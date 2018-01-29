2018 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

29 Ocak 2018

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri sahiplerini buldu.

ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden'da düzenlenen törene Bruno Mars ve Kendrick Lamar damgasını vurdu. Ünlü şarkıcı Bruno Mars toplam yedi dalda Grammy ödülü kazandı.

Cinsiyet eşitsizlik ve cinsel taciz protestoları 60. Grammy Ödül Töreni’nde de devam etti. Katılımcılar törene protesto amaçlı beyaz gül takarak geldi.

İşte 60. Grammy Ödülleri'ni kazananlar...

Yılın Albümü - 24K Magic - Bruno Mars

Yılın Kaydı - 24K Magic - Bruno Mars

Yılın Şarkısı - That’s What I Like - Bruno Mars

En İyi R&B Performansı - That’s What I Like - Bruno Mars

En İyi R&B Şarkısı - That’s What I Like - Bruno Mars

En İyi R&B Albümü - 24K Magic - Bruno Mars

En İyi Albüm Mühendisliği - 24K Magic - Bruno Mars

En iyi Rap Şarkısı - Humble - Kendrick Lamar

En İyi Rap Performansı - Humble - Kendrick Lamar

En İyi Kısa Müzik Videosu - Humble - Kendrick Lamar

En İyi Rap Albümü - Damn - Kendrick Lamar

En iyi rap ortak çalışması - Loyalty - Kendrick Lamar ve Rihanna

En iyi yeni sanatçı - Alessia Cara

En İyi Solo Pop Performansı - Shape of You - Ed Sheeran

En İyi Pop Vokal Albümü - ÷ - Ed Sheeran

En iyi geleneksel R&B performansı - Redbone - Childish Gambino (Donald Glover)

En iyi urban/çağdaş albüm - The Weekend - Starboy

Yılın prodüktörü (Klasik olmayan) - Greg Kurstin

Yılın prodüktörü (Klasik) - David Frost

En iyi pop ikili/grup performansı - Feel It Still - Portugal. The Man

En iyi geleneksel pop vokal albümü - Tony Bennett Celebrates 90 - Dae Bennett

En iyi dans/elektronik müzik albümü - 3-D The Catalogue - Kraftwerk

En iyi dans kaydı - Tonite - LCD Soundsystem

Görsel medya için yazılan en iyi soundtrack ve derleme ödülü - La La Land - Justin Hurwitz

En iyi caz vokal albümü - Dreams and Daggers - Cécile McLorin Salvant

En iyi orkestra performansı - Shostakovich: Symphony no. 5 / Barber: AdagioPittsburgh Symphony Orchestra, Manfred Honeck

En iyi reggae albümü - Stony Hill - Damian Marley

En iyi rock performansı - You Want It Darker - Leonard Cohen

En iyi rock şarkısı - Run - Foo Fighters

En iyi rock albümü - A Deeper Understanding - The War on Drugs

En iyi metal performansı ödülü - Sultan's Curse - Mastodon

En iyi alternatif müzik albümü - Sleep Well Beast - The National

En iyi Latin pop albümü - El Dorado - Shakira

En iyi Latin rock, kent ya da alternatif müzik albümü - Residente - Residente

En iyi Americana albümü - The Nashville Sound - Jason Isbell and THe 400 Unit

En iyi geleneksel blues albümü - Blue & Lonesome - The Rolling Stones

En iyi çağdaş blues albümü - TajMo - Taj Mahal and Keb’ Mo’

En iyi folk albümü - Mentall Ilness - Aimee Mann

En İyi Country Solo Performansı - Either Way - Chris Stapleton

En İyi Country Şarkısı - Broken Halos - Mike Henderson ve Chris Stapleton

En İyi Cuntry Albümü - From a Room: Volume 1

En iyi country ikili/grup performansı - Better Man - Little Big Down

En iyi new age albümü - Dancing On Water - Peter Kater

En iyi dünya müziği albümü - Ladysmith Black Mambazo- Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration

