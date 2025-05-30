Sinema ve yemek buluşması

Sev­gili Gülper Ertuğ ile üç yıldır bu proje üzerine konuşuyo­ruz, zorluklara rağmen bu yıl farklı bir bakış açısı ile festi­vali yapmayı başardı. Üstelik festivalin ertelenmesine, des­teğin azalmasına rağmen ba­şardı. İzmir ve Urla’dan gelen sinema severler, sinema ve gastronomi yazarları, yönet­menler, oyuncular, akademis­yenler, şefler ve öğrenciler bir aradaydı. Urla gastronomisi­nin yıldızları Ozan Kumba­sar, Osman Sezener, Osman Serdaroğlu konuşmacılar arasındaydı; hem gastronomi hem sinema öğrencilerine il­ham verdiler. Yaşar Üniver­sitesi Gastronomi bölümün­den kıymetli hocamız Seda Genç ve Ahmet Uhri ev sahi­bi pozisyonu ile değer katan konuşmalar yaptılar. Topkapı Üniversitesi İletişim Fakülte­si dekanı İlkay Kanık yönet­men Jale Demirkol ile yemek belgeselleri, gastronomi festi­valleri üzerine konuştu. Tas­te Cinema etkinliği harikaydı.

Benim modera­törlüğümde Er­kan Can, Güven Kıraç, Serdar Akar sinemada yemek sahne­lerini konuş­tuk, başrolde mutfak var­dı.

Dünya prömi­yerini yapan ‘Digesting Sus­tainability” gösteririmi ar­dından gerçekleşen söyle­şide yapımcı Maria Paulina Duque, afet bölgesinde çeki­len filmin zorluklarını akta­rarak, belgesel sürecinin ön­görülemeyen yönlerine dik­kat çekti. Kıymetli hocamız İsmail Ertürk gastronomi dünyasının sürdürülebilirlik ilkeleriyle daha fazla bütün­leştiğini belirtti. Ertürk, Mi­chelin Yeşil Yıldız örneğiyle sürdürülebilir gastronomi­nin görünürlüğünün arttığı­nı kaydetti.

Nazan Kesal oyunculuğun felsefesini üzerine nefes ke­sen bir konuşma yaptı. Ak­şam yemeğinde Ahmet Gü­zelyağdöken Seferihisar’ın Armola peyniri, 5 yıl dinlen­miş İzmir tulum peyniri, kı­zarmış nohut mayası ekmek, tarama ve keşkek, oğlak tan­dırlı menüsü ile damakları şenlendirdi.

“Sofradan Beyaz Perde­ye: Yemek ve Sinemanın Bu­luşma Noktası” temasıyla bu sene ilk kez hayata geçirilen Uluslararası Urla Gastrono­mi Film Festivali, atölye, us­talık sınıfı, tadım etkinlikleri ve film gösterimleri katılım­cılarla buluştu.

Festivale URLADAM ev sa­hipliği yaptı. Ercan Kesal ve Nazan Kesal tarafından Ur­la’da kurulan URLADAM, geçtiğimiz yıl hizmete gir­miş aslında bir kültür sanat merkezi. Çok amaçlı salon­ları, workshop alanları, açık hava tiyatrosu, kütüphanesi, şehir dışından gelen sanatçı­ları ve sanatseverleri ağırla­yan konaklama alanları, kü­çük sanat molaları için kafesi bulunan bir mekan. Yeni bir turizm anlayışı, yarımadaya değer katan bir buluşma mer­kezi burası. Urla Gastronomi Filmleri festivali gastronomi etkinliklerinin sıkıcılığından uzak, multidisipliner bir an­layışla düzenlenmiş etkili ve neşeli içeriği ile dilerim sür­dürülebilir olsun.