Tudor’dan Çin’e özel saat

Koleksiyonun en dikkat çekici özelliği, markanın tarihinde bir ilk olan “ay evresi komplikasyonu.”

1926 serisinin zarif estetiğini yansıtan saat, üç farklı kadran seçeneğiyle sunuldu: klasik mavi, sofistike siyah ve Jay Chou’nun imzasını taşıyan şampanya rengi. Özellikle şampanya kadranlı modelde kullanılan altın rengi “phantom moonlight” disk, ayın evreleriyle senkronize bir şekilde gizlenip ortaya çıkıyor.

Markanın yaratıcı yüzü Jay Chou ise tasarıma katkısıyla ilgili olarak, “Dolunay nasıl gökyüzünü aydınlatıyorsa, bu saat de zamanı aydınlatıyor” diyor.

Saatler, 39 mm paslanmaz çelik kasa, cilalı çelik bilezik ve Tudor’un Kalibre T607-9 mekanizmasıyla donatıldı. Tudor, yeni model için 5 yıl garanti sunuyor.