Yeşilçam’dan Amerika’ya uzanan masalsı bir anlatı

İPEK SU

Bazı tesadüfler, insanın ka­derini baştan yazar. Ayhan Türkbaş’ın kaleminden dökülen “Tatlı Tesadüfler” kitabı, yalnız­ca bireysel başarıları değil; aynı zamanda iki ülke arasında kuru­lan kültürel köprüleri, dönemsel dönüşümleri ve zamanın ruhunu taşıyan bir hayat hikâyesini göz­ler önüne seriyor.

Kitap; Yeşilçam’ın büyülü at­mosferinden başlayarak 1950’li yılların Amerika’sına, oradan da çok kültürlü bir yaşama uzanan kapsamlı bir anlatı sunuyor. Türk kültürünün diaspora yolculuğun­dan sahne deneyimlerine, aile­vi bağlılıklardan iş dünyasındaki başarı öykülerine kadar pek çok katman titizlikle kurgulanmış.

Bir yıllık titiz çalışma, binlerce belge

Kitabı hazırlayan Avukat De­niz Türkbaş, eserin yaklaşık bir yıllık özenli bir araştırma ve arşiv sürecinin ürünü olduğunu belir­tiyor. Binlerce fotoğraf, mektup, kişisel belge ve dönemsel kaynak taranarak yalnızca biyografik de­ğil, aynı zamanda sosyokültürel açıdan da derinlikli bir eser orta­ya konmuş.

“Bu kitap yalnızca ailemizin hikâyesi değil; aynı zamanda iki kültür arasında köprü kurmuş, sanatla ve aşkla yoğrulmuş bir hayatın belge niteliğinde aktarı­mıdır. Okuyucular, hem bireysel başarıların hem de kaderin tatlı sürprizlerinin yaşamları nasıl şe­killendirdiğine tanıklık edecek.”

Avukat Türkbaş, babası Ayhan Türkbaş’ın uzun yıllar dünya­nın en önemli hava yollarından Pan American’da yönetici olarak çalıştığını; daha sonra ise eşiyle birlikte ticaret ve gayrimenkul dünyasına atılarak New York’ta önemli başarılar elde ettiklerini dile getirdi.

Bir sevda mektubu, bir vefa anısı

Deniz Türkbaş, “Tatlı Tesadüf­ler”in sadece bir biyografi olma­dığını; aynı zamanda bir sevda mektubu, bir teşekkür ve bir veda olduğunu vurguluyor. Kitap, aş­kın zamansızlığına, vefanın de­rinliğine ve kültürel temsile ver­diği önemle dikkat çekiyor.

“Tatlı Tesadüfler”, Kırmızı Ke­di Yayınevi tarafından yayımlan­dı ve tüm kitapçılarda ile çevri­miçi satış platformlarında oku­yucuların beğenisine sunuldu.