Yazlık villa kiraları uçuşa geçti

Hamide HANGÜL

Yaklaşık 20 milyon öğ­renci için karne zili­nin çalmasıyla, aile­ler de tatil planlarına başladı. Marmara, Ege ve Akdeniz’in sahil kentlerinde tatilcile­ri bekleyen yazlık mülk ki­raları şimdiden yüzde 40-60 oranında artış gösterdi.

Ta­til beldelerinde günlük daire kiraları ortalama 2-3 bin li­radan başlarken, haftalıkta başlangıç fiyatları 15-20 bin lira arasında değişiyor. Bu yıl çocuklu ailelerin otel yerine daha çok tercih ettiği villala­rın günlük kirası da ortalama 3-4 bin liradan başlıyor. Enf­lasyon ve talep artışının et­kisiyle lüks villa kiraları ise adeta satılık konut fiyatla­rıyla yarışmaya başladı. Ba­zı bölgelerde lüks villaların günlük kirası 1 milyon liraya yaklaştı. Aylıkta ise 14 mil­yon liraya kadar tırmanıyor.

Kaş'ta havuzlu villa kirası 3 bin TL ile 45 bin TL arası

Emlak platformlarından yapılan belirlemelere göre, Antalya Kaş’ta günlük ha­vuzlu villa kiraları 2 bin 900 - 45 bin lira, Kemer’de 2 bin 600 - 30 bin lira, Demre’de 4 in 500 – 16 bin lira, Manav­gat’ta 3 bin – 550 bin lira, Se­rik’te 5 bin – 15 bin lira, Kon­yaaltı’nda 4 bin – 10 bin lira, Döşemealtı 8 bin - 40 bin li­ra arasında değişiyor. İzmir Çeşme’de günlük villa kira­sı 4 bin -995 bin lira, Urla’da denize sıfır bahçeli 5 bin – 35 bin lira, Güzelbahçe’de 5 bin – 17 bin lira, Foça’da 6 bin – 20 bin lira arasında değişiyor. Aydın Kuşadası ve Çanakkale Ezine’de 2 bin lira, Muğla Fet­hiye’de 3 bin 500 lira, Köyce­ğiz’de 4 bin 500 lira, Marma­ris’te 5 bin liradan başlayan günlük havuzlu villa kiraları Muğla, Çanakkale, Aydın’ın turistik beldelerinde 300 bin TL’ye kadar çıkıyor.

En pahalısı Fethiye’de

Villaların aylık kiralarının ise bazı bölgelerde 5 bin lira­dan başlayıp 14 milyon liraya kadar çıktığı belirlendi. Göz­de tatil beldelerinden Muğla Bodrum’da lüks villaların ay­lık kirası 4.3 milyon lira, Çeş­me’de 3 milyon lira, İstanbul Beykoz’da 2.1 milyon lira, Or­taca’da 900 bin TL’ye kadar yükseliyor. Fethiye’de ise en yüksek villa kirasının aylık 14 milyon liradan ilana çıktı­ğı belirlendi. Bu yıl yazlık böl­gelerdeki fiyatlar ve tatilcile­rin taleplerini değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerle­me Genel Müdür Yardımcı­sı Zuhal Balsarı, ailelerin bu yıl tatil için otel yerine villala­rı tercih ettiğini, bu durumun özellikle popüler tatil bölge­lerinde erken rezervasyonla­ra talebi artırdığını söyledi.

Haftalıkta 15 bin liradan başlıyor

Artan talep ve enflasyon gi­bi ekonomik faktörlerle, yaz­lık kiralarının yükseldiğine dikkat çeken Balsarı, sözle­rini şöyle sürdürdü: “Bu yıl yazlık kiralama fiyatlarında yüzde 40-60 arasında artış­lar gözlemlendi. Popüler ta­til bölgelerinde haftalık kira­lamalarda fiyatlar 15 bin lira­dan başlayarak lüks villalarda 350 bin liraya kadar çıkabili­yor. Günlük kiralamalarda ise lüks segmentte 10 bin liraya kadar ulaşan fiyatlar görülür­ken, daha mütevazı seçenek­lerde bu rakam 3 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.”

Urla, Foça ve Dikili tatilcinin yeni gözdesi

Ege Bölgesi’ndeki Ayvalık, Alaçatı, Çeşme gibi geleneksel tatil noktalarının hâlâ en çok tercih edilen tatil beldeleri arasında olduğuna vurgu yapan Zuhal Balsarı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak artan fiyatlar, tatilcileri Urla, Foça, Dikili, Seferihisar ve Gökçeada gibi daha sakin, yeni projelerin de olduğu bölgelere yönlendiriyor.

Bu bölgelerde de son yıllarda fiyat artışları gözlemlenmekle birlikte, hala popüler destinasyonlara kıyasla daha ulaşılabilir seçenekler sunuluyor. Dijital platformlar üzerinden yapılan kiralama işlemlerinin artışı, pazardaki dinamikleri değiştiren önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Bu platformlar, tatilciler için daha fazla seçenek sunarken, ev sahiplerine de daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı veriyor. Yazlık kiralama piyasasının hareketliliğinin, yaz ayları yaklaştıkça daha da artması bekleniyor. Ancak ekonomik belirsizlikler ve yüksek fiyatlar, pazarın dinamiklerini etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.”