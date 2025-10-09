2025 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi: László Krasznahorkai
2025 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bu yılki ödülün Macar senarist ve romancı László Krasznahorkai’ye verildiğini duyurdu. Yazar 11 milyon İsveç kronunun sahibi oldu.
2025 Nobel Edebiyat Ödülü, "etkili ve vizyoner" eserlerinden dolayı 71 yaşındaki Macar yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai'ya verildi.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı.
Açıklamaya göre, Laszlo Krasznahorkai, "sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner" eserleri nedeniyle ödülün sahibi oldu.
2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "şiirsel düzyazısı nedeniyle" Güney Koreli roman yazarı Han Kang kazanmıştı.