Türk sporuna güneş gibi doğan yıldız
Türk milli takımıyla EuroBasket 2025'te gösterdiği güçlü performansla dikkat çeken Alperen Şengün, beş yılda inanılmaz yol kat etti. Daha 2020 yazında Türkiye’de kapanmış bir kulübün 5000 dolar maaşlı oyuncusuydu. Bugün NBA’de yüksek kontratlı bir yıldız, milli takım seviyesinde ise bir kahraman…
Gerçekten büyük oynadı. Ve bu sefer Türk Milli Takımı’nı sırtında taşıdı. Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finale kadar yürürken Alperen Şengün takımın hiç şüphesiz yıldızıydı. Sayı, ribaunt, asist ve blok kategorilerinde takım lideriydi. Yeri geldi sayı yükünü omuzladı, yeri geldi oyun kurdu, pas dağıttı, yeri geldi savunmanın lideri oldu, bir top kapmak için kendini yerlere attı. Finalin son anlarında yorgunluk ağır basınca birkaç yanlış tercih yaptı ama şampiyonanın en iyi beşine seçilmeyi de başardı.
Parkede başardıklarıyla sınırlı değil Alperen’in kariyeri. Aynı zamanda yeni sezonla beraber dünyada en çok para kazanan Türk sporcusu unvanını da eline geçirecek. Nasıl mı? Şöyle: Alperen Şengün 2025-26 sezonunda takımı Houston Rockets’tan 33.944.954 dolar ücret alacak. Bu rakam brüt ücreti ama buna yaklaşabilecek bir Türk futbolcu, basketbolcu veya voleybolcu olduğunu zannetmiyorum.
Peki daha beş yıl evvel yılda 5000 dolar kazanan bir oyuncu nasıl yaklaşık 33 milyon dolar kazanacak seviyeye çıktı? En başta elbette azmi geliyor.
2’inci ligde oynadığı yıllar
Basketbola başladığında Bandırma Kırmızı forması giyiyordu ve yalnızca 2. ligde oynuyordu. Kulübün altyapı sorumlusu Ahmet Gürgen ondaki cevheri görmüştü. Alperen 16 yaşında 2. ligde oynamaya başladı. 17’sinde Basketbol Süper Ligi’nde oynayan Teksüt Bandırma’ya sıçradı. O zamanlar profesyonel oyuncu adayı bir genç olarak aylık 500 dolar kazanıyordu. Banvit satılınca Alperen gibi yıldız adayları bir anda kulüpsüz kaldı.
Orada devreye Beşiktaş kulübü girdi. 2020-21 sezonunda Basketbol şube sorumlusu Umut Şenol kolları sıvadı ve genç yetenekleri kadroya kazandırdı.
Şenol, “O çocuklara inandık. O kadroyla neredeyse bugünkü milli takımı çekirdeğini oluşturduk. Normal sezonu dördüncü bitirdik, playoff yarı finali oynadık. Ve bunu sadece toplam 750 bin dolarlık oyuncu bütçesiyle yaptık” diyor.
İşte o mevzubahis sezon Alperen Beşiktaş’tan 40 bin dolar aldı. Ama kısa sürede adından öyle bahsettirmişti ki okyanus ötesinin dikkatini çekti hemen. NBA’ye gideceği belliydi. 2021 yazındaki NBA seçmelerinde Oklahoma Thunder tarafından seçildi. Sonra takas edildiği Houston Rockets’la sözleşme imzaladı. Dört yıl çaylak oyuncu ücretiyle oynadı. İlk sezon ücreti 3,2 milyon dolardı. Houston’daki ilk dört sezonunda toplam 15,5 milyon dolar kazanmıştı bile.
İkinci sezonunda Rockets’ta ilk beş oyuncusu haline geldi. Son iki sezondaysa takımın 2-3 yıldızından birisine dönüştü. Rockets yükselişe geçen bir takımdı ve yıldızlaşan Alperen’in bunun mükafatını alması gerekirdi. Öyle de oldu. Geçen yıl sonbaharda sözleşme uzatmak için menajerleri Houston Rockets’la masaya oturdu. Sonunda 21 Ekim’de açıklama geldi: Alperen bir yılı oyuncu opsiyonlu olmak üzere toplam 185 milyon dolarlık ve beş yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.
NBA’de 47’inci sırada
Yeni sezonda Alperen tam 33.944.954 dolarlık (yaklaşık 34 milyon dolar) brüt ücret alacak. Kulağa çok yüksek gelse de tüm NBA’de en yüksek ücret alan oyuncular sıralamasında yalnızca 47’nci… NBA’de oynayan Avrupalılar arasındaysa Jokic, Yannis, Markanen, Doncic gibi büyük yıldızlardan sonra yedinci sırada… Peki bundan daha fazlası mümkün mü? Geçen dört yıldaki performansını sürdürürse 2029’da beş yıllık 300 milyon dolarlık yeni bir sözleşme yapması da sürpriz olmaz…
Sokakta bile oynasa basketboldan zevk alıyor
2020-21 sezonunda Alperen Şengün’ün da yer aldığı Beşiktaş takımının baş antrenörü Ahmet Kandemir, Alperen Şengün’ü şöyle anlatıyor:
“Alperen, Beşiktaş’a imza attığında henüz 18 yaşına gelmemişti. Sözleşmeyi babasıyla yapmak zorunda kalmıştık. Bize geldiğinde zaten çok yetenekli bir çocuktu. Fakat aynı zamanda kendine güveni çok olan, kendine hedef koyabilen, hedeflerine o güvenle beraber çok çabuk ulaşabilen bir çocuktu. O sezon ligde ilk altı maçın hiçbirini kazanamamıştık. O arada taraftar biraz ses çıkarınca ‘uzun Amerikalı alalım’ demeye başladı herkes. Ama direndik ve almadık. Alperen’in önünü açmaya devam ettik. O da çok kısa bir zamanda çok büyük patlama yaptı. Zaten 18 yaşında Basketbol Süper Ligi’nin en değeli oyuncusu olmak kolay bir şey değildi.
Liderlik özelliği hep vardı
Beş yıldan beri çok büyük ilerleme gösterdi. Şansı ABD’de de devam etti. NBA’de onun için doğru bir takıma seçildi. Her sene üstüne koyarak ilerledi. Öncelikle NBA’ye gittikten sonra fiziksel kapasitesini çok arttırdı. Patlayıcı gücü zaten vardı ama kuvvetle birlikte bunu çok daha fazla ortaya koymaya başladı. Liderlik özelliği hep vardı. Beş yıl önce bile bir rakipten korkmadan oynayabiliyordu. Tabii başardıkça bir şeyleri o güven daha fazla geliyor, daha fazla önü açılıyor. Kendini çok geliştiriyor, oyun olarak da geliştiriyor, davranış olarak da geliştiriyor.
Finalde bazı kararları doğru veremedi
Oynadığı her turnuvada mutlaka kabiliyetini, yeteneğini, hedeflerini gösteriyor. Bu Avrupa şampiyonasında da oyun olarak maksimum seviyeye ulaştı. Hem Türk milletini gururlandırdı hem Avrupa’ya heyecan getirdi. NBA'de oynayan bazı büyük kontratlı oyuncuların bu tip turnuvalarda biraz konsantrasyon problemi yaşadığı bir dönemde o bunu yaşamadı. Çünkü o şöyle bir karakter: Sokakta bile oynasa basketbol oynamaktan zevk alan bir çocuk.
Bir eleştiri getirebilirim: Alperen’in Avrupa şampiyonasındaki istatistiklerini inceliyordum. Finale kadar her maç 8-9 asist yapıyor, topu çok paylaştırıyordu, diğer oyuncuları da işin içine sokuyordu. Finalde sadece üç asistte kaldı. Bunun sebebi de tek başına kazanma arzusuydu. Finalde bazı kararları doğru veremedi.”
Kısa ve parlak kariyer
Alperen Şengün 2002 Giresun doğumlu. 2,11 metre boyunda bir pivot. Türkiye’de Bandırma Kırmızı, Teksüt Bandırma ve Beşiktaş formalarını giydi. 2021’den beri NBA takımı Houston Rockets’ta oynuyor. Toplam 286 NBA maçında 16 sayı, 8,6 ribaund ve 4,1 asist ortalamaları tutturdu. 2022 ve 2025 Avrupa şampiyonasında Türkiye forması giydi