150 film vizyona girdi. Bu 3 yılda izleyici sayısı yüzde 50 düşerken salonlara 100 milyona yakın film sever geldi ve 9 milyar lira hasılat bıraktı. Fakat bu 3 yılın bilet ortalama fiyatı 100 lira oldu. Pandemi öncesi ve sonrasını ayırdığımızda izleyici sayı sı yüzde 50 düşüp, bilet fiyatları 7 kat artarken, hasılat sadece 3 kat büyümüş. Basit bir matematik hesabı yaparsak, sinema sektörü pandemi öncesi seyirci sayısına ulaşırsa hasılatın 30 milyar liraya çıkması mümkün. Yani sektörün bugünkü kaybı yaklaşık 20 mil yar lira. Bakalım ‘Bir Minecraft Filmi’ sektör için bir ışık yakabilecek mi?