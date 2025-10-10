Google Haberler

İtalyan marka Invictus, Christian Grande tasarımı tekneyle dikkat çekiyor. Yeni model, terzi işi üretimleriyle de kendine hayran bırakıyor.

Volkan Demirkuşak
Terzi işi motoryat Invictus'a büyük ilgi

Grande, yeni tasarım fel­sefesinde, deniz yaşamı ve konforu önceliği yapı­yor. Markanın yeni amiral gemi­si olan model TT 550, hem Fran­sa'da hem de İtalya'da büyük ilgi çekerken 16.8 metrelik uzunlu­ğu ve 5 metrelik eniyle ergonomi ve konforu da bir arada bulundu­ruyor. Invictus, atölye mantığıyla tekne üreten bir tersane. TT seri­si de özellikle Akdeniz ve Ege gi­bi açık denizlerde keyif yapmayı sevenler için özel olarak üretildi. Sürdürülebilir materyal kullanı­mı konusunda da gelişmeler gös­teren marka, hafif ve temiz mal­zemeler kullanmaya özen gös­teriyor. Geniş yüzme platformu hidrolik ve suya kolaylıkla inebi­liyor. Bu da deniz oyuncaklarının kolaylıkla tekneye çıkartılması­na imkan veriyor. Ayrıca teknede oldukça geniş bir renk paleti de mevcut. Atölye olarak üretmenin artıları da işte tam burada başlı­yor. Çokça kişiselleştirme özelli­ği, müşterinin beklentilerine uy­gun tasarımlar yapılabiliyor. Ma­kine olarak da Volvo Penta IPS 950 X2 kullanan Invictus TT550, gerçek bir Akdenizli. Tekne Fi­berglasstan üretilmiş ve 2200 lit­re de yakıt kapasitesi var.

Açık alan sevenlere Saxdor 400 GTS

Finlandiyalı üretici Saxdor modellerini çeşitlendirme­ye devam ediyor. Başarılı ve ge­niş model yelpazesini Cannes Yat Festivali’nde tanıttığı ye­ni Saxdor 400 GTS modeliyle taçlandıran marka, geniş otur­ma alanları, ek teraslar, kapalı ve açık kabin opsiyonları sunuyor.

Fuarın en çok dikkat çeken ve yoğun standlarından biri olan Saxdor, 400 GTS çift makineler, ikiz kabin, geniş havuzluk, ek te­ras alanlarıyla dikkat çekti. Ak­deniz, Ege gibi açık suları seven, açık alanlardan hoşlanan deniz­ciler için tasarlanan GTS, 300 x2 Mercury motorlarla gelirken, daha fazla güç bekleyenler için de geniş bir seçenek listesi su­nuyor.

Ortaya konumlandırılmış dü­men mahali, sancak ve iskele kıçtaki alanlar ve barbekü, yine açık alanlarda deniz keyfi yaşa­mak isteyenleri hedefliyor.

Otomobil tutkusu Uludağ zirvesinde

Dünyanın önemli klasik oto­mobil performans sürüşü et­kinliklerinin bir benzeri de bu kez Uludağ’da düzenlendl. 2-5 Ekim tarihleri arasında bu yıl birinci­si düzenlenen Uludağ Internati­onal Hill Climb etkinliğinde ka­tılımcılar, sürüş hakimiyetleri­ni test etme ve tırmanış disiplini heyecanını yaşama fırsatı buldu. Her çıkışta topladıkları kartlarla puan kazanan katılımcılar, top­lam puan üzerinden değerlendi­rildi. Bu özel buluşmada yalnız­ca hız ve performans değil, aynı zamanda dayanıklılık, konsant­rasyon ve sürüş teknikleri de ön plana çıktı. Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde “klasik”, “spor” ve “en beğenilen otomobil” kategorilerinde dere­ceye giren araçlar açıklandı. Her kategoride ilk üçe giren otomo­biller, hem performansları hem de sürüş teknikleriyle öne çıka­rak ödüllerini aldı. Bu yılı özel bir formatla gerçekleşen etkinlikte, 2026’da gerçek yarış düzenlene­ceğinin de müjdesi verildi. Böy­lece Uludağ International Hill Climb, önümüzdeki yıllarda Tür­kiye motor sporları takviminde önemli bir yere sahip olacak yeni bir tırmanma mücadelesinin ilk adımını atmış oldu.

Uludağ International Hill Climb, bu yıl yalnızca Türki­ye’den değil, farklı ülkelerden ge­len yarışmacıların da katılımıy­la uluslararası bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Etkinlik, Uludağ’ın yalnızca bir kış turizmi merke­zi değil, dört mevsim uluslara­rası organizasyonlara ev sahip­liği yapabilecek potansiyele sa­hip olduğunu da gözler önüne serdi. Top Wheels Ultimate Dri­ving Club’un doğuşu, otomobili yalnızca bir araç değil, aynı za­manda bir yaşam biçimi olarak görenlerin hayaliyle şekillendi. Haziran 2025’te hayata geçen kulüp, sahip olmaktan çok anla­maya; ulaşmaktan çok yolculu­ğun kendisini yaşamaya değer veren bireyleri bir araya getir­mek amacıyla kuruldu. Organi­zasyonda daha önce Off- Shore yarışlarının Türkiye’ye getiril­mesinde en büyük payın sahibi

Klasik otomobiller erkek sağlığı için yola çıktı

İstanbul’da bu hafta klasik otomobiller yollardaydı. Her ne kadar yüksek bir kla­sik otomobil kültürümüz ol­masa da buluşmalar, etkin­likler, organizasyonlar klasik otomobiller olan ilgiyi yük­seltiyor. 40 yaş üzeri yakla­şık 60 klasik otomobil, erkek sağlığına farkındalık yarat­mak için Tüpraş Stadyumu önünden yola çıktı.

Klasik otomobil tutkusu­nu erkek sağlığı için küre­sel bir farkındalık hareke­tiyle birleştiren The Distin­guished Gentleman’s Drive (DGD), bu yıl Antika Otomo­bil Federasyonu’nun (AOF) desteğiyle gerçekleştirildi. Dünyanın birçok şehrinde ve Tüpraş Stadyumu önünde eş zamanlı olarak başlayan et­kinlik, sivil toplum kuruluşu Movember iş birliğiyle erkek sağlığı için farkındalık ve fon yaratmayı amaçlıyor. Etkin­likte, Antika Otomobil Fede­rasyonu başkanı İlker Tayalı da yer aldı.

