Türk sporuna güneş gibi doğan yıldız

Gerçekten büyük oynadı. Ve bu sefer Türk Milli Takı­mı’nı sırtında taşıdı. Türki­ye, 2025 Avrupa Basketbol Şampi­yonası’nda finale kadar yürürken Alperen Şengün takımın hiç şüp­hesiz yıldızıydı. Sayı, ribaunt, asist ve blok kategorilerinde takım lide­riydi. Yeri geldi sayı yükünü omuz­ladı, yeri geldi oyun kurdu, pas da­ğıttı, yeri geldi savunmanın lideri oldu, bir top kapmak için kendini yerlere attı. Finalin son anlarında yorgunluk ağır basınca birkaç yan­lış tercih yaptı ama şampiyonanın en iyi beşine seçilmeyi de başardı.

Parkede başardıklarıyla sınırlı değil Alperen’in kariyeri. Aynı za­manda yeni sezonla beraber dünya­da en çok para kazanan Türk spor­cusu unvanını da eline geçirecek. Nasıl mı? Şöyle: Alperen Şengün 2025-26 sezonunda takımı Hous­ton Rockets’tan 33.944.954 dolar ücret alacak. Bu rakam brüt ücreti ama buna yaklaşabilecek bir Türk futbolcu, basketbolcu veya voley­bolcu olduğunu zannetmiyorum.

Peki daha beş yıl evvel yılda 5000 dolar kazanan bir oyuncu nasıl yaklaşık 33 milyon dolar kazana­cak seviyeye çıktı? En başta elbette azmi geliyor.

2’inci ligde oynadığı yıllar

Basketbola başladığında Bandır­ma Kırmızı forması giyiyordu ve yalnızca 2. ligde oynuyordu. Kulü­bün altyapı sorumlusu Ahmet Gür­gen ondaki cevheri görmüştü. Al­peren 16 yaşında 2. ligde oynamaya başladı. 17’sinde Basketbol Süper Ligi’nde oynayan Teksüt Bandır­ma’ya sıçradı. O zamanlar profes­yonel oyuncu adayı bir genç ola­rak aylık 500 dolar kazanıyordu. Banvit satılınca Alperen gibi yıldız adayları bir anda kulüpsüz kaldı.

Orada devreye Beşiktaş kulübü girdi. 2020-21 sezonunda Basket­bol şube sorumlusu Umut Şenol kolları sıvadı ve genç yetenekleri kadroya kazandırdı.

Şenol, “O çocuklara inandık. O kadroyla neredeyse bugünkü mil­li takımı çekirdeğini oluşturduk. Normal sezonu dördüncü bitirdik, playoff yarı finali oynadık. Ve bu­nu sadece toplam 750 bin dolarlık oyuncu bütçesiyle yaptık” diyor.

İşte o mevzubahis sezon Alperen Beşiktaş’tan 40 bin dolar aldı. Ama kısa sürede adından öyle bahsettir­mişti ki okyanus ötesinin dikkatini çekti hemen. NBA’ye gideceği bel­liydi. 2021 yazındaki NBA seçme­lerinde Oklahoma Thunder tara­fından seçildi. Sonra takas edildiği Houston Rockets’la sözleşme im­zaladı. Dört yıl çaylak oyun­cu ücretiyle oynadı. İlk se­zon ücreti 3,2 milyon do­lardı. Houston’daki ilk dört sezonunda toplam 15,5 milyon dolar ka­zanmıştı bile.

İkinci sezonun­da Rockets’ta ilk beş oyuncusu haline gel­di. Son iki sezonday­sa takımın 2-3 yıl­dızından birisine dönüştü. Rockets yükselişe geçen bir takımdı ve yıldızlaşan Al­peren’in bunun mükafatını alma­sı gerekirdi. Öyle de oldu. Geçen yıl sonbaharda sözleş­me uzatmak için me­najerleri Houston Ro­ckets’la masaya oturdu. Sonunda 21 Ekim’de açık­lama geldi: Alperen bir yı­lı oyuncu opsiyonlu olmak üzere toplam 185 milyon do­larlık ve beş yıllık yeni bir söz­leşmeye imza attı.

NBA’de 47’inci sırada

Yeni sezonda Alperen tam 33.944.954 dolarlık (yaklaşık 34 milyon dolar) brüt ücret ala­cak. Kulağa çok yüksek gelse de tüm NBA’de en yüksek ücret alan oyuncular sıralamasında yalnız­ca 47’nci… NBA’de oynayan Avru­palılar arasındaysa Jokic, Yannis, Markanen, Doncic gibi büyük yıl­dızlardan sonra yedinci sırada… Peki bundan daha fazlası müm­kün mü? Geçen dört yıldaki per­formansını sürdürürse 2029’da beş yıllık 300 milyon dolarlık ye­ni bir sözleşme yapması da sürpriz olmaz…





Sokakta bile oynasa basketboldan zevk alıyor

2020-21 sezonunda Alperen Şengün’ün da yer aldığı Be­şiktaş takımının baş antrenörü Ahmet Kandemir, Alperen Şen­gün’ü şöyle anlatıyor:

“Alperen, Beşiktaş’a imza attı­ğında henüz 18 yaşına gelmemiş­ti. Sözleşmeyi babasıyla yapmak zorunda kalmıştık. Bize geldiğin­de zaten çok yetenekli bir çocuk­tu. Fakat aynı zamanda kendine güveni çok olan, kendine hedef koyabilen, hedeflerine o güvenle beraber çok çabuk ulaşabilen bir çocuktu. O sezon ligde ilk altı ma­çın hiçbirini kazanamamıştık. O arada taraftar biraz ses çıkarın­ca ‘uzun Amerikalı alalım’ deme­ye başladı herkes. Ama direndik ve almadık. Alperen’in önünü aç­maya devam ettik. O da çok kısa bir zamanda çok büyük patlama yaptı. Zaten 18 yaşında Basketbol Süper Ligi’nin en değeli oyuncu­su olmak kolay bir şey değildi.

Liderlik özelliği hep vardı

Beş yıldan beri çok büyük iler­leme gösterdi. Şansı ABD’de de devam etti. NBA’de onun için doğru bir takıma seçildi. Her sene üstüne koyarak ilerledi. Öncelik­le NBA’ye gittikten sonra fiziksel kapasitesini çok arttırdı. Patlayı­cı gücü zaten vardı ama kuvvetle birlikte bunu çok daha fazla or­taya koymaya başladı. Liderlik özelliği hep vardı. Beş yıl önce bi­le bir rakipten korkmadan oyna­yabiliyordu. Tabii başardıkça bir şeyleri o güven daha fazla geli­yor, daha fazla önü açılıyor. Ken­dini çok geliştiriyor, oyun olarak da geliştiriyor, davranış olarak da geliştiriyor.

Finalde bazı kararları doğru veremedi

Oynadığı her turnuvada mut­laka kabiliyetini, yeteneğini, he­deflerini gösteriyor. Bu Avru­pa şampiyonasında da oyun ola­rak maksimum seviyeye ulaştı. Hem Türk milletini gururlandır­dı hem Avrupa’ya heyecan getir­di. NBA'de oynayan bazı büyük kontratlı oyuncuların bu tip tur­nuvalarda biraz konsantrasyon problemi yaşadığı bir dönemde o bunu yaşamadı. Çünkü o şöyle bir karakter: Sokakta bile oynasa basketbol oynamaktan zevk alan bir çocuk.

Bir eleştiri getirebilirim: Alpe­ren’in Avrupa şampiyonasındaki istatistiklerini inceliyordum. Fi­nale kadar her maç 8-9 asist yapı­yor, topu çok paylaştırıyordu, di­ğer oyuncuları da işin içine soku­yordu. Finalde sadece üç asistte kaldı. Bunun sebebi de tek başına kazanma arzusuydu. Finalde bazı kararları doğru veremedi.”

Kısa ve parlak kariyer

Alperen Şengün 2002 Giresun doğumlu. 2,11 metre boyunda bir pivot. Türkiye’de Bandırma Kırmızı, Teksüt Bandırma ve Beşiktaş formalarını giydi. 2021’den beri NBA takımı Houston Rockets’ta oynuyor. Toplam 286 NBA maçında 16 sayı, 8,6 ribaund ve 4,1 asist ortalamaları tutturdu. 2022 ve 2025 Avrupa şampiyonasında Türkiye forması giydi