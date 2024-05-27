2 binden fazla insan toprak altında kaldı

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyü çevresinde Cuma günü meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Ulusal Afet Merkezi tarafından yapılan açıklamada, toprak altında kalanların sayısının 2 bine yükseldiği belirtildi.

Son durumun Birleşmiş Milletler yetkililerine iletildiği belirtilen açıklamada, toprak kayması sonucu büyük bir yıkım oluştuğu ve tarım arazilerinin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

İHA'da yer alan habere göre, açıklamada, toprağın yavaş bir şekilde kaymaya devam etmesi nedeniyle bölgedeki durumun istikrarsızlığını koruduğu ve bunun hem kurtarma ekipleri hem de hayatta kalanlar için tehlikeyi arttırdığı kaydedildi.

6 kişinin cansız bedeni bulundu

Papua Yeni Gine savunma personeli öncülüğündeki acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü afet bölgesine ilk iş makinesinin dün akşam saatlerinde ulaştığı kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan yerel halk kürek, sopa ve elleriyle toprağı kazıyarak toprak altında kalanları bulmaya çalışıyor. Ancak günlerdir devam eden çalışmalar sonucunda yalnızca 6 kişinin cansız bedenine ulaşılabildiği öğrenildi. Yerel basında bugün yayınlanan haberlere göre bölge halkı, yardım çığlıkları duyulan bir çifti heyelandan 8 saat sonra enkaz altından kurtarmayı başardı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 24 Mayıs’ta yerel saatle 03.00 sıralarında meydana gelen toprak kayması sonucu en az bin 250 kişinin evsiz kaldığı, 150’den fazla evin 8 metre derinliğinde toprak altında kaldığı, yaklaşık 250 evin risk altında olması nedeniyle boşaltıldığı belirtilmişti. Yerel kaynaklar, heyelandan etkilenen bölgede yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığını açıklamıştı.