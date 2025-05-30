Sinema ve yemek buluşması
Bu haftaki yazımı Urla Gastronomi Filmleri Festivali için geldiğim URLADAM 2 numaralı odanın kapısında yazıyorum. Festival çok iyi bir programla başladı. Festivallerin en zor yılı ilk yıl oluyor. Organizasyonu yapan kişi hem fikrini toparlayacak, hem programı yapacak, hem misafirleri ikna edecek, hem de kaynak bulacak.
Sevgili Gülper Ertuğ ile üç yıldır bu proje üzerine konuşuyoruz, zorluklara rağmen bu yıl farklı bir bakış açısı ile festivali yapmayı başardı. Üstelik festivalin ertelenmesine, desteğin azalmasına rağmen başardı. İzmir ve Urla’dan gelen sinema severler, sinema ve gastronomi yazarları, yönetmenler, oyuncular, akademisyenler, şefler ve öğrenciler bir aradaydı. Urla gastronomisinin yıldızları Ozan Kumbasar, Osman Sezener, Osman Serdaroğlu konuşmacılar arasındaydı; hem gastronomi hem sinema öğrencilerine ilham verdiler. Yaşar Üniversitesi Gastronomi bölümünden kıymetli hocamız Seda Genç ve Ahmet Uhri ev sahibi pozisyonu ile değer katan konuşmalar yaptılar. Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı İlkay Kanık yönetmen Jale Demirkol ile yemek belgeselleri, gastronomi festivalleri üzerine konuştu. Taste Cinema etkinliği harikaydı.
Benim moderatörlüğümde Erkan Can, Güven Kıraç, Serdar Akar sinemada yemek sahnelerini konuştuk, başrolde mutfak vardı.
Dünya prömiyerini yapan ‘Digesting Sustainability” gösteririmi ardından gerçekleşen söyleşide yapımcı Maria Paulina Duque, afet bölgesinde çekilen filmin zorluklarını aktararak, belgesel sürecinin öngörülemeyen yönlerine dikkat çekti. Kıymetli hocamız İsmail Ertürk gastronomi dünyasının sürdürülebilirlik ilkeleriyle daha fazla bütünleştiğini belirtti. Ertürk, Michelin Yeşil Yıldız örneğiyle sürdürülebilir gastronominin görünürlüğünün arttığını kaydetti.
Nazan Kesal oyunculuğun felsefesini üzerine nefes kesen bir konuşma yaptı. Akşam yemeğinde Ahmet Güzelyağdöken Seferihisar’ın Armola peyniri, 5 yıl dinlenmiş İzmir tulum peyniri, kızarmış nohut mayası ekmek, tarama ve keşkek, oğlak tandırlı menüsü ile damakları şenlendirdi.
“Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” temasıyla bu sene ilk kez hayata geçirilen Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, atölye, ustalık sınıfı, tadım etkinlikleri ve film gösterimleri katılımcılarla buluştu.
Festivale URLADAM ev sahipliği yaptı. Ercan Kesal ve Nazan Kesal tarafından Urla’da kurulan URLADAM, geçtiğimiz yıl hizmete girmiş aslında bir kültür sanat merkezi. Çok amaçlı salonları, workshop alanları, açık hava tiyatrosu, kütüphanesi, şehir dışından gelen sanatçıları ve sanatseverleri ağırlayan konaklama alanları, küçük sanat molaları için kafesi bulunan bir mekan. Yeni bir turizm anlayışı, yarımadaya değer katan bir buluşma merkezi burası. Urla Gastronomi Filmleri festivali gastronomi etkinliklerinin sıkıcılığından uzak, multidisipliner bir anlayışla düzenlenmiş etkili ve neşeli içeriği ile dilerim sürdürülebilir olsun.