  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya+
Takip Et

Uluslararası siyasete küfür girdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ateşkesi delen İsrali ve İran’a kızarak kameralar önünde küfür etmesini hiç birimiz beklemiyorduk ama Trump küfür eden politikacılar arasında ne ilk ne de son.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası siyasete küfür girdi
Takip Et

İpek YEZDANİ

Uluslararası gündeme ge­çen hafta damgasını vu­ran olay, ne İran- İsra­il çatışmasındaki ateşkes ilanı ne de Lahey’de toplanan NATO zirvesiydi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ve İsrail’in ateşkesi delmesinden bahsederken kullan­dığı “Ne s… ettiklerini kendileri de bilmiyorlar” lafı televizyonlarda ve sosyal medyada defalarca gös­terildi, bütün dünyada viral oldu.

Trump, küfür ederken hızını alamadı ve ertesi günü ABD Mer­kez Bankası (FED) Başkanı Jero­me Powell’a da “gerizekalı” dedi. O sırada ABD Başkan Yardımcı­sı J.D. Vance, Ohio’daki Cumhuri­yetçi Parti akşam yemeğindeki ko­nuşmasında kameralara orta par­mağını sallıyordu.

Küfür ve hakaret trendi La­hey’deki NATO Zirvesi’ne de uzandı.

Liderlerin kendi aralarındaki konuşmalarını deşifre eden du­dak okuma uzmanı Nicola Hick­ling, Trump’ın uçağına doğru yü­rüdüğü sırada bir kadın memurla konuşurken ona, “Onlar s….. aptal­ları” diye bir cümle kurduğunu ile­ri sürdü. Ancak Trump’ın kimden bahsettiği anlaşılamadı.

Hickling ayrıca zirvede bazı dünya liderlerinin Donald Trump hakkında dedikodu yaparken ya­kalandıklarını, Hırvatistan Cum­hurbaşkanı Zoran Milanovic’in, NATO Genel Sekreteri Mark Rut­te ile konuşurken ABD Başkanı'na “mankafa” dediğini iddia etti.

Her ne kadar bu küfür jargo­nu uluslararası siyaset arenasına fazlaca girmiş olsa da aslına ba­karsanız küfürlü konuşan siya­setçiler geçmiş yıllarda da vardı. Bunlardan bazılarına şu örnekleri verebiliriz:

“Fare s….”

2009 yılında Kopenhag'da dün­ya liderleriyle bütün gece süren iklim görüşmeleri sırasında, eski Avustralya başbakanı Kevin Rudd, Çin’in taktik yapmasına sinirlene­rek “Fare s…..” ifadesini kullandı.

“S…. git kolonI!”

İngiltere Kralı Charles, 2024'teki ziyaretinde Avustral­ya parlamentosuna hitapını bi­tirdiğinde, bağımsız senatör Li­dia Thorpe'un protestosuyla karşılandı. Thorpe, sahneye yak­laşarak “Burası senin ülken değil” diye bağırdı. Güvenlik görevlileri Thorpe'u dışarı çıkarırken, sena­tor Kral Charles’a “S….. git koloni!” diye bağırdı.

“O s…… duvarının parasını ödemeyeceğim”

Meksika'nın eski cumhur­başkanı Vicente Fox, Donald Trump’ın seçim kampanyası sıra­sında Meksika'yı ABD sınırını ka­patacak duvarın parasını ödemeye zorlama planı için “O s…. duvarı­nın parasını ben ödemeyeceğim” demişti.

“Parlamento diline en aykı­rı sözler”

İrlandalı Yeşil Parti milletve­kili Paul Gogarty, sosyal yardım ödemelerinin kesilmesi planları üzerine İşçi Partisi'nden bir mil­letvekiliyle yaşadığı hararetli tar­tışmada İçi Partisi milletvekiline parlamentoda şöyle bağırdı: “Tüm saygımla ve en parlamento dışı dil ile, s…. git Stagg!”

“O o…… çocuğunu görevden alacağız"

Trump ile ilgili bir başka olay­da da, 2019’da milletvekili Rashi­da Tlaib, Kongre'deki ilk iki Müs­lüman kadın milletvekili olarak yemin ettikten sonra ABD Başka­nı için “O o…… çocuğunu görevden alacağız” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL