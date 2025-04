Sirena 42 Türkiye'de doğdu, Avrupalı oldu

Takip Et

Volkan DEMİRKUŞAK

2026 yılında suya inecek olan Sirena 42M, Luca Vallebona ve Hot Lab Design imzalı tasarımları ve Van Oassanen sorumluluğundaki yat mimarisiyle suya inmek için sabırsızlanıyor.

Özellikle Fransa Cannes Fuarı’nda ve Düseldorf’ta her yıl ade ta şov yapan, Fransız ve İtalyan markalarla birlikte gövde gösterisinde bulunan Türk marka Sirena, Avrupa pazarı satışları için de Ocean Independence ile anlaş maya vardı. Sirena CEO’su Çağın Genç bu işbirliğiyle hem tersane hem de marka adına çok önemli bir yol kat ettiklerini ve endüstri açısından faydalı bir işbirliğine imza attıklarını söyledi.

42 M ve 118 modelleri ile yakın dönemde ilgi çekecek olan Sirena, geniş ve büyük kompozit model ağını da geliştirmeye devam edecek. 36 metrelik 118’in özel tasarım isimleri, Sirena’nın iç tasarım ekibi tarafından çizildi. Üç güverteli gövde, geniş güneşlenme alanı, dinlenme alanları, geniş iç mekan ve opsiyonel havuz gibi zengin ve farklı müşterilerin beklentilerine hitap edecek kadar çeşitli donanım seçenekleriyle bezeli. Sirena 42M ve Sirena 118’in 2026 yılı içerisin de tamamlanıp suya indirilme si bekleniyor. Bu modeller markanın süper yat konusundaki ki lit taşları olacak. Bu sayede bir Türk markası, yaklaşık 1500 çalışanıyla, dünya denizciliğinde çok önemli bir bayrak taşıyıcılı ğı rolü üstlenerek, hem fuarlar da hem de denizlerde yer almaya devam edecek.

BMW ile Mardin turu

Anadolu'nun en kadim coğrafyalarından Mardin, turizmde çok daha iyi bir yere gidiyor. Mardin’e en son yaklaşık on yıl önce gelmiş tim, o zaman da kiliseler, manas tırlar, tarihi yapılar, camiler ve en önemlisi de be kadim şehirde ki kültürel mozaik beni çok etkilemişti. Bu coğrafyaya tekrar gel me sebebim BMW’nin yenilenen ve 4’üncü jenerasyonuna kavuşan SAV modeli X3 ile tanışmak oldu.

İlk etapta Güney Afrika’daki fabrikadan Türkiye’ye ithal edilecek olan 2.0 litre dizel, mild hibrit destekli makine 197 HP güç ve 400 Nm tork üretiyor. 2003 yılın dan bu yana üretilen ve markanın önemli modellerinden biri haline gelen, SAV segmenti temsilcisi X3, 4.75 metre uzunluğa sahip. xDrive tekerlekten çekişli aktarma ile satılan X3’ün fiyatı yaklaşık 6.4 mil yon TL. Yıl ortasında Türkiye’ye uygun benzinli motor seçeneği ile de gelecek olan X3’ün satışlarının bu modelle birlikte daha da yükselmesi planlanıyor. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkan Hakan Tiftik de modele güvendiklerini söylerken, zamanla satışların yükseleceğini de vurguluyor.

Mardin’e dönecek olursak, geleneksel manastır ve Kasımiye Medresesi turlarımızı attıktan ve Cercis Konağı’nda Mardin lezzetlerinin tadını çıkarttıktan sonra şehrin mistik görüntüsüne bir otomatik direksiyondan bakmak ayrı bir keyifti. Eğer turist olarak bu şehri görmek istiyorsanız havalar çok ısınmadan adımınızı atın derim. THY’nin bolca seferi zaten var. Havanız değişir, taş konakların farklı havası sizi şehirde hiç olmayacağınız bir havaya büründürebilir.

Maserati Giorgetti ile evde buluştu

Geçtiğimiz haftalarda İtalya Milano'da tasarım ve mimari buluştu. Mız raklı marka Maserati de otomobiller de elde ettiği başarıyı, Grecale Gior getti Edition ile tasarımla buluşturdu. Maserati, aynı zamanda şova önemli bir katkı sağladı. İtalyan yaşam tarzını Neptün Tridenti’yle birleştiren Maserati, tasarımsal detaylarla hem hayranlarını hem de otomobil tutkunlarını buluşturmayı hedefliyor. Bu iş birliği sayesinde şık bir tasarımla lüks otomobil hissi harmanlanmış durum da. Oturma odanızın ortasında bir Maserati Grecale olduğunu düşünsenize. Terzi işi bir birliktelikle şov yapan iki marka, gerek otomobil gerekse mobilya tarafında farklı beklentileri olan özel müşterileri sanat ve tasarımla bir araya getirmek istiyor.