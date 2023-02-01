2023 resesyonu 1970’lerdeki gibi yaşanacak

Bu yıl yaşanacak olan resesyon, 1970’lerdeki gibi hissedilecek… Bu sözlerin sahibi, Wall Street ekonomisti Nancy Lazar… Amerikan Fox TV’nin yayınına katılan Lazar şu yorumu yaptı: “İnsanlar 2008 ve 2020’ye odaklanıyor.

Ancak bu, daha çok 1973, 1974 ve 2021 gibi olacak. 2023’ün ikinci yarısında bir resesyonun tüm etkisinin hissedilecek. Nedeni de Fed’in faiz artırımlarının gecikmeli etkilerinin hakim olması olacak.”

Lazar, Fed fonlarındaki değişikliklerin ekonomi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmasının yaklaşık bir yıl sürdüğünü de savundu. Lazar sözlerine şöyle devam etti: “İkinci çeyrekte bir duraklama daha olacağını ve ardından yılın ikinci yarısında tam bir düşüş olacağını düşünüyoruz.”

“Çünkü önce 2021’de küresel bir daralma döngüsü yaşadınız, bunun gecikmeli etkileri ABD ekonomisini çok uluslu ekonomimizle vurdu. İkincisi, 2021’de petrol fiyatları yükseldi ve üçüncüsü, tahvil getirileri önemli ölçüde yükseldi.

Yani geçen yıl yavaşlayan şey, bu yıl başlarken, Fed’in sıkılaştırma döngüsünün gecikmeli etkileri artık azalmakta olan para arzına yansıdı.” 1973-1975 resesyonu neydi? 1970'ler resesyonu, petrol kriziyle Aralık 1973’te başlayan ve 7 çeyrek süren resesyondu… 1970’ler boyunca Batı dünyasının çoğunda yaşanan ve II. Dünya Savaşı sonrası genel ekonomik genişlemeye son veren ekonomik durgunluk dönemiydi.