“4 ABD kenti 2008 mortgage krizindeki gibi çöküş yaşayabilir”

Bankanın işaret ettiği 4 kent şöyle: San Jose (Kaliforniya), Austin (Teksas), Phoenix (Arizona) ve San Diego (Kaliforniya). Goldman Sachs’a göre, bu kentte gayrimenkul fiyatları yüzde 25’lik düşüş yaşayabilir. Öte yandan ABD'de ikinci el konut satışları, yüksek mortgage faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl Aralık’ta aylık bazda yüzde 1,5 azalarak Kasım 2010'dan bu yana en düşük seviyeye indi. National Association of Realtors (NAR), Aralık 2022'ye ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, geçen yılın son ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 1,5 azalışla 4,02 milyona geriledi. Düşüşünü 11'inci aya taşıyan ikinci el konut satışlarının 3,96 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.