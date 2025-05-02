  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya+
Takip Et

Zeus’un bile karşı koyamadığı güzel: Enginar

Efsanelere konu olmuş enginarı yemenin şimdi tam zamanı. Lezzeti kadar faydası da bol bu Ege güzelini yakından tanıyalım, restoranların menüsünden kalkmadan tadını çıkaralım.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zeus’un bile karşı koyamadığı güzel: Enginar
Takip Et

Aydil DURGUN

Bir efsaneye göre çap­kınlıklarıyla ünlü Zeus, genç ve güzel Cynara’yı görünce aşık olur. Ancak Cy­nara bir ölümlüdür, Zeus onu tanrıçaya dönüştü­rerek Olimpos’a götü­rür. Malum Zeus rıza kavramından biha­ber… Bir süre son­ra dünyadaki ha­yatını özleyen Cynara gizli­ce geri döner. Tanrıların tanrısı Zeus, bu duruma çok öfkelenir. Reddedilmiş­tir ve kırılgan erkekliği zarar görmüştür. Bu kez de genç kadını enginara dönüştü­rür. Enginarın bilim­sel adı Cynara Cardun­culus L. Var. Scolymus da buradan gelir.

Bu güzeller güzeli genç kadın­dan ismini alan güzeller güzeli sebzeyi yemenin tam zamanı.

Aydan Üstkanat Altın Ki­taplar'dan çıkan ödüllü “Engi­nar” kitabında sezonun her yıl ilk Kıbrıs’ta açıldığını yazıyor. Daha sonra Ege kıyılarında, en meşhur türü olan sakız enginar­la Çeşmealtı ve Urla tarafların­da hasat heyecanı başlar. Hatta bu heyecan 11 yıldır Uluslarara­sı Urla Enginar Festivali ile kut­lanıyor. Enginar sezonu Bursa ve İstanbul çevresinde yetişti­rilen Bayrampaşa ile yaz ortası­na doğru son buluyor.

Sakız mı Bayrampaşa mı?

Bayrampaşa ve sakız engi­nar arasında yıllardır alttan al­ta devam eden bir rekabet var. Sakız enginar daha küçük, ince ve uzun başlı. Sakız Adası’ndan karşı kıyıya getirilen enginar, İzmir Çeşmealtı’nda yüzyıllar­dır yetiştiriliyor. Coğrafi işaret­li yerli bir tür. Zamanında hasat edilip doğru şekilde pişirilince çanağından yapraklarına her yeri afiyetle yeniliyor.

Adını İstanbul’daki aynı adlı ilçeden alan Bayrampaşa engi­narı ise iri; çanağı etli, yaprakla­rı yenilecek gibi değil.

Son olarak faydaları da bah­se değer: Vitamin, mineral ve lif bakımından zengin. C, B12, B6, K vitaminleri, kalsiyum, mag­nezyum, fosfor, bakır ve demir içeriyor. Antiok­sidan özelliği sayesinde bakte­ri ve virüslere karşı korumada yardımcı. Kolesterolü düşürü­yor. Sindirim sisteminin sağ­lıklı çalışmasına katkı sağlıyor. Tam bir karaciğer dostu. Bir bit­ki için şaşırtıcı şekilde bol pro­tein içeriyor, tok tutuyor.

Bir sebzeden daha ne bekle­yebiliriz diye düşünürken üze­rine bir de lezzet bakımından zengin.

Siz de benim gibi sakız engi­narcıysanız elinizi çabuk tut­makta fayda var. Tazesinden hazırlanan tabaklar hem ev ye­meği yapan lokantalarda hem de ‘fine dining’ dokunuşlarla lüks restoranlarda kısa bir süre­liğine yerini aldı.

Japon mutfağıyla buluşma

Urla’daki suşi ve omakase restoranı Roku lokasyon açı­sından avantajlı. Ancak enginar kullandığı tabağında bu avan­tajına sırtını dayamamış. Sakız enginarı sarımsak ve portakal kabuğuyla pişirip ızgarada lez­zetini katlamış. Yanında balığın çok ince dilimlendiği bir tek­nik olan levrek usuzukuri ser­vis ediliyor. Enginarlara son do­kunuş geleneksel turunçlu bir Japon sosu dashi ponzu ve acı elma püresi ile yapılmış. Resto­ranın şefi Barlas Günebak bu ta­bağı yalnızca doğru enginar bul­duklarında çıkardıkları bir spe­siyal olduğunu anlatıyor, fiyatı 570 lira.

Enginarın İtalyan hali

Beyoğlu’nun en güzel yeri Pe­ra’daki İtalyan restoranı Pizze­ria Pera kısa süreliğine enginar servis eden mekanlardan. Sahi­bi ve şefi Serdar Arslan iyi mal­zeme bulduğu sürece bu taba­ğı çıkarmayı planlıyor. Spesiyal enginar tabağında bu sebzeyi püre ve kalp formunda sunarak hakkını veriyor. Püresi engi­narla arası iyi olmayanların bile kalbini kazanabilecek nitelikte; isli tuz dokunuşu, lezzetine kat­man ekliyor. Kalbindeki Par­mesan, biberiye ve maydanoz enginara sakince eşlik ediyor. Üzerinde servis edilen somon havyarı ise yemeğe umami ka­tarak tabağı bir üst seviyeye çı­karıyor. Fiyatı 470 lira.

Enginarda klasik tarifler­den şaşmayanlar için yine İz­mir’den iki öneri. İlki Alsan­cak’taki Balmumu Dükkan. Sahibi ve aşçısı Ahmet Güzel­yağdöken yerel tatları hakkını veren mekanlardan. Ege yemek­lerine bolca yer veren lokanta el­bette enginara kayıtsız kalmıyor. Günlük olarak değişen enginar yemeklerini mutlaka deneyin. Ben kalbine denk geldim, masa­dan pek mutlu ayrıldım.

Urla’nın meşhur lokantası Beğendik Abi'de dolmadan ça­nağa farklı enginar yemeği çe­şitlerini bulabilirsiniz. Yaprak­larını sıyıra sıyıra enginar ye­meyi sevenlerdenseniz burası tam size göre. Bütün halde ye­nen enginar kalbini pişirme sü­reci tam bir ateşten gömlek. Be­nim denediğim gün bu ateşten gömlek aşçıyı biraz yakmış gi­biydi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL