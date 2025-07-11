Yan gelip yatmaya değil yemeye de geldik diyenler için

AYDİL DURGUN / aydil.durgun@dunya.com

MOMO DALYAN

Eski bir Rum balıkçı köyü olan Dalyan, Çeşme’nin en güzel bölgelerinden. Momo Dalyan bu masmavi suları deneyimlemek için ideal beach kulüplerden biri. Diğer Momo’larda olduğu gibi Dalyan’da da mutfak şef Mert Şeran’a emanet. Menünün favorilerinden biri iki farklı ekşi maya ile hazırlanan pizzaları. Tıraşlanmış çiğ enginar, tuna tartar, focaccia di Recco, Kobe beef katsu sando ve çiğ deniz ürünleri menünün eskilerinden. Çeşme’nin serin sularında yüzüp acıktıktan sonra bu yaz menüye dahil olan tuna katsu Sando, philly cheesesteak sandwich, limonlu tagliolini’yi deneyebilirsiniz. Plajda hafif bir şey tercih edenlerdenseniz yağlı marul salatası tam size göre. Dalyan kıyılarında İspanyol esintisi estiren Txuleton ise doyumluk tabaklardan.

Kendi bahçelerinde yetişen kuzu kulağı, reyhan, nane, domates, zeytin, sakız, incir, santolina ve narenciye gibi birçok malzeme kokteyl bardaklarında yerini alıyor. Plaj yan gelip yatma yeri değildir diyenlerdenseniz mekanın wellness club’ında pilates, yoga gibi etkinlikler sizi bekler. Son dönemin popüler trendlerinden yüz yogası bile var. Akşamüstü partilerinde dans ederek günü kapatmak mümkün. Son bir hatırlatma; 19 Temmuz’da Ken on the Beach performansıyla Kenan Doğulu sahnede olacak.

YUZU BEACH

Eğer hayalinizde çocuksuz beach club deneyimi varsa Çeşme Ayayorgi Koyu’ndaki Yuzu Beach tam size göre. Yalnızca 21 yaş üstü müşterileri kabul ediyorlar. Güne kahvaltıyla başlayabilir ardından bol çeşitli atıştırmalıklarla devam edebilirsiniz. Salata ve makarna çeşitleri de yeterli. Yuzu’nun menüsünde öne çıkan tabak ise suşileri. Nigiriden roll’a bol çeşit bulabilirsiniz. 18 Temmuz’da ise plaj gününüzü Teoman konseriyle noktalayabilirsiniz. Plaja giriş ücreti 1500 lira, harcama limiti ise 1500 lira. Hafta sonu ve tatil günleri ise bu limit 2500 liraya çıkıyor.

BODRUM EDITION

Bodrum Edition Beach Akdeniz’in en güzel koylarıdan birinde, Tilkicik’te yer alıyor. Restoranı Morena’nın menüsü çeşit bakımından zengin. Odun fırınından pizza, pide ve her yıl beach club’daki fiyatlarıyla gündem olan lahmacun çıkıyor. Merak edenler için fiyatı burada 700 lira. Izgara seçeneklerini karadan ve denizden diye ikiye ayırmışlar. Klasik anneanne köftesi imza yemekleri arasında yer alıyor. Şef dokunuşlu yerel ve dünya mutfağından sokak lezzetleri de iki deniz arası tadını çıkabileceğiniz tabaklardan. Günü DJ performanslarıyla dans ederek bitirebilirsiniz. Plajda kişi başı 120 euro harcama limiti uygulanıyor.

OM PAPARAZZİ

Çeşme’nin ilk beach club’ı olmasıyla ünlü Paparazzi. Ayayorgi koyundaki kulüp 41 yıl önce açılmıştı. Farklı jenerasyonlar müşterisi oldu. Çocukken bu koyda yüzenler şimdi çocuklarıyla buraya geliyor. Çeşme için nispeten ılık denizinin tadını çıkardıktan sonra neler mi yiyebilirsiniz? Denize sabah erkenden gireceksin, çarşaf gibi oluyor diyenlerdenseniz kahvaltınızı ekmek üstü lezzetler ve omletlerle burada yapabilirsiniz. Günün devamında ise tempura karidesten çıtır tavuğa atıştırmalıklar iki deniz arası ideal. Hafif yemekler tercih edenler için salatalar ve poke çeşitleri var. Makarnalarda da çeşit bol; deniz mahsullü spagettiden üç peynirli gnocchi, fettucini alfredo… Menü hamburger, pizza ve suşiyle devam ediyor. Canınızın çektiği bir şeye mutlaka rastlarsınız.

Harcama limiti uygulayan mekanda en düşük limit kişi başı 1450 lira. Bu limit Amalfi'de 9 bin liraya çıkıyor . Hafta sonu ve tatil günlerinde ise bu ücretlere ilave 950 lira giriş ücreti uygulanıyor.

SUNCITY BEACH CLUB

Fethiye Ölüdeniz’deki Suncity Beach Club, tam anlamıyla bir maviyle yeşilin buluştuğu nokta. Ailelere özel oyun alanları olduğu gibi yalnızca 16 yaş üstü müşterilerin girebildiği bölümüyle de farklı beach club beklentilerini karşılıyor. Güne geleneksel İngiliz veya Türk kahvaltısı ile başlayabilirsiniz. Devamında ise odun ateşinde pizza ve pide, hamburger, çıtır atıştırmalıklar, makarna ve salata çeşitleri gibi beacvh club klasikleri sizi bekler. Giriş ücreti 1000 lira.