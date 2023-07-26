1.1 milyar dolarlık satış sonrası PacWest'in hisseleri fırladı
ABD'de Bank of California'nın 1.1 milyar dolara satın alacağını açıkladığı PacWest Bancorp'un hisseleri yüzde 38 yükseldi.
ABD'li Bank of California'nın Los Angeles merkezli PacWest Bancorp'u 1.1 milyar dolar karşılığında satın alma konusunda anlaşmasının ardından Pacwest hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yaklaşık yüzde 38 yükseldi.
Pacwest bu yılın başlarında üç bankanın iflas etmesiyle başlayan bankacılık krizinden ağır etkilenen bankalar arasında yer alıyor.
PacWest, bankacılık sektöründe krize dair kuvvetlenen endişeler ile ABD'li bölgesel banka hisselerinin düşmesinin ardından, 4 Mayıs'ta potansiyel ortaklar ve yatırımcılarla stratejik seçeneklere dair görüşmeler yaptığını açıklamıştı.
Raymond James analisti David Long, "PacWest'in mart ayındaki bankacılık krizinden bu yana karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında satışının hissedarlar için mantıklı olduğuna inanıyoruz" dedi.
Banc of California hisseleri de borsa açılmadan önce yaklaşık yüzde 13 artışla 16.50 dolardan işlem gördü.