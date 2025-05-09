Tudor’dan motor sporlarına özel seri
Yalnızca 2025 adet üretilecek olan “Black Bay Chrono Carbon 25”, karbon fiber kasası ve titanyum kapağıyla dikkat çekiyor.
İsviçre’nin önemli saat üreticilerinden Tudor, motor sporları geçmişini yeni modellerle taçlandırıyor. Markanın 1950’lerden bu yana devam eden, otomobillerle, motor sporlarıyla iç içe kültürüne yeni bir sayfa açılıyor. Yeni “Black Bay Chrono Carbon 25”, tamamı karbon fiberden üretilmiş kasası ve titanyum butonlarıyla, markanın yarış dünyasındaki köklü geçmişini yansıtıyor.
Yeniden tasarlanan “Black Bay Chrono Carbon 25”, ileri teknoloji ürünü hafif gövdesi, kolon çarklı Manufacture Calibre mekanizması ile Visa Cash App Racing Bulls Formula 1 Takımı’ndan ilham alarak tasarlanmış. Bu takım, 1960’lı yıllarda, dönemin en ileri teknolojisine sahip Porsche 906 ile yarışlara katılmasıyla akıllarda kalmıştı.
Motor sporlarındaki süreye karşı olan mücadele, dakiklik, özellikle de kazananla kaybeden arasındaki süre, geçmişte çok daha elzemdi. Motor sporları markaları ve saat markaları da bu geleneği sürdürüyor.
Karbon fiber, hafifliğiyle hız avantajı sağladığı için yarış kronografları için ideal bir malzeme olarak öne çıkıyor. Daha az ağırlık, daha fazla hız anlamına geliyor.
Saatin hibrit kayışı kasaya bağlayan uç bağlantı parçaları dahi karbon fiberden üretiliyor; çünkü çıkarılan her bir gram, performansa doğrudan katkı sunuyor.
Kronograf alt kadranlar ise tamamen karbon fiberden tasarlanarak sportif ruhu görsel olarak tamamlıyor. Yalnızca 2025 adet üretilecek olan Black Bay Chrono Carbon 25, 42 mm kasa çapı, karbon fiber kasası ve titanyum kapağıyla dikkat çekiyor.