Sinemaları çocuklar ayakta tuttu

2015’te ilk yarıyı 35 milyonla geçen sinema sektörü yılı 60 milyon izleyici ile tamamlamıştı. 2017 sinemanın altın yılı oldu; İlk yarıda 39 milyon olmak üzere tamamında 71 milyon izleyici. O yıl, Recep İvedik 5, Ayla, Aile Arasında, Çalgı Çengi ve Kolonya Cumhuriyeti yapımları 23 milyon izleyiciyi toplamıştı.

Bu yılın ilk altı ayındaki filmlerin yapısına baktığımızda gişede animasyon filmlerinin ezici üstünlüğü yaşandı. Bu yılın en çok gişe yapan filmi 1 milyon 685 bin izleyici ile Rafadan Tayfa: Kapadokya oldu. Hemen ardından 733 bin ile Sihirli Annem ve 702 bin ile Şampiyonlar. Yabancı yapımları dahil ettiğimizde tablo daha da netleşiyor. Listenin ilk 3 sırasında animasyonlar var. 1 milyon barajını geçen Bir Minecraft Filmi, Kirpi Sonic 3 ile Lilo ve Stic. Toplam izleyici sayısı 2 milyonu geçen bu 3 yapımla birlikte, animasyon filmleri toplam gişenin yüzde 40’ını sağladı.

Animasyonlar ekosistem yaratıyor

Tablo dünyada da farklı değil. 2025’in ilk yarısında Çin animasyon yapımlarının başı çekmesiyle ciro 7 milyar doları geçti. 2024’ün tamamında sağlanan 6 milyar doların bu seviyeye yükselmesinde Çin yapımı Ne Zha 2’nin etkisi oldu. 324 milyon izleyici tarafından izlenen yapım 2,2 milyar dolar gişe hasılatı elde etti.

Animasyonların bir özelliği de filmin yanında bir ekosistem yaratması. Ürünleşme ve telif haklarıyla birlikte başarılı yapımlar gişenin birkaç katı gelir ağlıyor. Sadece ciroya bakarak 2019 yapımı Lion King dünya çapında 1,65 milyar dolar ciro yaptı. Frozen, İncredibles, Toy Story, Zootopia ve Minions gibi yapımlar da 1 milyar dolar barajını aşarak üst sıralarda yer aldı. 5 seriden oluşan ve 2002 ile 2016 arasında gösterime giren Buz Çağı (Ice Age) 3,2 milyar doları aşan bir hasılata imza atmıştı.

Uzak Şehir ve Eşref Rüya fanatikleri eylülü bekliyor

Yazın gelmesi ve trend dizilerin sezon finalini yapmasıyla ekranlarda yarışma programların sayısı arttı. Genel izleyici için en kötü zamanlar. Geçtiğimiz dönemin en çok izlenen yapımları olan Uzak Şehir, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti fanatikleri yeni sezonu iple çekiyor. Dahası bu dizilerin YouTube üzerinden izlenen geçmiş bölümleri de reyting rekorları kırıyor. Kulağıma gelenlere göre, fanatikleri yeni sezon gelene kadar dizileri baştan izlemeye koyuldu. Yapımların dijital platformlarındaki performansı, reytinglerle paralel ilerliyor. Eşref Rüya ve Uzak Şehir 2,5 milyon abone sayısı ile YouTube’da kafa kafaya gidiyor. İki dizinin de ilk bölüm izlenme sayısı 30 milyonu aştı. Yeni yayın dönemine kadar her iki dizinin dijital izlenirliği iki katına çıkacak gibi görünüyor.