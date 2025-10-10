Terzi işi motoryat Invictus’a büyük ilgi

Grande, yeni tasarım fel­sefesinde, deniz yaşamı ve konforu önceliği yapı­yor. Markanın yeni amiral gemi­si olan model TT 550, hem Fran­sa'da hem de İtalya'da büyük ilgi çekerken 16.8 metrelik uzunlu­ğu ve 5 metrelik eniyle ergonomi ve konforu da bir arada bulundu­ruyor. Invictus, atölye mantığıyla tekne üreten bir tersane. TT seri­si de özellikle Akdeniz ve Ege gi­bi açık denizlerde keyif yapmayı sevenler için özel olarak üretildi. Sürdürülebilir materyal kullanı­mı konusunda da gelişmeler gös­teren marka, hafif ve temiz mal­zemeler kullanmaya özen gös­teriyor. Geniş yüzme platformu hidrolik ve suya kolaylıkla inebi­liyor. Bu da deniz oyuncaklarının kolaylıkla tekneye çıkartılması­na imkan veriyor. Ayrıca teknede oldukça geniş bir renk paleti de mevcut. Atölye olarak üretmenin artıları da işte tam burada başlı­yor. Çokça kişiselleştirme özelli­ği, müşterinin beklentilerine uy­gun tasarımlar yapılabiliyor. Ma­kine olarak da Volvo Penta IPS 950 X2 kullanan Invictus TT550, gerçek bir Akdenizli. Tekne Fi­berglasstan üretilmiş ve 2200 lit­re de yakıt kapasitesi var.

Açık alan sevenlere Saxdor 400 GTS

Finlandiyalı üretici Saxdor modellerini çeşitlendirme­ye devam ediyor. Başarılı ve ge­niş model yelpazesini Cannes Yat Festivali’nde tanıttığı ye­ni Saxdor 400 GTS modeliyle taçlandıran marka, geniş otur­ma alanları, ek teraslar, kapalı ve açık kabin opsiyonları sunuyor.

Fuarın en çok dikkat çeken ve yoğun standlarından biri olan Saxdor, 400 GTS çift makineler, ikiz kabin, geniş havuzluk, ek te­ras alanlarıyla dikkat çekti. Ak­deniz, Ege gibi açık suları seven, açık alanlardan hoşlanan deniz­ciler için tasarlanan GTS, 300 x2 Mercury motorlarla gelirken, daha fazla güç bekleyenler için de geniş bir seçenek listesi su­nuyor.

Ortaya konumlandırılmış dü­men mahali, sancak ve iskele kıçtaki alanlar ve barbekü, yine açık alanlarda deniz keyfi yaşa­mak isteyenleri hedefliyor.

Otomobil tutkusu Uludağ zirvesinde

Dünyanın önemli klasik oto­mobil performans sürüşü et­kinliklerinin bir benzeri de bu kez Uludağ’da düzenlendl. 2-5 Ekim tarihleri arasında bu yıl birinci­si düzenlenen Uludağ Internati­onal Hill Climb etkinliğinde ka­tılımcılar, sürüş hakimiyetleri­ni test etme ve tırmanış disiplini heyecanını yaşama fırsatı buldu. Her çıkışta topladıkları kartlarla puan kazanan katılımcılar, top­lam puan üzerinden değerlendi­rildi. Bu özel buluşmada yalnız­ca hız ve performans değil, aynı zamanda dayanıklılık, konsant­rasyon ve sürüş teknikleri de ön plana çıktı. Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde “klasik”, “spor” ve “en beğenilen otomobil” kategorilerinde dere­ceye giren araçlar açıklandı. Her kategoride ilk üçe giren otomo­biller, hem performansları hem de sürüş teknikleriyle öne çıka­rak ödüllerini aldı. Bu yılı özel bir formatla gerçekleşen etkinlikte, 2026’da gerçek yarış düzenlene­ceğinin de müjdesi verildi. Böy­lece Uludağ International Hill Climb, önümüzdeki yıllarda Tür­kiye motor sporları takviminde önemli bir yere sahip olacak yeni bir tırmanma mücadelesinin ilk adımını atmış oldu.

Uludağ International Hill Climb, bu yıl yalnızca Türki­ye’den değil, farklı ülkelerden ge­len yarışmacıların da katılımıy­la uluslararası bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Etkinlik, Uludağ’ın yalnızca bir kış turizmi merke­zi değil, dört mevsim uluslara­rası organizasyonlara ev sahip­liği yapabilecek potansiyele sa­hip olduğunu da gözler önüne serdi. Top Wheels Ultimate Dri­ving Club’un doğuşu, otomobili yalnızca bir araç değil, aynı za­manda bir yaşam biçimi olarak görenlerin hayaliyle şekillendi. Haziran 2025’te hayata geçen kulüp, sahip olmaktan çok anla­maya; ulaşmaktan çok yolculu­ğun kendisini yaşamaya değer veren bireyleri bir araya getir­mek amacıyla kuruldu. Organi­zasyonda daha önce Off- Shore yarışlarının Türkiye’ye getiril­mesinde en büyük payın sahibi

Klasik otomobiller erkek sağlığı için yola çıktı

İstanbul’da bu hafta klasik otomobiller yollardaydı. Her ne kadar yüksek bir kla­sik otomobil kültürümüz ol­masa da buluşmalar, etkin­likler, organizasyonlar klasik otomobiller olan ilgiyi yük­seltiyor. 40 yaş üzeri yakla­şık 60 klasik otomobil, erkek sağlığına farkındalık yarat­mak için Tüpraş Stadyumu önünden yola çıktı.

Klasik otomobil tutkusu­nu erkek sağlığı için küre­sel bir farkındalık hareke­tiyle birleştiren The Distin­guished Gentleman’s Drive (DGD), bu yıl Antika Otomo­bil Federasyonu’nun (AOF) desteğiyle gerçekleştirildi. Dünyanın birçok şehrinde ve Tüpraş Stadyumu önünde eş zamanlı olarak başlayan et­kinlik, sivil toplum kuruluşu Movember iş birliğiyle erkek sağlığı için farkındalık ve fon yaratmayı amaçlıyor. Etkin­likte, Antika Otomobil Fede­rasyonu başkanı İlker Tayalı da yer aldı.