Sırbistan’ın canlı başkenti Belgrad
Belgrad, Sırbistan’ın başkenti ve Balkanlar’ın en dinamik şehirlerinden biri olarak Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği stratejik bir noktada yer alıyor. Bu “Beyaz Şehir”, 7 bin yıllık tarihiyle Avrupa’nın en eski yerleşimlerinden biri. Roma, Bizans, Osmanlı ve Avusturya- Macaristan gibi medeniyetlerin izlerini taşıyan Belgrad, vizesiz seyahat ve kimlikle giriş kolaylığıyla Türk gezginler için popüler bir destinasyon.
Yaklaşık 1,4 milyon nüfusuyla Sırbistan’ın en büyük şehri olan Belgrad, yüzde 40’ı gençlerden oluşan enerjik bir topluma sahip. Resmi dil Sırpça, ancak turistik bölgelerde İngilizce yaygın. Para birimi Sırp Dinarı (RSD), bazı taksiciler Euro kabul ediyor. Karasal iklime sahip şehirde yazlar sıcak (ortalama 23°C), kışlar soğuk ve yağışlı. En ideal ziyaret zamanı Nisan-Ekim arasında, özellikle de Temmuz-Ağustos.
Belgrad, tarih boyunca stratejik konumu nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Roma’dan Osmanlı’ya, Avusturya-Macaristan’dan Yugoslavya’ya uzanan çalkantılı geçmişi, şehrin mimarisinde, sokaklarında ve kültüründe kendini gösteriyor. 2006’da “Geleceğin Avrupa Kenti” seçilen Belgrad, tarihi dokusuyla modern yaşamı harmanlıyor. Şehir, genç ve dinamik bir atmosfere sahip; sokaklarda müzisyenler, sanatçılar ve canlı bir sosyal yaşam dikkat çekiyor. Stari Grad (Eski Şehir), tarihi yapıları ve kültürel noktalarıyla öne çıkarken, Novi Beograd modern binaları ve iş merkezleriyle farklı bir yüz sunuyor. Zemun ise Tuna Nehri kıyısındaki sakin sokakları ve tarihi evleriyle adeta ayrı bir kasaba hissi veriyor.
Gezilecek yerler
Belgrad, tarih ve doğanın buluştuğu yerleriyle her zevke hitap ediyor. İşte mutlaka görülmesi gereken noktalar:
● Kalemegdan Kalesi ve Parkı: Belgrad’ın simgesi olan bu kale, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği tepede yer alıyor. M.Ö. 3. yüzyıla uzanan tarihiyle Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma surlar, kuleler ve Osmanlı Türbesi’ni barındırıyor. Kalemegdan Parkı, şehrin en büyük yeşil alanı olarak yürüyüş, bisiklet ve manzara keyfi için ideal. Victor Anıtı ve Askeri Müze, kalenin öne çıkan noktaları. Giriş ücretsiz ve 24 saat açık, özellikle gün batımı manzarası büyüleyici.
● Aziz Sava Katedrali: Vračar platosunda yer alan, dünyanın en büyük Ortodoks kiliselerinden biri. Sırp Ortodoks Kilisesi’nin kurucusu Aziz Sava’ya adanmış bu yapı, 134 metre yüksekliğindeki kubbesi ve beyaz mermer-granit dış cephesiyle dikkat çekiyor. İç mekânın restorasyonu devam etse de mimarisi etkileyici. Öğle saatlerinde çan seslerini dinlemek için ideal.
● Knez Mihailova Caddesi: Belgrad’ın en canlı yaya caddesi, İstanbul’un İstiklal Caddesi’ni andırıyor. Tarihi binalar, mağazalar, kafeler ve sokak sanatçılarıyla dolu bu cadde, şehrin kozmopolit ruhunu yansıtıyor. Sırp Bilim ve Sanat Akademisi ve Zepter Müzesi gibi kültürel noktalar da burada. Alışveriş ve fotoğraf çekimi için mükemmel.
● Skadarlija (Bohem Mahallesi): Arnavut kaldırımlı sokakları, geleneksel Sırp restoranları (kafana) ve canlı Balkan müzikleriyle Belgrad’ın bohem tarafını temsil ediyor. 19. yüzyılda sanatçıların buluşma noktası olan bu mahalle, akşam yemekleri ve kültürel deneyimler için vazgeçilmez.
● Ada Ciganlija: Sava Nehri’nde yapay bir yarımada olan bu bölge, Belgrad’ın “denizi” olarak biliniyor. 6 kilometrelik plajı, su sporları (kano, jet ski), bisiklet yolları ve kafeleriyle yaz aylarında popüler. Şehir merkezine 4-5 km mesafede, otobüsle veya yürüyerek ulaşılabilir.
● Zemun Bölgesi: Tuna Nehri kıyısında, Belgrad’dan daha eski bir kasaba. Neolitik döneme uzanan geçmişi, dar sokakları ve pastel renkli evleriyle dikkat çekiyor. Gardoş Kulesi, muhteşem manzarasıyla öne çıkıyor. Balık restoranları ve nehir kenarı kafeleriyle gastronomi açısından zengin.
Müzeler ve kültürel noktalar
Belgrad, tarih ve bilim meraklıları için zengin müzelere sahip:
● Sırbistan Ulusal Müzesi: Cumhuriyet Meydanı’nda, 1844’ten beri hizmet veren bu müze, tarih öncesi Vinča kültüründen orta çağa uzanan 400 binden fazla eseri sergiliyor. Miroslav İncili ve antik Mısır mumyaları öne çıkıyor. Giriş ücreti 200 RSD, pazartesi hariç 10.00-18.00 açık.
● Nikola Tesla Müzesi: Ünlü mucit Nikola Tesla’nın evinde yer alan bu müze, Tesla bobini, alternatif akım motoru ve kişisel eşyalarını sergiliyor. İngilizce rehberli turlar ve deneyler mevcut. Giriş 800 RSD, 10.00-20.00 açık.
● Askeri Müze: Kalemegdan Kalesi’nde, Sırp tarihine dair silahlar, üniformalar ve belgeler sergileniyor. Kale ziyaretiyle birleştirilebilir.
● Yugoslav Tarihi Müzesi: Tito dönemi ve Yugoslavya tarihine odaklanıyor, komünist geçmişi anlamak için ideal.
● Etnografya Müzesi: Balkan kültürünü yansıtan geleneksel kıyafetler ve eşyalar sergileniyor.
● Çağdaş Sanat Müzesi: Modern sanat meraklıları için etkileyici bir koleksiyon sunuyor.
Belgrad’ın sıcak ruhunu hissedin
Belgrad, misafirperver ve enerjik bir şehir. Kalemegdan Kalesi’nde gün batımını izlemek, Skadarlija’da canlı müzik eşliğinde Sırp lezzetlerini tatmak, Knez Mihailova’da sokak sanatçılarını dinlemek veya Ada Ciganlija’da yazın tadını çıkarmak, bu şehrin sunduğu unutulmaz deneyimlerden sadece birkaçı. Vizesiz seyahat kolaylığı ve uygun fiyatlarıyla Belgrad, Balkanlar’da hem tarih hem de eğlence arayanlar için ideal bir destinasyon. Nehir kıyısında bir kahve içip şehrin akışını izlediğinizde, Belgrad’ın sıcak ve samimi ruhunu derinden hissedeceksiniz.
Aktiviteler ve eğlence
Belgrad, tarih ve eğlenceyi birleştiren aktivitelerle dolu:
● Ücretsiz yürüyüş turları: Belgrad’ın gençleri tarafından düzenlenen turlar, şehrin tarihini ve alternatif yönlerini keşfetmek için harika. Belgrad Alternatif Rehber veya Belgrad Ücretsiz Turlar önerilir.
● Nehir kıyısında eğlence: Tuna ve Sava nehirleri kıyısındaki yüzen barlar (splavovi), gece hayatının kalbi. Brankow Bridge ve Freestyler gibi mekanlarda canlı müzik ve dans keyfi yaşanabilir. Gece geç saatlerde nehir kıyılarında dikkatli olun.
● Ada Ciganlija’da spor: Yaz aylarında kano, yelken, su kayağı veya bisiklet gibi aktivitelerle hareketli bir gün geçirebilirsiniz.
● Skadarlija’da canlı müzik: Geleneksel kafanalarda Balkan müzikleri eşliğinde akşam yemeği, Belgrad’ın ruhunu hissettiriyor.
● Zemun’da manzara: Gardoş Kulesi’nden Tuna Nehri manzarasını izleyebilir, dar sokaklarda fotoğraf çekebilirsiniz.
● Pazar gezintisi: Zeleni Venac Pazarı’nda taze ürünler ve yerel lezzetler keşfedilebilir.
Yeme-içme kültürü
Belgrad mutfağı, Balkan, Osmanlı ve Avusturya etkilerini harmanlayarak doyurucu ve lezzetli tatlar sunuyor. İşte öne çıkan lezzetler ve mekânlar:
● Cevapi ve Pljeskavica: Parmak şeklinde köfteler (cevapi) ve hamburger benzeri pljeskavica, soğan ve ajvar (biber sosu) ile servis ediliyor. Walter Sarajevski Cevap (Skadarlija), cevapi için en iyi adreslerden.
● Burek: Peynirli veya etli yufka böreği, kahvaltı veya atıştırmalık için ideal. Trpkovic Pekara, taze burekleriyle ünlü.
● Karađorđeva Šnicla: Pane edilmiş, içi peynir veya jambon dolu et rulosu. Tri Šešira (Skadarlija), geleneksel Sırp yemekleri ve canlı müzikle önerilir.
● Sarma: Lahana ile sarılan etli dolma, kajmak (krema-peynir karışımı) ile servis ediliyor. Znak Pitanja, tarihi bir binada otantik lezzetler sunuyor.
● Ambar: Tuna kıyısında, modern Yugoslav mutfağıyla şık bir deneyim vadediyor.
● Zeleni Venac Pazarı: Taze meyve, sebze ve yerel lezzetler için ideal. Çevresindeki fast-food restoranlarda uygun fiyatlı cevapcici ve pide bulunur. Skadarlija’daki kafanalarda Balkan müzikleri eşliğinde yemek yemek, Belgrad’ın ruhunu hissettiriyor. Mala Gostionica gibi uygun fiyatlı restoranlar da yerel tatları denemek için iyi bir seçenek.
Pratik bilgiler
● Ulaşım: Nikola Tesla Havalimanı’ndan şehir merkezine 72 numaralı otobüs (90 RSD) veya taksi (1.500 RSD) ile ulaşım mümkün. Şehir içinde otobüs, tramvay ve troleybüs için BusPlus kartı kullanışlı.
● Konaklama: Şehir merkezinde Hotel Moskva (lüks) veya Hostel Bongo (bütçe dostu) gibi seçenekler mevcut. Knez Mihailova ve Kalemegdan’a yakın oteller önerilir.
● Güvenlik: Merkezi bölgeler güvenli, ancak gece geç saatlerde tren istasyonu ve nehir kıyılarında dikkatli olun.
● Gece Hayatı: Belgrad, canlı gece hayatıyla ünlü. Skadarlija’daki kafanalar ve nehir kıyısındaki kulüpler 18 yaş üstü için tüm gece açık.
● İklim ve Ziyaret Zamanı: Yazlar sıcak ve hareketli, kışlar soğuk. Temmuz-Ağustos, festivaller ve açık hava aktiviteleri için en iyi dönem.