2018 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
2018 Grammy Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu geceye 7 dalda ödül kazanan Bruno Mars damgasını vurdu.
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri sahiplerini buldu.
ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden'da düzenlenen törene Bruno Mars ve Kendrick Lamar damgasını vurdu. Ünlü şarkıcı Bruno Mars toplam yedi dalda Grammy ödülü kazandı.
Cinsiyet eşitsizlik ve cinsel taciz protestoları 60. Grammy Ödül Töreni’nde de devam etti. Katılımcılar törene protesto amaçlı beyaz gül takarak geldi.
İşte 60. Grammy Ödülleri'ni kazananlar...
Yılın Albümü - 24K Magic - Bruno Mars
Yılın Kaydı - 24K Magic - Bruno Mars
Yılın Şarkısı - That’s What I Like - Bruno Mars
En İyi R&B Performansı - That’s What I Like - Bruno Mars
En İyi R&B Şarkısı - That’s What I Like - Bruno Mars
En İyi R&B Albümü - 24K Magic - Bruno Mars
En İyi Albüm Mühendisliği - 24K Magic - Bruno Mars
En iyi Rap Şarkısı - Humble - Kendrick Lamar
En İyi Rap Performansı - Humble - Kendrick Lamar
En İyi Kısa Müzik Videosu - Humble - Kendrick Lamar
En İyi Rap Albümü - Damn - Kendrick Lamar
En iyi rap ortak çalışması - Loyalty - Kendrick Lamar ve Rihanna
En iyi yeni sanatçı - Alessia Cara
En İyi Solo Pop Performansı - Shape of You - Ed Sheeran
En İyi Pop Vokal Albümü - ÷ - Ed Sheeran
En iyi geleneksel R&B performansı - Redbone - Childish Gambino (Donald Glover)
En iyi urban/çağdaş albüm - The Weekend - Starboy
Yılın prodüktörü (Klasik olmayan) - Greg Kurstin
Yılın prodüktörü (Klasik) - David Frost
En iyi pop ikili/grup performansı - Feel It Still - Portugal. The Man
En iyi geleneksel pop vokal albümü - Tony Bennett Celebrates 90 - Dae Bennett
En iyi dans/elektronik müzik albümü - 3-D The Catalogue - Kraftwerk
En iyi dans kaydı - Tonite - LCD Soundsystem
Görsel medya için yazılan en iyi soundtrack ve derleme ödülü - La La Land - Justin Hurwitz
En iyi caz vokal albümü - Dreams and Daggers - Cécile McLorin Salvant
En iyi orkestra performansı - Shostakovich: Symphony no. 5 / Barber: AdagioPittsburgh Symphony Orchestra, Manfred Honeck
En iyi reggae albümü - Stony Hill - Damian Marley
En iyi rock performansı - You Want It Darker - Leonard Cohen
En iyi rock şarkısı - Run - Foo Fighters
En iyi rock albümü - A Deeper Understanding - The War on Drugs
En iyi metal performansı ödülü - Sultan's Curse - Mastodon
En iyi alternatif müzik albümü - Sleep Well Beast - The National
En iyi Latin pop albümü - El Dorado - Shakira
En iyi Latin rock, kent ya da alternatif müzik albümü - Residente - Residente
En iyi Americana albümü - The Nashville Sound - Jason Isbell and THe 400 Unit
En iyi geleneksel blues albümü - Blue & Lonesome - The Rolling Stones
En iyi çağdaş blues albümü - TajMo - Taj Mahal and Keb’ Mo’
En iyi folk albümü - Mentall Ilness - Aimee Mann
En İyi Country Solo Performansı - Either Way - Chris Stapleton
En İyi Country Şarkısı - Broken Halos - Mike Henderson ve Chris Stapleton
En İyi Cuntry Albümü - From a Room: Volume 1
En iyi country ikili/grup performansı - Better Man - Little Big Down
En iyi new age albümü - Dancing On Water - Peter Kater
En iyi dünya müziği albümü - Ladysmith Black Mambazo- Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration