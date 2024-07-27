125 Boko Haram üyesi ve finansörü mahkum edildi

Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi, 24 Temmuz'da Boko Haram üyesi 300 kişinin toplu yargılanmasına yeniden başlamıştı. Yargılama sonucunda 125 Boko Haram üyesi ve finansörüne hapis cezası verildi.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan 5 bin Boko Haram üyesinin yargılanacağını duyurmuştu. Yakalanan teröristler federal mahkemede gruplar halinde yargılanıyor.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle her yıl yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.