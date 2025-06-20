Yazlık villa kiraları uçuşa geçti
Tatil planları yazlık kiralarını yüzde 40-60 artırırken, lüks villa kiraları da adeta satılık konutla yarışmaya başladı. Ailelerden talep gören villaların günlüğü 3-5 bin liradan başlarken, lükslerde 1 milyon liraya kadar yaklaştı. Lüks villaların aylığı ise 14 milyon liraya kadar çıktı.
Hamide HANGÜL
Yaklaşık 20 milyon öğrenci için karne zilinin çalmasıyla, aileler de tatil planlarına başladı. Marmara, Ege ve Akdeniz’in sahil kentlerinde tatilcileri bekleyen yazlık mülk kiraları şimdiden yüzde 40-60 oranında artış gösterdi.
Tatil beldelerinde günlük daire kiraları ortalama 2-3 bin liradan başlarken, haftalıkta başlangıç fiyatları 15-20 bin lira arasında değişiyor. Bu yıl çocuklu ailelerin otel yerine daha çok tercih ettiği villaların günlük kirası da ortalama 3-4 bin liradan başlıyor. Enflasyon ve talep artışının etkisiyle lüks villa kiraları ise adeta satılık konut fiyatlarıyla yarışmaya başladı. Bazı bölgelerde lüks villaların günlük kirası 1 milyon liraya yaklaştı. Aylıkta ise 14 milyon liraya kadar tırmanıyor.
Kaş'ta havuzlu villa kirası 3 bin TL ile 45 bin TL arası
Emlak platformlarından yapılan belirlemelere göre, Antalya Kaş’ta günlük havuzlu villa kiraları 2 bin 900 - 45 bin lira, Kemer’de 2 bin 600 - 30 bin lira, Demre’de 4 in 500 – 16 bin lira, Manavgat’ta 3 bin – 550 bin lira, Serik’te 5 bin – 15 bin lira, Konyaaltı’nda 4 bin – 10 bin lira, Döşemealtı 8 bin - 40 bin lira arasında değişiyor. İzmir Çeşme’de günlük villa kirası 4 bin -995 bin lira, Urla’da denize sıfır bahçeli 5 bin – 35 bin lira, Güzelbahçe’de 5 bin – 17 bin lira, Foça’da 6 bin – 20 bin lira arasında değişiyor. Aydın Kuşadası ve Çanakkale Ezine’de 2 bin lira, Muğla Fethiye’de 3 bin 500 lira, Köyceğiz’de 4 bin 500 lira, Marmaris’te 5 bin liradan başlayan günlük havuzlu villa kiraları Muğla, Çanakkale, Aydın’ın turistik beldelerinde 300 bin TL’ye kadar çıkıyor.
En pahalısı Fethiye’de
Villaların aylık kiralarının ise bazı bölgelerde 5 bin liradan başlayıp 14 milyon liraya kadar çıktığı belirlendi. Gözde tatil beldelerinden Muğla Bodrum’da lüks villaların aylık kirası 4.3 milyon lira, Çeşme’de 3 milyon lira, İstanbul Beykoz’da 2.1 milyon lira, Ortaca’da 900 bin TL’ye kadar yükseliyor. Fethiye’de ise en yüksek villa kirasının aylık 14 milyon liradan ilana çıktığı belirlendi. Bu yıl yazlık bölgelerdeki fiyatlar ve tatilcilerin taleplerini değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı, ailelerin bu yıl tatil için otel yerine villaları tercih ettiğini, bu durumun özellikle popüler tatil bölgelerinde erken rezervasyonlara talebi artırdığını söyledi.
Haftalıkta 15 bin liradan başlıyor
Artan talep ve enflasyon gibi ekonomik faktörlerle, yazlık kiralarının yükseldiğine dikkat çeken Balsarı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl yazlık kiralama fiyatlarında yüzde 40-60 arasında artışlar gözlemlendi. Popüler tatil bölgelerinde haftalık kiralamalarda fiyatlar 15 bin liradan başlayarak lüks villalarda 350 bin liraya kadar çıkabiliyor. Günlük kiralamalarda ise lüks segmentte 10 bin liraya kadar ulaşan fiyatlar görülürken, daha mütevazı seçeneklerde bu rakam 3 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.”
Urla, Foça ve Dikili tatilcinin yeni gözdesi
Ege Bölgesi’ndeki Ayvalık, Alaçatı, Çeşme gibi geleneksel tatil noktalarının hâlâ en çok tercih edilen tatil beldeleri arasında olduğuna vurgu yapan Zuhal Balsarı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak artan fiyatlar, tatilcileri Urla, Foça, Dikili, Seferihisar ve Gökçeada gibi daha sakin, yeni projelerin de olduğu bölgelere yönlendiriyor.
Bu bölgelerde de son yıllarda fiyat artışları gözlemlenmekle birlikte, hala popüler destinasyonlara kıyasla daha ulaşılabilir seçenekler sunuluyor. Dijital platformlar üzerinden yapılan kiralama işlemlerinin artışı, pazardaki dinamikleri değiştiren önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Bu platformlar, tatilciler için daha fazla seçenek sunarken, ev sahiplerine de daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı veriyor. Yazlık kiralama piyasasının hareketliliğinin, yaz ayları yaklaştıkça daha da artması bekleniyor. Ancak ekonomik belirsizlikler ve yüksek fiyatlar, pazarın dinamiklerini etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.”