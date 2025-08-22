Wednesday ve Fındıkoğlu’nun gotik enerjisi
Netflix’in fenomen dizisi Wednesday’in ikinci sezonu, ilk dört bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrol oyuncusu Jenna Ortega’nın, dizinin basın turu kapsamında Güney Kore’deki etkinliklerde Türk asıllı Londra merkezli tasarımcı Dilara Fındıkoğlu’nun tasarımlarını giydi.
Gotik estetiği, karanlık mizahı ve Tim Burton’ın vizyonuyla dikkat çeken dizi, sadece hikayesiyle değil, moda dünyasında yarattığı etkiyle de konuşuluyor. Başrol oyuncusu Jenna Ortega’nın, dizinin basın turu kapsamında Güney Kore’deki etkinliklerde Türk asıllı Londra merkezli tasarımcı Dilara Fındıkoğlu’nun imzasını taşıyan iki kıyafetle boy göstermesi, moda dünyasında büyük yankı uyandırdı.
1990 yılında İstanbul’da doğan Dilara Fındıkoğlu, erken yaşta modaya olan tutkusunu keşfetti. 19 yaşında Londra’ya taşınarak Central Saint Martins’te moda tasarımı eğitimi aldı ve 2015 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Ancak mezuniyet koleksiyonu okulun resmi defile şovuna seçilmeyince, Fındıkoğlu pes etmek yerine bir isyan başlattı. Diğer seçilmeyen öğrencilerle bir araya gelerek “Encore CSM” adını verdiği bir gerilla defile düzenledi ve bu cesur hareket, moda dünyasında dikkatlerin üzerine çekilmesini sağladı.
Kısa sürede ünlülerin tercihi oldu
Fındıkoğlu’nun kariyeri, bu farklı başlangıcın ardından hızla yükseldi. 2016’da kendi adını taşıyan markasını kuran tasarımcı, kısa sürede Bella Hadid, Lady Gaga, Rihanna, Madonna ve Margot Robbie gibi ünlü isimlerin radarına girdi. 2017’de LVMH Genç Tasarımcılar Ödülü’nde yarı finalist olması, tasarımcını. uluslararası sahnede yükselen bir yıldız olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bugün, Londra Moda Haftası’nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fındıkoğlu, punk, gotik ve iddialı temaları harmanlayan tasarımlarıyla moda dünyasında sınırları zorlamaya devam ediyor.
Dilara Fındıkoğlu’nun tasarımları, Wednesday dizisinin karanlık, teatral ve gotik estetiğiyle kusursuz bir uyum sergiliyor. Tasarımcının moda anlayışı, sadece kıyafet üretmekle sınırlı değil; aynı zamanda bir dünya yaratmak ve bu dünya üzerinden güçlü mesajlar iletmek üzerine kurulu. Tasarımcı, “Modern gerçekliği seviyorum, ama aynı zamanda bize sunulan dünyadan daha büyülü bir evren yaratmak istiyorum,” diyerek vizyonunu özetliyor.
Koleksiyonları, genellikle kırmızı ve siyah gibi dramatik renk paletleriyle, deri, kadife, ipek ve dantel gibi zengin dokularla dikkat çekiyor. Ama kırmızıyı mutlaka kullanıyor. Karmaşık nakışlar, boncuk işlemeleri ve geleneksel Türk motifleri, tasarımlarına kültürel bir derinlik katıyor. 2019’da Odunpazarı Modern Müzesi için tasarladığı “Türk Uzay İstasyonu” konseptli üniformalar, Anadolu kültüründen ilham alarak Kybele ve Medusa gibi kadın figürlerini merkeze aldı.
Tasarımcının koleksiyonları, sadece estetik birer çalışma değil, aynı zamanda bir duruş sergiliyor. 2023 Sonbahar/Kış koleksiyonu “Not a Man’s Territory”, İran’daki Mahsa Amini protestolarından ilham alarak kadınların bedenleri üzerindeki özerkliğini savundu. Koleksiyonun finalinde, 200 Viktoryen bıçaktan oluşan dramatik bir elbise, kadınların cesaretini ve direnişini sembolize etti. Bu tarz tasarımlar, Fındıkoğlu’nun modayı bir özgürlük ve başkaldırı aracı olarak gördüğünü kanıtlıyor.
Fındıkoğlu tasarımları Wednesday’in ruhunu yansıttı
Jenna Ortega’nın Wednesday’in Güney Kore’deki basın turunda Dilara Fındıkoğlu tasarımlarını tercih etmesi tesadüf değil. Dizinin gotik estetiği, Fındıkoğlu’nun karanlık ve asi tarzıyla mükemmel bir uyum içinde. Ortega’nın giydiği kıyafetler, dizinin ruhunu yansıtırken aynı zamanda Fındıkoğlu’nun imzasını taşıyan cesur detaylarla öne çıktı. Örneğin, korse detaylı deri bodysuit’ler, transparan kumaşlar ve dramatik siluetler, hem Wednesday’in gotik dünyasına hem de Fındıkoğlu’nun iddialı tasarım anlayışına gönderme yaptı.
Fındıkoğlu’nun 2025 Sonbahar/ Kış koleksiyonu “Venus from Chaos”, kadınların baskıcı yapılar karşısında kendi yollarını çizmesine gönderme yapan bir manifesto niteliğindeydi. Koleksiyonda, Converse ile iş birliği yaparak ikonik Chuck Taylor ayakkabıları yeniden yorumlaması ve deri işçiliğiyle süslenmiş tasarımlar, hem çağdaş hem de avant-garde yaklaşımını gözler önüne serdi. Ortega’nın bu koleksiyondan seçtiği parçalar, dizinin karanlık ve güçlü kadın karakteri Wednesday Addams’ın ruhunu birebir yansıttı.
Fındıkoğlu’nun tasarımları, Vogue, Dazed ve i-D gibi prestijli yayınlarda övgü topluyor ve H. Lorenzo, Ssense ve Dover Street Market gibi önde gelen perakendecilerde satılıyor. Ayrıca, Lady Gaga için özel bir takım elbise tasarlaması ve Marilyn Manson için tasarladıkları, tasarımcının popüler kültürdeki etkisini artırdı. Fındıkoğlu. Son 3 yıldır Met Gala’ya da damgasınu vuruyor. Bu yıl da Hailey Bieber, Kim Kardashian gibi ünlüler oldukça iddialı görünen, Dilara Fındıkoğlu tasarımları giydi.