Uluslararası siyasete küfür girdi

İpek YEZDANİ

Uluslararası gündeme ge­çen hafta damgasını vu­ran olay, ne İran- İsra­il çatışmasındaki ateşkes ilanı ne de Lahey’de toplanan NATO zirvesiydi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ve İsrail’in ateşkesi delmesinden bahsederken kullan­dığı “Ne s… ettiklerini kendileri de bilmiyorlar” lafı televizyonlarda ve sosyal medyada defalarca gös­terildi, bütün dünyada viral oldu.

Trump, küfür ederken hızını alamadı ve ertesi günü ABD Mer­kez Bankası (FED) Başkanı Jero­me Powell’a da “gerizekalı” dedi. O sırada ABD Başkan Yardımcı­sı J.D. Vance, Ohio’daki Cumhuri­yetçi Parti akşam yemeğindeki ko­nuşmasında kameralara orta par­mağını sallıyordu.

Küfür ve hakaret trendi La­hey’deki NATO Zirvesi’ne de uzandı.

Liderlerin kendi aralarındaki konuşmalarını deşifre eden du­dak okuma uzmanı Nicola Hick­ling, Trump’ın uçağına doğru yü­rüdüğü sırada bir kadın memurla konuşurken ona, “Onlar s….. aptal­ları” diye bir cümle kurduğunu ile­ri sürdü. Ancak Trump’ın kimden bahsettiği anlaşılamadı.

Hickling ayrıca zirvede bazı dünya liderlerinin Donald Trump hakkında dedikodu yaparken ya­kalandıklarını, Hırvatistan Cum­hurbaşkanı Zoran Milanovic’in, NATO Genel Sekreteri Mark Rut­te ile konuşurken ABD Başkanı'na “mankafa” dediğini iddia etti.

Her ne kadar bu küfür jargo­nu uluslararası siyaset arenasına fazlaca girmiş olsa da aslına ba­karsanız küfürlü konuşan siya­setçiler geçmiş yıllarda da vardı. Bunlardan bazılarına şu örnekleri verebiliriz:

“Fare s….”

2009 yılında Kopenhag'da dün­ya liderleriyle bütün gece süren iklim görüşmeleri sırasında, eski Avustralya başbakanı Kevin Rudd, Çin’in taktik yapmasına sinirlene­rek “Fare s…..” ifadesini kullandı.

“S…. git kolonI!”

İngiltere Kralı Charles, 2024'teki ziyaretinde Avustral­ya parlamentosuna hitapını bi­tirdiğinde, bağımsız senatör Li­dia Thorpe'un protestosuyla karşılandı. Thorpe, sahneye yak­laşarak “Burası senin ülken değil” diye bağırdı. Güvenlik görevlileri Thorpe'u dışarı çıkarırken, sena­tor Kral Charles’a “S….. git koloni!” diye bağırdı.

“O s…… duvarının parasını ödemeyeceğim”

Meksika'nın eski cumhur­başkanı Vicente Fox, Donald Trump’ın seçim kampanyası sıra­sında Meksika'yı ABD sınırını ka­patacak duvarın parasını ödemeye zorlama planı için “O s…. duvarı­nın parasını ben ödemeyeceğim” demişti.

“Parlamento diline en aykı­rı sözler”

İrlandalı Yeşil Parti milletve­kili Paul Gogarty, sosyal yardım ödemelerinin kesilmesi planları üzerine İşçi Partisi'nden bir mil­letvekiliyle yaşadığı hararetli tar­tışmada İçi Partisi milletvekiline parlamentoda şöyle bağırdı: “Tüm saygımla ve en parlamento dışı dil ile, s…. git Stagg!”

“O o…… çocuğunu görevden alacağız"

Trump ile ilgili bir başka olay­da da, 2019’da milletvekili Rashi­da Tlaib, Kongre'deki ilk iki Müs­lüman kadın milletvekili olarak yemin ettikten sonra ABD Başka­nı için “O o…… çocuğunu görevden alacağız” dedi.