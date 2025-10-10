Terzi işi motoryat Invictus’a büyük ilgi
İtalyan marka Invictus, Christian Grande tasarımı tekneyle dikkat çekiyor. Yeni model, terzi işi üretimleriyle de kendine hayran bırakıyor.
Grande, yeni tasarım felsefesinde, deniz yaşamı ve konforu önceliği yapıyor. Markanın yeni amiral gemisi olan model TT 550, hem Fransa'da hem de İtalya'da büyük ilgi çekerken 16.8 metrelik uzunluğu ve 5 metrelik eniyle ergonomi ve konforu da bir arada bulunduruyor. Invictus, atölye mantığıyla tekne üreten bir tersane. TT serisi de özellikle Akdeniz ve Ege gibi açık denizlerde keyif yapmayı sevenler için özel olarak üretildi. Sürdürülebilir materyal kullanımı konusunda da gelişmeler gösteren marka, hafif ve temiz malzemeler kullanmaya özen gösteriyor. Geniş yüzme platformu hidrolik ve suya kolaylıkla inebiliyor. Bu da deniz oyuncaklarının kolaylıkla tekneye çıkartılmasına imkan veriyor. Ayrıca teknede oldukça geniş bir renk paleti de mevcut. Atölye olarak üretmenin artıları da işte tam burada başlıyor. Çokça kişiselleştirme özelliği, müşterinin beklentilerine uygun tasarımlar yapılabiliyor. Makine olarak da Volvo Penta IPS 950 X2 kullanan Invictus TT550, gerçek bir Akdenizli. Tekne Fiberglasstan üretilmiş ve 2200 litre de yakıt kapasitesi var.
Açık alan sevenlere Saxdor 400 GTS
Finlandiyalı üretici Saxdor modellerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Başarılı ve geniş model yelpazesini Cannes Yat Festivali’nde tanıttığı yeni Saxdor 400 GTS modeliyle taçlandıran marka, geniş oturma alanları, ek teraslar, kapalı ve açık kabin opsiyonları sunuyor.
Fuarın en çok dikkat çeken ve yoğun standlarından biri olan Saxdor, 400 GTS çift makineler, ikiz kabin, geniş havuzluk, ek teras alanlarıyla dikkat çekti. Akdeniz, Ege gibi açık suları seven, açık alanlardan hoşlanan denizciler için tasarlanan GTS, 300 x2 Mercury motorlarla gelirken, daha fazla güç bekleyenler için de geniş bir seçenek listesi sunuyor.
Ortaya konumlandırılmış dümen mahali, sancak ve iskele kıçtaki alanlar ve barbekü, yine açık alanlarda deniz keyfi yaşamak isteyenleri hedefliyor.
Otomobil tutkusu Uludağ zirvesinde
Dünyanın önemli klasik otomobil performans sürüşü etkinliklerinin bir benzeri de bu kez Uludağ’da düzenlendl. 2-5 Ekim tarihleri arasında bu yıl birincisi düzenlenen Uludağ International Hill Climb etkinliğinde katılımcılar, sürüş hakimiyetlerini test etme ve tırmanış disiplini heyecanını yaşama fırsatı buldu. Her çıkışta topladıkları kartlarla puan kazanan katılımcılar, toplam puan üzerinden değerlendirildi. Bu özel buluşmada yalnızca hız ve performans değil, aynı zamanda dayanıklılık, konsantrasyon ve sürüş teknikleri de ön plana çıktı. Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde “klasik”, “spor” ve “en beğenilen otomobil” kategorilerinde dereceye giren araçlar açıklandı. Her kategoride ilk üçe giren otomobiller, hem performansları hem de sürüş teknikleriyle öne çıkarak ödüllerini aldı. Bu yılı özel bir formatla gerçekleşen etkinlikte, 2026’da gerçek yarış düzenleneceğinin de müjdesi verildi. Böylece Uludağ International Hill Climb, önümüzdeki yıllarda Türkiye motor sporları takviminde önemli bir yere sahip olacak yeni bir tırmanma mücadelesinin ilk adımını atmış oldu.
Uludağ International Hill Climb, bu yıl yalnızca Türkiye’den değil, farklı ülkelerden gelen yarışmacıların da katılımıyla uluslararası bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Etkinlik, Uludağ’ın yalnızca bir kış turizmi merkezi değil, dört mevsim uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip olduğunu da gözler önüne serdi. Top Wheels Ultimate Driving Club’un doğuşu, otomobili yalnızca bir araç değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak görenlerin hayaliyle şekillendi. Haziran 2025’te hayata geçen kulüp, sahip olmaktan çok anlamaya; ulaşmaktan çok yolculuğun kendisini yaşamaya değer veren bireyleri bir araya getirmek amacıyla kuruldu. Organizasyonda daha önce Off- Shore yarışlarının Türkiye’ye getirilmesinde en büyük payın sahibi
Klasik otomobiller erkek sağlığı için yola çıktı
İstanbul’da bu hafta klasik otomobiller yollardaydı. Her ne kadar yüksek bir klasik otomobil kültürümüz olmasa da buluşmalar, etkinlikler, organizasyonlar klasik otomobiller olan ilgiyi yükseltiyor. 40 yaş üzeri yaklaşık 60 klasik otomobil, erkek sağlığına farkındalık yaratmak için Tüpraş Stadyumu önünden yola çıktı.
Klasik otomobil tutkusunu erkek sağlığı için küresel bir farkındalık hareketiyle birleştiren The Distinguished Gentleman’s Drive (DGD), bu yıl Antika Otomobil Federasyonu’nun (AOF) desteğiyle gerçekleştirildi. Dünyanın birçok şehrinde ve Tüpraş Stadyumu önünde eş zamanlı olarak başlayan etkinlik, sivil toplum kuruluşu Movember iş birliğiyle erkek sağlığı için farkındalık ve fon yaratmayı amaçlıyor. Etkinlikte, Antika Otomobil Federasyonu başkanı İlker Tayalı da yer aldı.