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Tudor’dan motor sporlarına özel seri

Yalnızca 2025 adet üretilecek olan “Black Bay Chrono Carbon 25”, karbon fiber kasası ve titanyum kapağıyla dikkat çekiyor.

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Tudor’dan motor sporlarına özel seri
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İsviçre’nin önemli saat üreticile­rinden Tudor, motor sporları geç­mişini yeni modellerle taçlandırı­yor. Markanın 1950’lerden bu yana devam eden, otomobillerle, motor sporlarıyla iç içe kültürüne yeni bir sayfa açılıyor. Yeni “Black Bay Ch­rono Carbon 25”, tamamı karbon fi­berden üretilmiş kasası ve titanyum butonlarıyla, markanın yarış dünya­sındaki köklü geçmişini yansıtıyor.

Yeniden tasarlanan “Black Bay Chrono Carbon 25”, ileri teknolo­ji ürünü hafif gövdesi, kolon çarklı Manufacture Calibre mekanizması ile Visa Cash App Racing Bulls For­mula 1 Takımı’ndan ilham alarak ta­sarlanmış. Bu takım, 1960’lı yıllar­da, dönemin en ileri teknolojisine sahip Porsche 906 ile yarışlara katıl­masıyla akıllarda kalmıştı.

Motor sporlarındaki süreye karşı olan mücadele, dakiklik, özellikle de kazananla kaybeden arasındaki sü­re, geçmişte çok daha elzemdi. Mo­tor sporları markaları ve saat mar­kaları da bu geleneği sürdürüyor.

Karbon fiber, hafifliğiyle hız avan­tajı sağladığı için yarış kronografları için ideal bir malzeme olarak öne çı­kıyor. Daha az ağırlık, daha fazla hız anlamına geliyor.

Saatin hibrit kayışı kasaya bağla­yan uç bağlantı parçaları dahi kar­bon fiberden üretiliyor; çünkü çıka­rılan her bir gram, performansa doğ­rudan katkı sunuyor.

Kronograf alt kadranlar ise tama­men karbon fiberden tasarlanarak sportif ruhu görsel olarak tamam­lıyor. Yalnızca 2025 adet üretilecek olan Black Bay Chrono Carbon 25, 42 mm kasa çapı, karbon fiber kasa­sı ve titanyum kapağıyla dikkat çe­kiyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL