Uluslararası siyasete küfür girdi
ABD Başkanı Donald Trump’ın, ateşkesi delen İsrali ve İran’a kızarak kameralar önünde küfür etmesini hiç birimiz beklemiyorduk ama Trump küfür eden politikacılar arasında ne ilk ne de son.
İpek YEZDANİ
Uluslararası gündeme geçen hafta damgasını vuran olay, ne İran- İsrail çatışmasındaki ateşkes ilanı ne de Lahey’de toplanan NATO zirvesiydi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ve İsrail’in ateşkesi delmesinden bahsederken kullandığı “Ne s… ettiklerini kendileri de bilmiyorlar” lafı televizyonlarda ve sosyal medyada defalarca gösterildi, bütün dünyada viral oldu.
Trump, küfür ederken hızını alamadı ve ertesi günü ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’a da “gerizekalı” dedi. O sırada ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Ohio’daki Cumhuriyetçi Parti akşam yemeğindeki konuşmasında kameralara orta parmağını sallıyordu.
Küfür ve hakaret trendi Lahey’deki NATO Zirvesi’ne de uzandı.
Liderlerin kendi aralarındaki konuşmalarını deşifre eden dudak okuma uzmanı Nicola Hickling, Trump’ın uçağına doğru yürüdüğü sırada bir kadın memurla konuşurken ona, “Onlar s….. aptalları” diye bir cümle kurduğunu ileri sürdü. Ancak Trump’ın kimden bahsettiği anlaşılamadı.
Hickling ayrıca zirvede bazı dünya liderlerinin Donald Trump hakkında dedikodu yaparken yakalandıklarını, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile konuşurken ABD Başkanı'na “mankafa” dediğini iddia etti.
Her ne kadar bu küfür jargonu uluslararası siyaset arenasına fazlaca girmiş olsa da aslına bakarsanız küfürlü konuşan siyasetçiler geçmiş yıllarda da vardı. Bunlardan bazılarına şu örnekleri verebiliriz:
“Fare s….”
2009 yılında Kopenhag'da dünya liderleriyle bütün gece süren iklim görüşmeleri sırasında, eski Avustralya başbakanı Kevin Rudd, Çin’in taktik yapmasına sinirlenerek “Fare s…..” ifadesini kullandı.
“S…. git kolonI!”
İngiltere Kralı Charles, 2024'teki ziyaretinde Avustralya parlamentosuna hitapını bitirdiğinde, bağımsız senatör Lidia Thorpe'un protestosuyla karşılandı. Thorpe, sahneye yaklaşarak “Burası senin ülken değil” diye bağırdı. Güvenlik görevlileri Thorpe'u dışarı çıkarırken, senator Kral Charles’a “S….. git koloni!” diye bağırdı.
“O s…… duvarının parasını ödemeyeceğim”
Meksika'nın eski cumhurbaşkanı Vicente Fox, Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Meksika'yı ABD sınırını kapatacak duvarın parasını ödemeye zorlama planı için “O s…. duvarının parasını ben ödemeyeceğim” demişti.
“Parlamento diline en aykırı sözler”
İrlandalı Yeşil Parti milletvekili Paul Gogarty, sosyal yardım ödemelerinin kesilmesi planları üzerine İşçi Partisi'nden bir milletvekiliyle yaşadığı hararetli tartışmada İçi Partisi milletvekiline parlamentoda şöyle bağırdı: “Tüm saygımla ve en parlamento dışı dil ile, s…. git Stagg!”
“O o…… çocuğunu görevden alacağız"
Trump ile ilgili bir başka olayda da, 2019’da milletvekili Rashida Tlaib, Kongre'deki ilk iki Müslüman kadın milletvekili olarak yemin ettikten sonra ABD Başkanı için “O o…… çocuğunu görevden alacağız” dedi.