Telezzüz’ün sanattan ilham alan tadım menüsü
Türkiye’nin ilk vegan fine-dining restoranı Telezzüz, yeni tadım menüsünü Abdülmecid Efendi Köşkü’nde düzenlenen Folia sergisinden ilhamla oluşturdu. “Yaşam yeşermiş bir bahçedir” fikriyle hazırlanan tadım menüsü, ödüllü Şef bahtiyar Büyükduman’ın imzasını taşıyor
Abdülmecid Efendi Köşkü’ndeki adeta başınızı döndüren büyülü bahçeden, yani “Folia” sergisinden çıktınız, hayalleri geride bırakıp gerçek dünyaya adım attınız ve karnınız acıktı. Ne yapacaksınız? Tabii ki köşkle aynı bahçede hizmet veren, Türkiye’nin ilk vegan fine-dining restoranı Telezzüz’ün yeni tadım menüsünün tadına bakacaksınız.
Sadelikle filizlenen Telezzüz’ün ödüllü ve yaratıcı şefi Bahtiyar Büyükduman liderliğindeki mutfak ekibi, “Folia” sergisinden esinlenerek bu kez sergiden sofraya uzanan bir deneyim tasarladı ve “Folia’nın büyülü bahçesini” tabaklara taşıdı.
Şef Bahtiyar Büyükduman’ın imzasını taşıyan “Folia: Yaşam Bahçesinde Döngüsel Yolculuk” isimli tadım menüsü, sergideki eserlerin tabaklardaki sembolik bir anlatısı niteliğinde.
Folia tadım menüsüne “Bilet”, “Varoluşun Aşamaları” ve “Sonbaharın Külleri” isimli üç amuse bouche ile başladık. Mevsiminde kurutulmuş domates ve mantar tozları ile hazırlanan Bilet, sarımsak püresi ile servis ediliyor. Tohumdan çiçeğe dönüşmenin sembolik bir tasviri olan “Varoluşun Aşamaları”, tohum, filiz ve çiçek isimli üç lezzetten oluşuyor.
Dünyaya gelmenin neşesi
İsmi İstanbul’a çok yakışan “Sonbaharın Külleri” ise siyah sarımsaklı tart, külde pişmiş kereviz püresi ve soğan külü ile damaklarda leziz bir tat bırakıyor.
Mitolojik ve kavramsal olarak dünyaya gelmeyi ve var olmayı simgeleyen yumurta olgusundan yola çıkarak hazırlanan “Oluş" isimli tabak, kadayıf yuvasında servis edilen bir kereviz remulade olarak tasarlanmış. “Dünyaya gelmenin neşesini” de simgeleyen bu soğuk başlangıç tabağı, yenilebilir çiçeklerle süslenmiş.
“Yaşam yeşermiş bir bahçedir” fikriyle hazırlanan tadım menüsünün ikinci soğuk başlangıcı olan “Önce Yeşil” ise naneli fındık yoğurdu, nohut salatası, fermente pancar, havuç ve turp ile hazırlanan küçük ve renkli bir bahçe olarak sunuluyor.
“Her baharın bir de sonbaharı vardır” fikrinden esinle hazırlanan "Sonra Hazan", ragu ve sotelenmiş mevsim mantarlarına eşlik eden tütsülenmiş turp püresi ve lacto fermente frenk üzümü püresi ile servis edilen bir ara sıcak olarak menüde yer aldı.
“Son Durak Siyah” ise sergideki bir eserden ilhamla siyah sarımsak ve kakaolu buğday risotto olarak tasarlandı. Risotto’ya külde pişmiş kereviz parçaları, pamuk şeker ve kurutulmuş badem yoğurdu eşlik ediyor. Folia menüsünün son yemeği “Anka Ağacı” ise küllerinden doğan efsanevi “anka kuşu”ndan esinlenerek hazırlanan, elma sorbe, çikolatalı sable, poşe elma ve armuttan oluşan, meyve lezzetleriyle dolu bir tatlı.
Sanatın ilhamı ve gastronominin yaratıcılığıyla harmanlanan bu benzersiz deneyimi yaşamak ve Telezzüz lezzetlerini keşfetmek için restoran kısmına önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor
Bitki temelli mutfakta harikalar yaratılıyor
Veganlar için bir cennet olan Bağlarbaşı'ndaki Telezzüz’ün şefi Bahadır Büyükduman, restoranı şöyle tanımlıyor: “Menümüzdeki her reçete, bitki temelli mutfak geleneklerinden ilham alıyor ve modern dokunuşlarla yeniden yorumlanıyor. Yarattığımız reçeteleri, her malzemenin ardındaki hikayeyi ve değeri paylaşma fırsatı olarak görüyoruz.”
Restoranda her menü, mevsimsellik prensibiyle hazırlanıyor ve doğanın mevsimine göre sunduğu taze ürünlerle şekilleniyor.
Büyükduman, “Sebze bahçemizde toprağı işlemek doğayla kurduğumuz bağı güçlendiren bir ritüel. Sürdürülebilirliğe ve sıfır atık ilkesine olan bağlılığımızla, Telezzüz’de her tabak çevreye duyarlı bir yaklaşımla hazırlanıyor. Ortak hayallerin kesiştiği, heyecan, yaratıcılık, vicdan ve emek dolu bu hikayenin kısa sürede elde ettiği gurur veren başarılar ise attığımız her adıma anlam katıyor” diyor.
Dünyanın en prestijli gastronomi rehberleri arasında gösterilen Michelin tarafından, sürdürülebilir gastronomi konusunda ilham olan restoranlara verilen Yeşil Yıldız’ın yanı sıra, Gault & Millau ödüllerinde iki tok ile “Chef’s Table” olmaya ve “En İyi Sürdürülebilirlik Ödülü”ne layık görülen Telezzüz, misafirleri her mevsimin hikayesini anlatan bir deneyime davet ediyor.