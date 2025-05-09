Sporu parayla domine ediyorlar
2034’te Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan, 10 yıl önce giriştiği ‘yumuşak güç’ hamlesinin en önemli ayaklarından biri olarak sporu görüyor. DÜNYA+’ya konuşan İngiliz spor yazarı James Montague’ye göre Suudi Arabistan, 2018’de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından itibarını düzeltmek için spora yöneldi.
2021’in ekim ayında Kuzeydoğu İngiltere’deki Newcastle’dan yayılan fotoğraflar doğrusu hepimizi şaşırmıştı. Bir Cuma öğleden sonra çok sevdikleri takımları Newcastle United’ın tarihi stadı St. James Park’ın etrafına toplanan on binlerce taraftarın coşkusu görülmeye değerdi. Bizi şaşırtan maç günü olmadığı halde bu on binlerin kutlama yapmasıydı. Üstelik çok sayıda taraftar ülkede kandura (erkeklerin giydiği uzun kıyafet) giymiş ve kafalarına kefiye takmıştı. Bunlar Arap yarımadasına özgü kıyafetlerdi. Neler oluyordu Newcastle’da böyle?
Olan şuydu: Yıllardır eski kulüp sahibi Mike Ashley’den yaka silken taraftarlar, onun kulübü Suudi Arabistan kamu yatırım fonu PIF’e satmasını kutluyorlardı. Bundan böyle Suud parası akacak, Newcastle United kısa sürede Premier Lig’in hatta Şampiyonlar Ligi’nin en iyi takımları arasına girecekti.
PIF, 200 milyon Sterlin gibi bir meblağa kulübü devraldı. O sezon küme düşmekten kurtuldular. Önceki sezon Şampiyonlar Ligi’ne kaldılar. Bu sezon da ligde yine ilk beşi kovalıyorlar. Kısacası Suud parasıyla henüz en iyiler arasında değil ama büyümeye devam eden bir takım söz konusu.
En büyük yatirim futbola akti
İngiliz gazeteci James Montague’ye göre Newcastle United’ı satın almak Suudi Arabistan’ın yaklaşık 2016’da giriştiği büyük soft power hamlesinin bir parçasıydı. Boksa, golfe, tenise büyük yatırımlar yaptılar o günden bu yana.
Ama en büyük yatırım elbette futbola aktı. Bu yatırımlarının bir kısmı senelerdir sürüyor. Mesela 2024’te Suudi Arabistan, bir dizi önemli yabancı kupa finaline ev sahipliği yaptı: İspanya Süper Kupası, İtalya Süper Kupası, CAF Süper Kupası ve Mısır Kupası Finali.
Farklı kıtalarda onlarca sponsorluk
‘Saudi Arabia’s Grip On World Sport’ raporuna göre 2024’te Suudi Arabistan’ın tüm dünyadaki futbol sponsorluğu sayısı 194’ü bulmuştu. Bu sponsorluk anlaşmalarının en önemlilerinden biri geçen yıl FIFA’yla imzalandı: Aramco bunun için FIFA’ya her yıl 100 milyon dolar ödeyecek. Zaten geçen 11 Aralık’ta da FIFA, 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipliğini Suudi Arabistan’a verdi. Ülkedeki insan hakları sorunu ve siyasi özgürlük eksikliği gibi konular kimsenin ilgisini çekmemiş olacak ki 211 FIFA üyesi ülke arasından buna tek karşı çıkan Norveç oldu.
Suudi Arabistan Pro Lig’e 2022 sonundan beri yaptıkları yatırımı da biliyoruz. O yılın aralık ayında Cristiano Ronaldo ile başlayan transfer hamlesi 2023 yazında da Neymar, Benzema gibi küresel yıldızlarla devam etti. Pro Lig takımları sadece o yaz futbolcu transferlerine 903 milyon dolar harcadılar. Üst düzey 20 oyuncunun sadece bir sezonluk maaşının da 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
O yazın hızı kesildi kesilmesine ama Pro Ligi dünyanın en iddialı liglerinden biri yapma hedefi bitmiş değil. Şimdi bu lige alt liglerden büyük bir oyuncu geliyor: Neom SC. Bu kulübün ismini meraklıları haricinde pek duyan çıkmamış olabilir ama ülkenin kuzeydoğusunda inşaatı süren akıllı şehir Neom’un takımı olacak. 1.5 trilyon dolara mal olması beklenen Neom’da yaklaşık 9 milyon kişi yaşayacak. Bu devasa bütçeden futbola da bir şeyler akar elbette. Bu yaz henüz evinde oynamayan Neom SC de küresel futbol transfer piyasasının sürpriz oyuncusu olabilir
Spor yatırımlarının arkasında Muhammed Bin Salman var
İngiliz gazeteci ve spor yazarı James Montague son kitabı ‘Engulfed’da Suudi Arabistan’ın tüm dünyada kurmaya çalıştığı spor imparatorluğunun arka planına bakıyor.
Suudi Arabistan, yaklaşık 10 yıl önce spora büyük meblağlarda yatırım yapmaya başladı. Bu yatırımlar aslında kimin fikriydi?
Buna (Veliaht Prens) Muhammed Bin Salman (MBS) demeniz gerekir. Çünkü Muhammed bin Salman'ın ilk yaptığı işlerden biri, bu Vizyon 2030 projesiydi. Aynı zamanda Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) mali gücüyle Suudi ekonomisini bir ileri operasyon üssü olarak yeniden oluşturmaktı. Ve tabii PIF'in başında kim var? PIF'in başkanı MBS. Elbette yönetici olarak, onu yönlendiren kişi Yasir El Rümeyyan. Ama şu anda en çok fikir Genel Eğlence Otoritesi’nin (GEA) başındaki Türki eş-Şeyh aracılığıyla geliyor.
Tüm bu spor yatırımları için nasıl bir bütçeden söz edebiliriz?
Aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan 2024'e kadar spor projeleri ve sponsorlukları için yaklaşık 51 milyar dolar harcadı. Ama bunun biraz muhafazakâr bir tahmin olduğu kanaatindeyim. Bence gerçekten harcanan miktar kesinlikle bunun birkaç katı. Suudi Arabistan şimdi 2034 Dünya Kupası için yatırımlarına devam edecek. Ayrıca gelecek 10 yılda e-spora yönelik 34 milyar dolarlık bir yatırım hedefliyorlar. 2034'e kadar maliyetinin ne olacağını ve Suudi yatırımının ne olacağını düşündüğümüzde, trilyonlarca değilse bile yüzlerce milyar olacağını düşünüyorum.
Premier Lig'in tüm dünyada çok yakından takip edildiğini biliyoruz. Suudi projesi için Premier Lig takımı Newcastle United'ın satın alınması ne kadar önemliydi?
Bence daha önce sporu Suudi Arabistan'a getirmek için bazı girişimler olmuştu. Boks maçları veya WWE (Amerikalı profesyonel güreş şirketi) gibi.. Ama asıl önemli olay 2018'de Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiydi. Bu her şeyi değiştirdi. Suudi Arabistan'ın ve veliaht prensin itibarı yerle bir olmuştu. Bunu düzeltmek için çok hızlı bir şekilde spora yöneldiler. Gittikleri ilk yerlerden biri FIFA'ydı çünkü FIFA'nın ve Gianni Infantino'nun güç ve parayı önemsediğini ve FIFA’nın hangi yöne gittiğini çok çabuk anlamıştı. Ancak Newcastle United’ın satın alınması en büyük sıçramaydı. Newcastle United'ı satın almalarına dair engelleri gerekirse tehditlerle aşmayı başardılar. Mesela MBS, İngiltere başbakanı Boris Johnson'a bu yönde sözler içeren bir mesaj gönderdi.
Neom Spor Kulübü dünyanın en zengin futbol kulübü olarak kabul ediliyor. Sizce önümüzdeki sezon Suudi Pro Ligi'ndeki diğer tüm üst düzey kulüpleri hızla gölgede bırakabilirler mi?
Neom Spor Kulübü ve Brezilyalı teknik direktör Pericles Chamusca, sezon ortasında biraz bocalasa da şampiyonluğu rahat aldılar. Gelecek sezon Pro Lig’de oynayacaklar. İnanılmaz bir kadroları var. Mesela Said Benrahma kış transfer döneminde onlarla sözleşme imzaladı. Böylece onları zirveye taşıdı. Bu takım kuzeybatıdaki Tabuk'ta bir üçüncü lig kulübüydü. Sanki oradan bir anda Şampiyonlar Ligi'ne çıktılar. Beş yıl sonra Dünya Kulüpler Kupası'na katılmak gibi bir planları var. Tabii diğer kulüpler bu yeni kurulan Neom kulübünden pek memnun değiller. Çünkü bu onların hakimiyetini bozacak bir devlet projesi. Para tüm kapıları açar, öyle değil mi? En üst lige çıkmak için zaten büyük miktarda para yatırdılar. Bence bu yazın en büyük haberi Neom SC’nin bu yaz tonlarca para harcaması olacak. Şimdiden Kevin de Bruyne gibi bir isim konuşuluyor…