Stil, sadece şehirle sınırlı değil
Eskiden “stil” dendiğinde akla ofis giyimi, takım elbise ya da özel günlerde tercih edilen pahalı parçalar gelirdi. Bugün ise şehirli erkeğin şıklığı, sahil çantasında, yürüyüş ayakkabısında ya da fonksiyonel bir yağmurlukta da hayat buluyor.
Mustafa YALÇIN
Yazın sıcağında, kışın soğuğunda ya da mevsim geçişlerinde… Stil artık hayatın her anında. Sadece şehir merkezinde değil; yazlık bir sahil kasabasında, kamp alanında ya da şehir dışında geçirilen hafta sonunda da dikkatli seçimler fark yaratıyor. Üstelik bu fark; gösterişli olmaktan çok, detaylara verilen önemle oluşuyor.
Ayakkabı ve saat tercihi önemli
Plajda geçirilen bir günde dahi stil duygusunu yansıtan küçük dokunuşlar büyük bir fark yaratabiliyor. Örneğin suya dayanıklı ve sportif bir saat, sadece zamanı göstermekle kalmaz; aynı zamanda görünümünüzü tamamlayan güçlü bir detay haline gelir. Silikon kayışlı, sade ama fonksiyonel bir model, hem güneşlenirken hem yüzme sırasında rahatlıkla kullanılabilir. Ayakkabı tercihi ise hafife alınmamalı. Kalitesiz parmak arası terliklerin ötesine geçip, ayağı iyi kavrayan anatomik tabanlı ve nötr tonlarda bir model tercih etmek, hem konforu hem şıklığı garanti eder.
Çanta: Stilinizin tamamlayıcısı
Güneşin altında uzun saatler geçirilecekse, şapka seçimi de işlevsel olduğu kadar estetik bir konu. Keten ya da hasır malzemeden yapılmış, başı iyi koruyan ama aynı zamanda tarz bir şapka; hem sizi güneşin zararlı etkilerinden korur hem de kombininizin havasını tamamen değiştirir. Şık ve tarz bir plaj çantası ise bu görünümün tamamlayıcı parçası olur. Sadece eşyaları taşımakla kalmayan, aynı zamanda karakter kazandıran bir çanta; sade çizgileri, doğal dokusu ve zarif detaylarıyla stilinizin en dikkat çekici unsurlarından biri haline gelir.
Kısacası, plajda geçirilen bir gün bile özensiz olmak için bir bahane değil. Doğru seçimlerle, en sade anlarınızda bile tarzınızı yansıtabilir; konfordan ödün vermeden şıklığı yakalayabilirsiniz. Çünkü stil, artık sadece şehirle sınırlı değil.