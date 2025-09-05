Yeşilçam’dan Amerika’ya uzanan masalsı bir anlatı
Türkiye’nin sahne sanatları, müzik ve iş dünyasında derin izler bırakmış bir çiftin etkileyici yaşam öyküsü: “Tatlı Tesadüfler”
İPEK SU
Bazı tesadüfler, insanın kaderini baştan yazar. Ayhan Türkbaş’ın kaleminden dökülen “Tatlı Tesadüfler” kitabı, yalnızca bireysel başarıları değil; aynı zamanda iki ülke arasında kurulan kültürel köprüleri, dönemsel dönüşümleri ve zamanın ruhunu taşıyan bir hayat hikâyesini gözler önüne seriyor.
Kitap; Yeşilçam’ın büyülü atmosferinden başlayarak 1950’li yılların Amerika’sına, oradan da çok kültürlü bir yaşama uzanan kapsamlı bir anlatı sunuyor. Türk kültürünün diaspora yolculuğundan sahne deneyimlerine, ailevi bağlılıklardan iş dünyasındaki başarı öykülerine kadar pek çok katman titizlikle kurgulanmış.
Bir yıllık titiz çalışma, binlerce belge
Kitabı hazırlayan Avukat Deniz Türkbaş, eserin yaklaşık bir yıllık özenli bir araştırma ve arşiv sürecinin ürünü olduğunu belirtiyor. Binlerce fotoğraf, mektup, kişisel belge ve dönemsel kaynak taranarak yalnızca biyografik değil, aynı zamanda sosyokültürel açıdan da derinlikli bir eser ortaya konmuş.
“Bu kitap yalnızca ailemizin hikâyesi değil; aynı zamanda iki kültür arasında köprü kurmuş, sanatla ve aşkla yoğrulmuş bir hayatın belge niteliğinde aktarımıdır. Okuyucular, hem bireysel başarıların hem de kaderin tatlı sürprizlerinin yaşamları nasıl şekillendirdiğine tanıklık edecek.”
Avukat Türkbaş, babası Ayhan Türkbaş’ın uzun yıllar dünyanın en önemli hava yollarından Pan American’da yönetici olarak çalıştığını; daha sonra ise eşiyle birlikte ticaret ve gayrimenkul dünyasına atılarak New York’ta önemli başarılar elde ettiklerini dile getirdi.
Bir sevda mektubu, bir vefa anısı
Deniz Türkbaş, “Tatlı Tesadüfler”in sadece bir biyografi olmadığını; aynı zamanda bir sevda mektubu, bir teşekkür ve bir veda olduğunu vurguluyor. Kitap, aşkın zamansızlığına, vefanın derinliğine ve kültürel temsile verdiği önemle dikkat çekiyor.
“Tatlı Tesadüfler”, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlandı ve tüm kitapçılarda ile çevrimiçi satış platformlarında okuyucuların beğenisine sunuldu.