24,8 milyar dolar bütçeli NASA'dan 'yüksek maliyetli' VIPER'a iptal kararı

VIPER'ın (Buhar Araştırma Kutup Keşif Gezgini) Ay'ın Güney Kutbu yakınlarına inmesi ve 100 gün boyunca Ay'daki buz yataklarının araştırılması amaçlanırken NASA, adı geçen programı mali nedenlerle iptal ettiğini duyurdu. Karar, tamamen monte edilmiş durumdaki VIPER'in fırlatma ve uzay koşullarına dayanabilmesi için yapılan çevresel testler sırasında geldi. Misyonun iptal edilmesiyle, VIPER'in parçalarına ayrılarak yeniden kullanılması ya da satılması öngörülüyor.

NASA'nın Bilimden Sorumlu Yönetici Yardımcısı Nicola Fox, kararın araştırma ekibiyle veya programın başarısıyla ilgisinin olmadığını, tamamen bütçeyle ilgili sıkıntılardan kaynaklandığını ifade etti.

NASA'nın 2024 bütçesi: 24 milyar 875 milyon dolar

NASA'nın 2024 bütçesi, geçen yıla göre yüzde 2 kesinti ve talep edilen fondan yüzde 8,5 daha az olmasına rağmen 24 milyar 875 milyon dolara ulaşmıştı. Kesinti nedeniyle diğer gezegenlere ve uydulara yönelik sondaj çalışmaları ertelenirken, NASA'nın California eyaletindeki bir laboratuvarı, şubatta fon yetersizliğinden dolayı 530 çalışanını (personel sayısının yüzde 8'i) işten çıkaracağını duyurmuştu.