Zeus’un bile karşı koyamadığı güzel: Enginar
Efsanelere konu olmuş enginarı yemenin şimdi tam zamanı. Lezzeti kadar faydası da bol bu Ege güzelini yakından tanıyalım, restoranların menüsünden kalkmadan tadını çıkaralım.
Aydil DURGUN
Bir efsaneye göre çapkınlıklarıyla ünlü Zeus, genç ve güzel Cynara’yı görünce aşık olur. Ancak Cynara bir ölümlüdür, Zeus onu tanrıçaya dönüştürerek Olimpos’a götürür. Malum Zeus rıza kavramından bihaber… Bir süre sonra dünyadaki hayatını özleyen Cynara gizlice geri döner. Tanrıların tanrısı Zeus, bu duruma çok öfkelenir. Reddedilmiştir ve kırılgan erkekliği zarar görmüştür. Bu kez de genç kadını enginara dönüştürür. Enginarın bilimsel adı Cynara Cardunculus L. Var. Scolymus da buradan gelir.
Bu güzeller güzeli genç kadından ismini alan güzeller güzeli sebzeyi yemenin tam zamanı.
Aydan Üstkanat Altın Kitaplar'dan çıkan ödüllü “Enginar” kitabında sezonun her yıl ilk Kıbrıs’ta açıldığını yazıyor. Daha sonra Ege kıyılarında, en meşhur türü olan sakız enginarla Çeşmealtı ve Urla taraflarında hasat heyecanı başlar. Hatta bu heyecan 11 yıldır Uluslararası Urla Enginar Festivali ile kutlanıyor. Enginar sezonu Bursa ve İstanbul çevresinde yetiştirilen Bayrampaşa ile yaz ortasına doğru son buluyor.
Sakız mı Bayrampaşa mı?
Bayrampaşa ve sakız enginar arasında yıllardır alttan alta devam eden bir rekabet var. Sakız enginar daha küçük, ince ve uzun başlı. Sakız Adası’ndan karşı kıyıya getirilen enginar, İzmir Çeşmealtı’nda yüzyıllardır yetiştiriliyor. Coğrafi işaretli yerli bir tür. Zamanında hasat edilip doğru şekilde pişirilince çanağından yapraklarına her yeri afiyetle yeniliyor.
Adını İstanbul’daki aynı adlı ilçeden alan Bayrampaşa enginarı ise iri; çanağı etli, yaprakları yenilecek gibi değil.
Son olarak faydaları da bahse değer: Vitamin, mineral ve lif bakımından zengin. C, B12, B6, K vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır ve demir içeriyor. Antioksidan özelliği sayesinde bakteri ve virüslere karşı korumada yardımcı. Kolesterolü düşürüyor. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor. Tam bir karaciğer dostu. Bir bitki için şaşırtıcı şekilde bol protein içeriyor, tok tutuyor.
Bir sebzeden daha ne bekleyebiliriz diye düşünürken üzerine bir de lezzet bakımından zengin.
Siz de benim gibi sakız enginarcıysanız elinizi çabuk tutmakta fayda var. Tazesinden hazırlanan tabaklar hem ev yemeği yapan lokantalarda hem de ‘fine dining’ dokunuşlarla lüks restoranlarda kısa bir süreliğine yerini aldı.
Japon mutfağıyla buluşma
Urla’daki suşi ve omakase restoranı Roku lokasyon açısından avantajlı. Ancak enginar kullandığı tabağında bu avantajına sırtını dayamamış. Sakız enginarı sarımsak ve portakal kabuğuyla pişirip ızgarada lezzetini katlamış. Yanında balığın çok ince dilimlendiği bir teknik olan levrek usuzukuri servis ediliyor. Enginarlara son dokunuş geleneksel turunçlu bir Japon sosu dashi ponzu ve acı elma püresi ile yapılmış. Restoranın şefi Barlas Günebak bu tabağı yalnızca doğru enginar bulduklarında çıkardıkları bir spesiyal olduğunu anlatıyor, fiyatı 570 lira.
Enginarın İtalyan hali
Beyoğlu’nun en güzel yeri Pera’daki İtalyan restoranı Pizzeria Pera kısa süreliğine enginar servis eden mekanlardan. Sahibi ve şefi Serdar Arslan iyi malzeme bulduğu sürece bu tabağı çıkarmayı planlıyor. Spesiyal enginar tabağında bu sebzeyi püre ve kalp formunda sunarak hakkını veriyor. Püresi enginarla arası iyi olmayanların bile kalbini kazanabilecek nitelikte; isli tuz dokunuşu, lezzetine katman ekliyor. Kalbindeki Parmesan, biberiye ve maydanoz enginara sakince eşlik ediyor. Üzerinde servis edilen somon havyarı ise yemeğe umami katarak tabağı bir üst seviyeye çıkarıyor. Fiyatı 470 lira.
Enginarda klasik tariflerden şaşmayanlar için yine İzmir’den iki öneri. İlki Alsancak’taki Balmumu Dükkan. Sahibi ve aşçısı Ahmet Güzelyağdöken yerel tatları hakkını veren mekanlardan. Ege yemeklerine bolca yer veren lokanta elbette enginara kayıtsız kalmıyor. Günlük olarak değişen enginar yemeklerini mutlaka deneyin. Ben kalbine denk geldim, masadan pek mutlu ayrıldım.
Urla’nın meşhur lokantası Beğendik Abi'de dolmadan çanağa farklı enginar yemeği çeşitlerini bulabilirsiniz. Yapraklarını sıyıra sıyıra enginar yemeyi sevenlerdenseniz burası tam size göre. Bütün halde yenen enginar kalbini pişirme süreci tam bir ateşten gömlek. Benim denediğim gün bu ateşten gömlek aşçıyı biraz yakmış gibiydi.