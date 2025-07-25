Stil, sadece şehirle sınırlı değil

Mustafa YALÇIN

Yazın sıcağında, kışın so­ğuğunda ya da mevsim geçişlerin­de… Stil artık hayatın her anında. Sadece şehir merkezinde değil; yazlık bir sahil kasabasında, kamp alanında ya da şehir dışında geçi­rilen hafta sonunda da dikkatli se­çimler fark yaratıyor. Üstelik bu fark; gösterişli olmaktan çok, de­taylara verilen önemle oluşuyor.

Ayakkabı ve saat tercihi önemli

Plajda geçirilen bir günde da­hi stil duygusunu yansıtan küçük dokunuşlar büyük bir fark yarata­biliyor. Örneğin suya dayanıklı ve sportif bir saat, sadece zamanı gös­termekle kalmaz; aynı zamanda görünümünüzü tamamlayan güçlü bir detay haline gelir. Silikon kayış­lı, sade ama fonksiyonel bir model, hem güneşlenirken hem yüzme sı­rasında rahatlıkla kullanılabilir. Ayakkabı tercihi ise hafife alınma­malı. Kalitesiz parmak arası terlik­lerin ötesine geçip, ayağı iyi kavra­yan anatomik tabanlı ve nötr ton­larda bir model tercih etmek, hem konforu hem şıklığı garanti eder.

Çanta: Stilinizin tamamlayıcısı

Güneşin altında uzun saatler ge­çirilecekse, şapka seçimi de işlev­sel olduğu kadar estetik bir konu. Keten ya da hasır malzemeden ya­pılmış, başı iyi koruyan ama aynı zamanda tarz bir şapka; hem sizi güneşin zararlı etkilerinden ko­rur hem de kombininizin havası­nı tamamen değiştirir. Şık ve tarz bir plaj çantası ise bu görünümün tamamlayıcı parçası olur. Sadece eşyaları taşımakla kalmayan, ay­nı zamanda karakter kazandıran bir çanta; sade çizgileri, doğal do­kusu ve zarif detaylarıyla stilinizin en dikkat çekici unsurlarından biri haline gelir.

Kısacası, plajda geçirilen bir gün bile özensiz olmak için bir bahane değil. Doğru seçimlerle, en sade an­larınızda bile tarzınızı yansıtabilir; konfordan ödün vermeden şıklığı yakalayabilirsiniz. Çünkü stil, artık sadece şehirle sınırlı değil.