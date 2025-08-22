Wednesday ve Fındıkoğlu’nun gotik enerjisi

Gotik estetiği, karanlık mi­zahı ve Tim Burton’ın vizyonuyla dikkat çe­ken dizi, sadece hikayesiyle de­ğil, moda dünyasında yarattığı etkiyle de konuşuluyor. Başrol oyuncusu Jenna Ortega’nın, di­zinin basın turu kapsamında Gü­ney Kore’deki etkinliklerde Türk asıllı Londra merkezli tasarım­cı Dilara Fındıkoğlu’nun imzası­nı taşıyan iki kıyafetle boy gös­termesi, moda dünyasında büyük yankı uyandırdı.

1990 yılında İstanbul’da doğan Dilara Fındıkoğlu, erken yaşta modaya olan tutkusunu keşfet­ti. 19 yaşında Londra’ya taşına­rak Central Saint Martins’te mo­da tasarımı eğitimi aldı ve 2015 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Ancak mezuniyet koleksi­yonu okulun resmi defile şovuna seçilmeyince, Fındıkoğlu pes et­mek yerine bir isyan başlattı. Di­ğer seçilmeyen öğrencilerle bir araya gelerek “Encore CSM” adı­nı verdiği bir gerilla defile düzen­ledi ve bu cesur hareket, moda dünyasında dikkatlerin üzerine çekilmesini sağladı.

Kısa sürede ünlülerin tercihi oldu

Fındıkoğlu’nun kariyeri, bu farklı başlangıcın ardından hızla yükseldi. 2016’da kendi adını ta­şıyan markasını kuran tasarımcı, kısa sürede Bella Hadid, Lady Ga­ga, Rihanna, Madonna ve Margot Robbie gibi ünlü isimlerin radarı­na girdi. 2017’de LVMH Genç Ta­sarımcılar Ödülü’nde yarı finalist olması, tasarımcını. uluslararası sahnede yükselen bir yıldız oldu­ğunu bir kez daha kanıtladı. Bu­gün, Londra Moda Haftası’nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fındıkoğlu, punk, gotik ve id­dialı temaları harmanlayan tasa­rımlarıyla moda dünyasında sınır­ları zorlamaya devam ediyor.

Dilara Fındıkoğlu’nun tasa­rımları, Wednesday dizisinin karanlık, teatral ve gotik esteti­ğiyle kusursuz bir uyum sergili­yor. Tasarımcının moda anlayışı, sadece kıyafet üretmekle sınır­lı değil; aynı zamanda bir dünya yaratmak ve bu dünya üzerinden güçlü mesajlar iletmek üzerine kurulu. Tasarımcı, “Modern ger­çekliği seviyorum, ama aynı za­manda bize sunulan dünyadan daha büyülü bir evren yaratmak istiyorum,” diyerek vizyonunu özetliyor.

Koleksiyonları, genellikle kır­mızı ve siyah gibi dramatik renk paletleriyle, deri, kadife, ipek ve dantel gibi zengin dokular­la dikkat çekiyor. Ama kırmızı­yı mutlaka kullanıyor. Karma­şık nakışlar, boncuk işlemeleri ve geleneksel Türk motifleri, ta­sarımlarına kültürel bir derin­lik katıyor. 2019’da Odunpazarı Modern Müzesi için tasarladığı “Türk Uzay İstasyonu” konseptli üniformalar, Anadolu kültürün­den ilham alarak Kybele ve Me­dusa gibi kadın figürlerini mer­keze aldı.

Tasarımcının koleksiyonları, sadece estetik birer çalışma de­ğil, aynı zamanda bir duruş sergi­liyor. 2023 Sonbahar/Kış kolek­siyonu “Not a Man’s Territory”, İran’daki Mahsa Amini protesto­larından ilham alarak kadınların bedenleri üzerindeki özerkliğini savundu. Koleksiyonun finalin­de, 200 Viktoryen bıçaktan olu­şan dramatik bir elbise, kadınla­rın cesaretini ve direnişini sem­bolize etti. Bu tarz tasarımlar, Fındıkoğlu’nun modayı bir öz­gürlük ve başkaldırı aracı olarak gördüğünü kanıtlıyor.

Fındıkoğlu tasarımları Wednesday’in ruhunu yansıttı

Jenna Ortega’nın Wednesday’in Güney Kore’deki basın turunda Dilara Fındıkoğlu tasarımlarını tercih etmesi tesadüf değil. Dizinin gotik estetiği, Fındıkoğlu’nun karanlık ve asi tarzıyla mükemmel bir uyum içinde. Ortega’nın giydiği kıyafetler, dizinin ruhunu yansıtırken aynı zamanda Fındıkoğlu’nun imzasını taşıyan cesur detaylarla öne çıktı. Örneğin, korse detaylı deri bodysuit’ler, transparan kumaşlar ve dramatik siluetler, hem Wednesday’in gotik dünyasına hem de Fındıkoğlu’nun iddialı tasarım anlayışına gönderme yaptı.

Fındıkoğlu’nun 2025 Sonbahar/ Kış koleksiyonu “Venus from Chaos”, kadınların baskıcı yapılar karşısında kendi yollarını çizmesine gönderme yapan bir manifesto niteliğindeydi. Koleksiyonda, Converse ile iş birliği yaparak ikonik Chuck Taylor ayakkabıları yeniden yorumlaması ve deri işçiliğiyle süslenmiş tasarımlar, hem çağdaş hem de avant-garde yaklaşımını gözler önüne serdi. Ortega’nın bu koleksiyondan seçtiği parçalar, dizinin karanlık ve güçlü kadın karakteri Wednesday Addams’ın ruhunu birebir yansıttı.

Fındıkoğlu’nun tasarımları, Vogue, Dazed ve i-D gibi prestijli yayınlarda övgü topluyor ve H. Lorenzo, Ssense ve Dover Street Market gibi önde gelen perakendecilerde satılıyor. Ayrıca, Lady Gaga için özel bir takım elbise tasarlaması ve Marilyn Manson için tasarladıkları, tasarımcının popüler kültürdeki etkisini artırdı. Fındıkoğlu. Son 3 yıldır Met Gala’ya da damgasınu vuruyor. Bu yıl da Hailey Bieber, Kim Kardashian gibi ünlüler oldukça iddialı görünen, Dilara Fındıkoğlu tasarımları giydi.