30 yıldır aranıyordu! Cosa Nostra'nın firari lideri yakalandı

Polislerin baskını sırasında hastanede tedavi görmekte olan Messina Denaro, Sicilya'daki Cosa Nostra mafya teşkilatının lideri olarak biliniyor.

Messina Denaro, mafyayla mücadele eden savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun 1992 yılındaki suikastlerini azmettirmek suçlamasıyla gıyabi yargılamada ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Bombalı saldırılardan müebbete mahkum edilmişti

Mafya lideri ayrıca 1993'te on kişinin hayatını kaybettiği Floransa, Roma ve Milano'daki bombalı saldırılardan sorumlu olmaktan dolayı da müebbet hapse mahkum edilmişti.

İtalya Başbakanı: Zafer

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, mafya liderinin tutuklanmasını, "devletin mafya karşısında asla pes etmediğini gösteren müthiş bir zafer" olarak niteledi.

Polisin Eylül 2022'deki açıklamasına göre, Messina Denaro uzun zamandır firari olmasına karşın, Sicilya'nın batısındaki Trapani kentinin civarında mafyanın idaresiyle ilgili emirleri hâlâ verebilmekteydi.