Yeni bir deneyim merkezi The Cube

Güncel sanat dünyasının son yıllardaki global di­linin giderek dijital harf­lerle yazıldığı aşikar. Ülkemizde de dünyaya açılan temsilcilerin olduğu bu alan için İstanbul’da ilk kez bir mekan yaratıldı. Ge­çen hafta Altunizade Suites için­de açılan The Cube, dijital sana­tın yeni merkezi olma hedefinde. CCN Holding desteğiyle haya­ta geçirilen bu yenilikçi mekan, izleyicisine salt belirli sergileri sunmak değil, sanat ve teknolo­jiyi bir araya getiren deneyimler yaşatmayı amaçlıyor. Bu dene­yimler serisinin ilkini açılış seç­kisi “Confluence” ile yaşıyoruz. Prodüksiyonu yeni medya sanat­ları alanında uzman olan Piksel. Creative Solutions tarafından gerçekleştirilen serginin küra­törlüğünü Olga Vad yapıyor. Yeni medya sanat pratiklerine odak­lanan Vad, teknolojinin duyusal ve bedensel deneyim üzerindeki etkileri üzerinde çalışıyor.

Işık, ses ve hareketi ortak de­neyim alanına taşıyan sergide, Amiangelika & 1100, Maotik, Shihua Ma, Tatsuru Arai ve Uni­versal Everything gibi dünyaca ünlü altı sanatçının işleri yer alı­yor. Gerçeklik algımızın epeyce zorlandığı bir illüzyon etkisi ya­ratan işlerin hemen hepsi diji­tal olanla doğal olan arasındaki gerilimi hissettirirken izledik­çe yerini bir dengeye bırakıyor; iki alan, sürekli etkileşim hâlin­de akıyor.

Hipnotik bir illüzyon

Küpe girmeden dış mekanda büyük ölçekli bir video çalışması karşılıyor bizi. Universal Every­thing’in “Migrations” adını taşı­yan çalışması adeta hipnotik bir illüzyon gibi! Tuhaf ama bir yan­dan büyüleyici, gerçeküstü varlık­lar gerçek hayvanların hareketleri gibi davranırken bir tür evrimsel süreci de hatırlatıyor insana.

Dış mekandan içeri devam edip küpe girdiğimizde farklı sanatçı­ların işleri art arda geliyor. Müzik ve teknolojiyi duyular arası bir deneyime dönüştüren yeni med­ya sanatçısı Shihua Ma, “Man­dala” adlı çalışmasıyla serginin etkileyici işlerinden birini tasar­lamış. Küpün tüm yüzeylerinde izlediğimiz çizgisel devinim, ver­tigosal bir sonsuzluk hissettiri­yor insana. Serginin bir diğer et­kileyici işi Tatsuru Aras’nin “Fa­ce of Universe” isimli çalışması. Birden bire her yanımızı kapla­yan çiçekler yapay zeka tarafın­dan üretilmiş. Dünyanın öykü­sünü bitkilerin ve uygarlığın do­ğuşuna kadar izleyen sanatçı, aynı zamanda modern teknolo­jinin enerji gereksinimlerine de dikkat çekiyor. Amiangelika & 1100 ikilisinin “BLCK SUN” per­formansı ise kaos ve dinginliğin, karanlık ve ışığın buluştuğu zi­hinsel bir yolculuk gibi. Güneş imgelerinden ilham alan sesler ve görseller aracılığıyla, izleyiciyi içsel karmaşa içinde dengeyi bul­ma deneyimine daldırıyor.

Teknolojiyle şekillenen bu di­jital küp, her dönemde yenilene­cek programlarıyla İstanbul kül­tür sanat ortamına yeni bir soluk getireceğe benziyor. 12 Ocak’a kadar açık kalacak ilk sergiyi ka­çırmayın!

Kimler var?

UNIVERSAL EVERYTHING

2004 yılında kurulan ve farklı ülkelerdeki üyeleriyle uzaktan çalışan oluşum medya sanatçıları, deneyim tasarımcıları ve gelecek üreticilerinden oluşan bir kolektif. CGI, fizik simülasyonları ve gerçek zamanlı jeneratif tasarımlar kullanarak eğlenceli bir yaklaşımla sürükleyici deneyimler kurguluyorlar.

SHIHUA MA

Müzik ve teknolojiyi duyular arası deneyime dönüştüren üretimleriyle tanınan Shihua Ma, bilgisayar müziği ve görsel-işitsel sanatlar üzerine çalışıyor. Uluslararası elektronik müzik etkinliklerinde dikkat çeken projeleriyle yeni medyanın sınırlarını genişleten sanatçının interaktif multimedya çalışmalarıyla Musicaoustica- Beijing gibi platformlarda ödülleri var.

AMIANGELIKA & 1100

Londra merkezli bu ikili, yenilikçi sanat anlayışını müzik prodüksiyonu ile bir araya getiriyor. Amiangalika çalışmalarında görüntü ile ses arasındaki etkileşimi ve insan-makine ilişkisini araştıyor. Gerçek zamanlı olarak üretilen jeneratif işlerde ses ya da hareket sensörlerinden gelen canlı verilerle tepki veren sürükleyici ortamlar yaratıyor. Yine Londra merkezli besteci ve elektronik müzik prodüktörü 1100 (Erik Hanson) ise analog ve dijital dünyalar arasında köprü kurarak, farklı ses ve ritim örüntülerini harmanlayarak kendine özgü işitsel dokular üretiyor.

TATSURU ARAI

Japonya merkezli sanatçı Tatsuru Arai, klasik ve çağdaş müziği yapay zeka, algoritmalar ve bilgisayar teknolojisiyle buluşturuyor. Trans-Ages Music ve Hyper- Serial Music kavramlarıyla müzikte yeni boyutlar açan Arai, kozmik düzeni, enerjiyi ve evrensel güzelliği sesin içinde araştırıyor. Her performansında insan, doğa ve teknoloji arasındaki görünmez ağları örerken izleyiciyi zamanın ve mekanın ötesine taşıyor.

MAOTIK

Fransız dijital sanatçı Mathieu Le Sourd (MAOTIK), sanat, bilim ve teknolojinin kesişiminde işler üretiyor. Gerçek zamanlı olarak algıyı dönüştüren özel yazılımlar geliştirerek, sürükleyici ortamlar, etkileşimli yerleştirmeler ve görsel-işitsel performanslar üretiyor. Sanatçının jeneratif sanat yaklaşımı, imgelerin akışkan hareketleriyle mekanı dönüştürmeyi amaçlıyor. Doğadan ilham alan Maotik, rastlantısallığa dayalı görsel-işitsel kompozisyonlarla her defasında benzersiz deneyimler yaratırken izleyiciyi çalışmanın aktif bir parçası haline getiriyor. Sanatçının çalışmaları Mutek, Sonar, Art Basel, Frieze London, FIAC Paris, Signal Festival, ARS Electronica, Venedik Bienali, Fondation Serralves, CCCB ve Paris Filarmoni gibi uluslararası festival ve kurumlarda sergilenmiş.

PLAYMODES

Playmodes, İspanya merkezli bir görsel-işitsel stüdyo. Çalışmalarını sürükleyici yerleştirmeler, video mapping projeleri, mimari aydınlatma tasarımı, dijital sahne tasarımı, görsel-işitsel enstrümanlar ve ses tasarımı üzerine yoğunlaştırıyor. Stüdyo üyeleri, kendi geliştirdikleri teknolojiler ve açık kaynak araçlarla yeni biçimler deniyor; sanat ve bilimin kesişiminde ürettikleri projelerde dünyanın dört bir yanından sanatçılar ve bilim insanlarıyla işbirliği yapıyor.